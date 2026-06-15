O Real Madrid desiste da negociação, já que "espera" que o Manchester United conclua a contratação do meio-campista avaliado em 80 milhões de libras

O Real Madrid admitiu a derrota na disputa por Fernandes, com os campeões europeus prevendo que o United concretize a contratação da estrela do West Ham. Apesar do recente retorno de José Mourinho ao Santiago Bernabéu, não se espera que os Blancos façam uma proposta formal por Fernandes, já que as negociações do United já se encontram em fase avançada, segundo o The Sun.

Os Red Devils surgiram como os favoritos para contratar o talento português, especialmente agora que o Arsenal esfriou seu interesse no jogador. Fernandes subiu rapidamente ao topo da lista de reforços do United para o meio-campo neste verão, principalmente com Elliot Anderson prestes a se transferir para o Manchester City.