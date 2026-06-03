O Real Madrid dá uma prévia da “primeira grande contratação” desta semana, enquanto Florentino Pérez busca apoio antes da eleição presidencial

Em uma jogada típica de sua estratégia "Galácticos", historicamente ambiciosa, Pérez está pronto para mostrar o poder financeiro do Real Madrid antes do fim de semana. Em entrevista aoEl Espanyol, Pérez confirmou que uma contratação importante para o elenco está iminente, programada na hora certa para influenciar a opinião pública antes da votação de domingo. "Nesta quinta-feira anunciarei minha primeira grande contratação para a próxima temporada", disse Pérez. “Todos conhecem meu projeto esportivo: ter os melhores jogadores e continuar vencendo.”

Embora Pérez tenha mantido sigilo sobre a identidade específica do recém-chegado, relatos têm associado fortemente o clube a Ibrahima Konaté. O zagueiro está atualmente sem clube após sua passagem pelo Liverpool, e acredita-se que sua transferência para o Santiago Bernabéu esteja próxima, enquanto o clube também está atrás de Denzel Dumfries. Espera-se que o anúncio seja o primeiro de várias novidades importantes divulgadas pelo atual presidente, que busca garantir mais um mandato à frente do gigante espanhol.