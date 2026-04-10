O Real Madrid deve receber boas notícias sobre a recuperação física de Thibaut Courtois a tempo da reta final da La Liga e da Liga dos Campeões

Courtois, goleiro de 33 anos, está fora de ação desde que sofreu uma lesão na coxa durante o confronto do Real Madrid contra o Manchester City, em 17 de março. As avaliações médicas iniciais previam um período de recuperação de pelo menos seis semanas.

No entanto, de acordo com o The Athletic, o jogador da seleção belga está progredindo bem em seu programa de reabilitação. Fontes a par da situação indicaram que Courtois tem como meta voltar aos gramados até o final de abril. Esse prazo coincidiria com as semifinais da Liga dos Campeões — aproximadamente seis semanas após a lesão —, desde que o Real Madrid avance para essa fase da competição.