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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Adhe Makayasa

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O Real Madrid “deu de presente” dois gols ao Bayern de Munique, enquanto Antonio Rüdiger lamenta as chances perdidas na derrota na Liga dos Campeões

A. Ruediger
Real Madrid
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
La Liga

Antonio Rüdiger criticou a falta de cuidado defensiva atípica do Real Madrid depois que o gigante espanhol sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. O jogador da seleção alemã expressou sua frustração com a maneira como os gols foram sofridos, sugerindo que erros individuais deram uma vantagem significativa aos visitantes.

  • Falhas defensivas custam caro

    O Real Madrid enfrenta um desafio difícil na partida de volta, após não ter conseguido aproveitar a vantagem de jogar em casa contra um Bayern implacável. Apesar de momentos de pressão dominante, os anfitriões foram derrotados por gols de Luis Díaz e Harry Kane — ambos resultantes de perdas de posse de bola do Real Madrid em áreas de alto risco. Embora Kylian Mbappé tenha conseguido diminuir a diferença no final da partida, o destaque do jogo continuou sendo a incapacidade do Real Madrid de equilibrar seu talento criativo no ataque com a disciplina defensiva, enquanto o Bayern explorava com precisão as brechas deixadas pelos anfitriões.

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    Rudiger desabafa sua frustração

    Em uma análise sincera após a partida, Rudiger não mediu palavras ao discutir a origem dos gols sofridos. O zagueiro central destacou que o time havia se preparado especificamente para evitar justamente as perdas de bola que acabaram decidindo o jogo.

    Rudiger disse ao Movistar+: “Entramos com tudo no segundo tempo e levamos um gol logo de cara. Para mim, os dois gols foram de presente; acho que precisávamos de mais no segundo tempo.”

    Ele acrescentou: “Conversamos sobre essas coisas, sobre perder a posse de bola com facilidade, veja os dois gols. Nesse nível, é muito perigoso. Estamos apenas passando por isso, tudo começou com o gol de Mbappé. Tivemos muitas chances de marcar mais gols, mas no fim das contas, é assim que as coisas são. Manuel Neuer foi o melhor jogador do Bayern.”

  • Neuer bate o recorde do Bernabéu

    A derrota destacou uma vulnerabilidade rara do Real Madrid, que normalmente se destaca nas fases eliminatórias. A frustração de Rüdiger foi comprovada pela atuação histórica de Neuer, que se tornou o primeiro goleiro a realizar nove defesas em uma partida eliminatória no Bernabéu. A afirmação do zagueiro de que os gols foram “de presente” ressalta falhas táticas na transição do Real Madrid do ataque para a defesa sob forte pressão.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    A missão em Munique ganha cada vez mais importância

    O Real Madrid precisa se recompor rapidamente para o confronto nacional contra o Girona nesta sexta-feira, antes de seguir para a Allianz Arena para a decisiva partida de volta. O time espera apresentar uma defesa mais sólida, especialmente com uma vaga na semifinal em jogo. Diante de um Bayern que encontrou seu ritmo sob o comando de Vincent Kompany, o gigante espanhol precisa recuperar sua eficiência para reverter o atual déficit no placar agregado na Baviera.

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