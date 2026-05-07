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O Real Madrid convoca reunião de emergência após briga “muito grave” entre companheiros de equipe deixar Federico Valverde hospitalizado
Caos em Valdebebas após a hospitalização de Valverde
A tensão no seio do Real Madrid atingiu um ponto crítico na quinta-feira, quando Valverde e Tchouameni se envolveram em uma briga física. O confronto, descrito como “muito pior” do que desentendimentos anteriores, ocorreu após uma discussão acalorada entre os dois por causa de uma falta durante o treino de quarta-feira.
De acordo com o Marca, a situação se agravou quando Valverde teria se recusado a apertar a mão do francês ao retornar ao local da briga anterior. Durante uma confusão física no vestiário após o treino, Valverde sofreu um corte causado por um golpe acidental, o que o levou a procurar atendimento no pronto-socorro. Fontes dentro do clube descreveram a natureza da briga como “muito grave”, marcando um novo ponto baixo nas relações internas da equipe.
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Arbeloa convoca reunião de emergência para discutir a crise
Diante de um elenco que se fragmenta rapidamente, o jornal *Marca* afirma que Arbeloa convocou uma reunião de emergência para lidar com a crise. Diz-se que o clima em Valdebebas é tóxico, com vários jogadores mal se dirigindo a uns aos outros. Há indícios de que até seis estrelas do time principal tenham deixado completamente de interagir com Arbeloa, enquanto o técnico luta para manter sua autoridade.
O momento não poderia ser pior para o gigante espanhol, que atualmente se prepara para o último El Clásico da temporada. Com o Barcelona 11 pontos à frente na liderança da La Liga, uma derrota ou empate no domingo garantiria o título ao seu maior rival. O objetivo da reunião é encontrar uma trégua temporária, mas as divisões profundas no vestiário parecem ser mais do que apenas uma fase passageira.
Mbappé no centro da tempestade
Embora Valverde e Tchouameni tenham sido o ponto de inflamação físico, Kylian Mbappé continua sendo uma figura central no drama em curso. Poucas horas depois de Valverde ter sido levado ao hospital, surgiram imagens do capitão da França saindo de carro do centro de treinamento, aparentemente rindo e sorrindo. Essas imagens pouco ajudaram a melhorar a imagem de Mbappé perante seus companheiros de equipe ou a torcida do Real Madrid.
Mbappé tem enfrentado intenso escrutínio recentemente, especialmente depois de ser visto em um iate na Sardenha durante um período em que se recuperava de uma lesão muscular. Um porta-voz do atacante divulgou um comunicado defendendo seu profissionalismo, afirmando que as críticas “não correspondem à realidade e ao trabalho que Kylian realiza diariamente pelo bem da equipe”.
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O Clássico se aproxima em meio a um clima tenso
O Real Madrid precisa agora encontrar uma maneira de superar a visita ao Camp Nou, onde a pressão é extremamente alta. Ao derrotar o Espanyol no último fim de semana, o time evitou por pouco a possibilidade de ter que fazer uma guarda de honra ao Barcelona neste domingo. No entanto, se a atual tensão não for resolvida, os Blancos correm o risco de sofrer uma derrota esmagadora contra um time do Barcelona que está pronto para comemorar o título diante de sua torcida.