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O Real Madrid dá uma prévia da “primeira grande contratação” desta semana, enquanto Florentino Pérez busca apoio antes da eleição presidencial
Perez dá sinais de suas intenções com uma grande provocação sobre transferências
Em uma jogada típica de sua estratégia "Galácticos", historicamente ambiciosa, Pérez está pronto para mostrar o poder financeiro do Real Madrid antes do fim de semana. Em entrevista aoEl Espanyol, Pérez confirmou que uma contratação importante para o elenco está iminente, programada na hora certa para influenciar a opinião pública antes da votação de domingo. "Nesta quinta-feira anunciarei minha primeira grande contratação para a próxima temporada", disse Pérez. “Todos conhecem meu projeto esportivo: ter os melhores jogadores e continuar vencendo.”
Embora Pérez tenha mantido sigilo sobre a identidade específica do recém-chegado, relatos têm associado fortemente o clube a Ibrahima Konaté. O zagueiro está atualmente sem clube após sua passagem pelo Liverpool, e acredita-se que sua transferência para o Santiago Bernabéu esteja próxima, enquanto o clube também está atrás de Denzel Dumfries. Espera-se que o anúncio seja o primeiro de várias novidades importantes divulgadas pelo atual presidente, que busca garantir mais um mandato à frente do gigante espanhol.
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A primeira eleição disputada em 20 anos
A próxima votação marca um momento histórico para o clube, já que é a primeira vez desde 2006 que Pérez enfrenta um adversário oficial. Pérez foi eleito sem oposição nos últimos cinco ciclos eleitorais, mas o empresário Enrique Riquelme, de 37 anos, surgiu como uma força disruptiva. Riquelme já começou a fazer suas próprias promessas, incluindo a nomeação do ícone do clube Raúl González como diretor esportivo e a afirmação de que Rodri, do Manchester City, “é o tipo de jogador que tem que jogar pelo Real Madrid”.
Pérez, que liderou o clube de 2000 a 2006 e novamente de 2009 até o presente, está usando seu histórico comprovado de trazer talentos de classe mundial para a capital espanhola para combater o desafio da juventude de Riquelme. O presidente aposta no fato de que as contratações de grandes nomes ainda têm mais impacto sobre os sócios que decidirão o rumo futuro do clube neste domingo.
Mais grandes nomes e um novo técnico a caminho
A contratação não é a única peça do quebra-cabeça que Pérez pretende revelar antes de os sócios irem às urnas. Há também a questão importante do cargo de treinador, com especulações crescentes de que um rosto conhecido poderia estar de volta ao banco de reservas. Pérez não negou as notícias de que José Mourinho, que treinou o clube entre 2010 e 2013, teria concordado em retornar ao Bernabéu.
“Em breve anunciarei quem será o novo técnico do Real Madrid”, acrescentou Pérez durante a entrevista. “Teremos mais nomes antes de domingo, não se preocupem.”
Essas revelações têm claramente o objetivo de demonstrar que Pérez já tem um plano concreto para a próxima temporada, contrastando com o projeto teórico apresentado por seu adversário.
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A disputa pela propriedade e pela riqueza dos clubes
Além do campo, a eleição também afetou a estrutura fundamental do clube. Riquelme tem se manifestado abertamente contra a proposta de Pérez de vender 5% do clube a um investidor externo, argumentando que isso ameaça o tradicional modelo de propriedade dos sócios. Pérez, no entanto, insiste que o plano foi concebido para beneficiar os torcedores, transformando a “riqueza emocional” em algo tangível que possa ser transmitido de geração em geração.
“Comigo, o Real Madrid sempre pertencerá aos seus sócios”, insistiu Pérez. “Quero que os sócios sejam os proprietários da riqueza financeira [do clube]. No momento, somos apenas proprietários de uma riqueza emocional. Quero fortalecer esse vínculo e fazer com que ele perdure além da morte, para que a riqueza financeira possa ser herdada por seus filhos ou sua família. Vamos analisar a forma de fazer isso, vamos debater e será votado em um referendo com todos os sócios.”