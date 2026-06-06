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O Real Madrid deve fazer uma oferta extraordinária de € 150 milhões por Michael Olise, depois que Florentino Pérez “se apaixonou” pelo craque do Bayern de Munique
Perez prepara transferência recorde de Olise
Pérez indicou que o Real Madrid está pronto para fazer uma oferta significativa por um jogador avaliado em mais de 150 milhões de euros. O presidente de longa data sugeriu que uma abordagem a um talento de nível mundial de um dos principais clubes da Liga dos Campeões poderia ocorrer na próxima semana.
Embora Perez não tenha citado publicamente o nome do jogador, acredita-se que Olise seja o principal alvo do Madrid, segundo o The Guardian. Um negócio no valor de € 150 milhões superaria os recordes anteriores de transferências do clube e sinalizaria um retorno à estratégia de contratações no estilo “Galácticos” no Santiago Bernabéu. A iniciativa surge após um período difícil para o Madrid, que busca reforçar seu elenco após duas temporadas sem títulos importantes.
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A posição do Bayern em relação a Olise continua firme
A proposta de transferência acabou se misturando à campanha para a eleição presidencial do Real Madrid. Pérez enfrenta a oposição de Enrique Riquelme, que prometeu contratar Erling Haaland, apesar das recentes ameaças legais do Manchester City em relação à campanha. Fabrizio Romano afirmou que Pérez “se apaixonou” por Olise quando o Real Madrid enfrentou o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões. O gigante espanhol deve apresentar uma oferta na terça-feira.
No entanto, o Bayern deixou clara sua posição. O presidente honorário Uli Hoeness teria descrito Olise como “invendável”, ressaltando a determinação do clube alemão em manter o ponta, apesar dos valores que estão sendo discutidos.
A disputa eleitoral influencia os planos de transferência
A tentativa de contratar Olise parece estar intimamente ligada à candidatura de Pérez a um novo mandato como presidente. Conseguir uma contratação de destaque fortaleceria sua posição e reforçaria sua visão para o futuro do clube.
Relatos também sugerem que José Mourinho poderia retornar a Madri caso Pérez seja reeleito. Acredita-se que o técnico português já tenha demonstrado interesse ativo no planejamento de transferências e, segundo relatos, tenha acompanhado de perto o desempenho de Olise. No entanto, qualquer negociação continua complicada. Olise tem contrato com o Bayern até 2029 e se tornou uma figura-chave na equipe de Vincent Kompany, ajudando o clube a conquistar títulos consecutivos da Bundesliga.
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A reformulação do elenco do Real Madrid no verão ganha ritmo
Espera-se que o Real Madrid continue ativo no mercado de transferências, independentemente do desfecho da negociação por Olise. Já existem planos para reforçar o elenco, com negociações supostamente acertadas para Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries. A atenção agora se voltará para a eleição presidencial e a oferta de € 150 milhões. Se Pérez garantir mais um mandato, espera-se que o Real Madrid faça de Olise sua principal prioridade, na tentativa de se restabelecer como a força dominante no mercado de transferências do futebol europeu.