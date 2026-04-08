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O Real Madrid “deu de presente” dois gols ao Bayern de Munique, enquanto Antonio Rüdiger lamenta as chances perdidas na derrota na Liga dos Campeões
Falhas defensivas custam caro
O Real Madrid enfrenta um desafio difícil na partida de volta, após não ter conseguido aproveitar a vantagem de jogar em casa contra um Bayern implacável. Apesar de momentos de pressão dominante, os anfitriões foram derrotados por gols de Luis Díaz e Harry Kane — ambos resultantes de perdas de posse de bola do Real Madrid em áreas de alto risco. Embora Kylian Mbappé tenha conseguido diminuir a diferença no final da partida, o destaque do jogo continuou sendo a incapacidade do Real Madrid de equilibrar seu talento criativo no ataque com a disciplina defensiva, enquanto o Bayern explorava com precisão as brechas deixadas pelos anfitriões.
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Rudiger desabafa sua frustração
Em uma análise sincera após a partida, Rudiger não mediu palavras ao discutir a origem dos gols sofridos. O zagueiro central destacou que o time havia se preparado especificamente para evitar justamente as perdas de bola que acabaram decidindo o jogo.
Rudiger disse ao Movistar+: “Entramos com tudo no segundo tempo e levamos um gol logo de cara. Para mim, os dois gols foram de presente; acho que precisávamos de mais no segundo tempo.”
Ele acrescentou: “Conversamos sobre essas coisas, sobre perder a posse de bola com facilidade, veja os dois gols. Nesse nível, é muito perigoso. Estamos apenas passando por isso, tudo começou com o gol de Mbappé. Tivemos muitas chances de marcar mais gols, mas no fim das contas, é assim que as coisas são. Manuel Neuer foi o melhor jogador do Bayern.”
Neuer bate o recorde do Bernabéu
A derrota destacou uma vulnerabilidade rara do Real Madrid, que normalmente se destaca nas fases eliminatórias. A frustração de Rüdiger foi comprovada pela atuação histórica de Neuer, que se tornou o primeiro goleiro a realizar nove defesas em uma partida eliminatória no Bernabéu. A afirmação do zagueiro de que os gols foram “de presente” ressalta falhas táticas na transição do Real Madrid do ataque para a defesa sob forte pressão.
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A missão em Munique ganha cada vez mais importância
O Real Madrid precisa se recompor rapidamente para o confronto nacional contra o Girona nesta sexta-feira, antes de seguir para a Allianz Arena para a decisiva partida de volta. O time espera apresentar uma defesa mais sólida, especialmente com uma vaga na semifinal em jogo. Diante de um Bayern que encontrou seu ritmo sob o comando de Vincent Kompany, o gigante espanhol precisa recuperar sua eficiência para reverter o atual déficit no placar agregado na Baviera.