O Real Madrid “deu de presente” dois gols ao Bayern de Munique, enquanto Antonio Rüdiger lamenta as chances perdidas na derrota na Liga dos Campeões

Em uma análise sincera após a partida, Rudiger não mediu palavras ao discutir a origem dos gols sofridos. O zagueiro central destacou que o time havia se preparado especificamente para evitar justamente as perdas de bola que acabaram decidindo o jogo.

Rudiger disse ao Movistar+: “Entramos com tudo no segundo tempo e levamos um gol logo de cara. Para mim, os dois gols foram de presente; acho que precisávamos de mais no segundo tempo.”

Ele acrescentou: “Conversamos sobre essas coisas, sobre perder a posse de bola com facilidade, veja os dois gols. Nesse nível, é muito perigoso. Estamos apenas passando por isso, tudo começou com o gol de Mbappé. Tivemos muitas chances de marcar mais gols, mas no fim das contas, é assim que as coisas são. Manuel Neuer foi o melhor jogador do Bayern.”