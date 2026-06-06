O Real Madrid deve fazer uma oferta extraordinária de € 150 milhões por Michael Olise, depois que Florentino Pérez “se apaixonou” pelo craque do Bayern de Munique

Pérez indicou que o Real Madrid está pronto para fazer uma oferta significativa por um jogador avaliado em mais de 150 milhões de euros. O presidente de longa data sugeriu que uma abordagem a um talento de nível mundial de um dos principais clubes da Liga dos Campeões poderia ocorrer na próxima semana.

Embora Perez não tenha citado publicamente o nome do jogador, acredita-se que Olise seja o principal alvo do Madrid, segundo o The Guardian. Um negócio no valor de € 150 milhões superaria os recordes anteriores de transferências do clube e sinalizaria um retorno à estratégia de contratações no estilo “Galácticos” no Santiago Bernabéu. A iniciativa surge após um período difícil para o Madrid, que busca reforçar seu elenco após duas temporadas sem títulos importantes.