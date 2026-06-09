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O Real Madrid confirma que a oferta recorde do clube de € 150 milhões por Julián Álvarez foi rejeitada - e a identidade do “Galáctico misterioso” que Florentino Pérez pretendia contratar foi revelada
Comunicado do Real Madrid confirma oferta por Álvarez
Em meio a especulações crescentes, o Real Madrid tomou hoje a medida bastante incomum de publicar um comunicado oficial sobre suas negociações de transferência. O clube confirmou que uma proposta colossal de 150 milhões de euros por Álvarez foi recusada pelo Atlético de Madrid.
O comunicado oficial do clube dizia: “O Real Madrid C. F. anuncia que, após a reunião da Diretoria realizada hoje, apresentou uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez. Após analisar e avaliar a oferta, o Club Atlético de Madrid expressou sua gratidão pela proposta, feita no âmbito das boas relações entre ambos os clubes, e a rejeitou, referindo-se à cláusula de rescisão do jogador.”
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Perez cumpre sua promessa de ser um “Galáctico”
Essa jogada ousada vem logo após a reeleição de Pérez como presidente do clube no domingo, após derrotar seu rival Enrique Riquelme. Durante sua campanha, o dirigente de 79 anos prometeu investir pesadamente em um grande alvo.
Antes da revelação, Perez disse ao programa de TV espanhol Horizonte: “Na terça-feira, mais ou menos, vou fazer uma oferta a um grande clube da Liga dos Campeões por um grande jogador. Seria a maior quantia de transferência que o Real Madrid já pagou em toda a sua história. Vamos fazer uma oferta significativa, de pelo menos cerca de € 150 milhões. Ele precisa ser um meio-campista que possa impulsionar o ataque. E não é Haaland. O jogador não é da Premier League. E a primeira coisa que faremos é conversar com o clube. É uma contratação destinada a gerar entusiasmo, porque é disso que se trata: gerar entusiasmo.”
Interesse de clubes rivais e complicações relacionadas à cláusula de rescisão
Apesar de terem identificado seu principal alvo, os Blancos enfrentam obstáculos significativos. Inicialmente, acreditava-se que o atacante argentino tivesse uma cláusula de rescisão de € 500 milhões (£ 431 milhões/$ 577 milhões) em seu contrato com o Atlético de Madrid. No entanto, relatos indicam que seu contrato contém cláusulas específicas para certos times da Liga dos Campeões, o que poderia permitir que estes garantissem seus serviços por um valor próximo a € 150 milhões.
O Real Madrid não é o único gigante europeu atrás do prolífico atacante, já que o Barcelona teria tido uma oferta de € 100 milhões rejeitada na semana passada. Enquanto isso, o time do Santiago Bernabéu também confirmou a saída do técnico da equipe principal, Álvaro Arbeloa. O clube divulgou um comunicado separado expressando sua gratidão ao treinador, o que abre caminho para um retorno sensacional de José Mourinho.
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O que vem a seguir para o Real Madrid?
O Real Madrid precisa agora decidir se volta com uma oferta melhorada ou se aciona a cláusula de rescisão para forçar o Atlético a vender. Com Mourinho aparentemente prestes a assumir o comando técnico, o clube vai querer desesperadamente concluir a reconstrução do elenco. Como Pérez continua determinado a trazer uma nova superestrela para o Bernabéu, os torcedores podem esperar outra oferta gigantesca muito em breve.