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O Real Madrid deve receber boas notícias sobre a recuperação física de Thibaut Courtois a tempo da reta final da La Liga e da Liga dos Campeões
Prazos para o retorno de Courtois esclarecidos
Courtois, goleiro de 33 anos, está fora de ação desde que sofreu uma lesão na coxa durante o confronto do Real Madrid contra o Manchester City, em 17 de março. As avaliações médicas iniciais previam um período de recuperação de pelo menos seis semanas.
No entanto, de acordo com o The Athletic, o jogador da seleção belga está progredindo bem em seu programa de reabilitação. Fontes a par da situação indicaram que Courtois tem como meta voltar aos gramados até o final de abril. Esse prazo coincidiria com as semifinais da Liga dos Campeões — aproximadamente seis semanas após a lesão —, desde que o Real Madrid avance para essa fase da competição.
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A corrida pela Liga dos Campeões continua
Para que Courtois volte a deixar sua marca no cenário europeu, o Real Madrid precisa primeiro superar um grande obstáculo. Os Blancos precisam reverter a derrota por 2 a 1 sofrida na primeira partida contra o Bayern de Munique se quiserem garantir uma vaga nas semifinais contra o Paris Saint-Germain ou o Liverpool, no dia 28 de abril.
Arbeloa será obrigado a contar com sua atual formação defensiva no futuro imediato, mas a perspectiva de ter um dos melhores goleiros do mundo de volta para as semifinais seria um divisor de águas.
O Real Madrid viaja para a Allianz Arena para a partida de volta na quarta-feira, enquanto o Liverpool enfrenta o PSG em Anfield na terça-feira, com os campeões europeus liderando por 2 a 0 no placar agregado.
Um Clássico decisivo se aproxima
Além da cena europeia, o retorno do belga daria um impulso às ambições do Real Madrid no campeonato nacional, já que o time busca diminuir a diferença na liderança da tabela. Um retorno a tempo para as semifinais da Liga dos Campeões também significaria que Courtois estaria disponível para o Clássico contra o Barcelona no Camp Nou, no dia 10 de maio.
O que está em jogo não poderia ser maior para esse confronto na Catalunha, já que o Real Madrid está nove pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga, faltando oito partidas para o fim.
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O impacto da ausência do belga
Courtois ficou de fora dos últimos quatro jogos do Real Madrid em todas as competições, com Andriy Lunin assumindo o posto em sua ausência. Embora o ucraniano tenha correspondido às expectativas quando necessário, a presença de Courtois é praticamente impossível de ser substituída, dada a sua importância e o seu histórico em jogos decisivos pelo clube.
Ele disputou 41 partidas em todas as competições nesta temporada, mantendo o gol invicto em 15 delas. Seu retorno marcaria o fim de um período frustrante na mesa de tratamento e proporcionaria ao elenco a liderança necessária para enfrentar um final de campanha potencialmente histórico.