Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid desiste da negociação, já que "espera" que o Manchester United conclua a contratação do meio-campista avaliado em 80 milhões de libras
O Real Madrid abre caminho para o United
O Real Madrid admitiu a derrota na disputa por Fernandes, com os campeões europeus prevendo que o United concretize a contratação da estrela do West Ham. Apesar do recente retorno de José Mourinho ao Santiago Bernabéu, não se espera que os Blancos façam uma proposta formal por Fernandes, já que as negociações do United já se encontram em fase avançada, segundo o The Sun.
Os Red Devils surgiram como os favoritos para contratar o talento português, especialmente agora que o Arsenal esfriou seu interesse no jogador. Fernandes subiu rapidamente ao topo da lista de reforços do United para o meio-campo neste verão, principalmente com Elliot Anderson prestes a se transferir para o Manchester City.
- Getty Images Sport
A avaliação do West Ham e a turbulência interna
O West Ham estaria avaliando Fernandes em 80 milhões de libras, um aumento significativo em relação aos 38 milhões que pagou ao Southampton no ano passado. No entanto, após o rebaixamento dos Hammers para a Championship, o United espera negociar um valor mais baixo para trazer o jovem para Manchester. Qualquer possível acordo pode exigir paciência, no entanto, dada a atual situação de instabilidade no London Stadium.
O West Ham está passando por uma grande turbulência após a renúncia do copresidente David Sullivan. Investigações realizadas pelo programa Panorama, da BBC, e pelo jornal The Times detalharam alegações de comportamento predatório contra o executivo de 77 anos, embora Sullivan tenha afirmado que nega “categoricamente” as acusações. Com Daniel Kretinsky prestes a se tornar o acionista majoritário, o futuro do técnico Nuno Espírito Santo também permanece incerto.
A ligação com Jason Wilcox
A busca do United por Fernandes é uma clara demonstração de confiança no diretor de futebol Jason Wilcox. Wilcox tem uma longa história com o meio-campista, tendo acompanhado sua evolução durante o período em que chefiou o departamento de contratações do Southampton. Foi Wilcox quem supervisionou o desenvolvimento do jogador antes de sua própria transferência para Old Trafford, em abril de 2024.
A história entre os clubes acrescenta mais um capítulo à narrativa; se a transferência for concretizada, Fernandes se tornaria o primeiro jogador vendido pelo West Ham ao United desde que Paul Ince fez a controversa transferência em 1989. Embora o United já tivesse sido associado a Declan Rice, o clube nunca apresentou uma oferta formal antes de ele se juntar ao Arsenal por 105 milhões de libras em 2023.
- Getty
Mendes e a reformulação do meio-campo
A influência do superagente Jorge Mendes também é notável nesta negociação. Mendes representa Fernandes, e o meio-campista pode se tornar o terceiro de seus clientes a se juntar ao United nos últimos dois anos, após as contratações de grande repercussão de Leny Yoro e Manuel Ugarte. Curiosamente, o United já havia superado o Real Madrid na disputa pela contratação de Yoro, oferecendo um pacote no valor de quase 60 milhões de libras.
A contratação de Fernandes ocorre em meio a uma ampla reestruturação do meio-campo sob a nova diretoria. Embora o clube já tenha fechado um acordo de 35 milhões de libras pelo jogador Ederson, do Atalanta, há relatos de que a diretoria está disposta a vender Ugarte neste verão.