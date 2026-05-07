O Real Madrid convoca reunião de emergência após briga “muito grave” entre companheiros de equipe deixar Federico Valverde hospitalizado

A tensão no seio do Real Madrid atingiu um ponto crítico na quinta-feira, quando Valverde e Tchouameni se envolveram em uma briga física. O confronto, descrito como “muito pior” do que desentendimentos anteriores, ocorreu após uma discussão acalorada entre os dois por causa de uma falta durante o treino de quarta-feira.

De acordo com o Marca, a situação se agravou quando Valverde teria se recusado a apertar a mão do francês ao retornar ao local da briga anterior. Durante uma confusão física no vestiário após o treino, Valverde sofreu um corte causado por um golpe acidental, o que o levou a procurar atendimento no pronto-socorro. Fontes dentro do clube descreveram a natureza da briga como “muito grave”, marcando um novo ponto baixo nas relações internas da equipe.



