O Real Madrid confirma que a oferta recorde do clube de € 150 milhões por Julián Álvarez foi rejeitada - e a identidade do “Galáctico misterioso” que Florentino Pérez pretendia contratar foi revelada

Essa jogada ousada vem logo após a reeleição de Pérez como presidente do clube no domingo, após derrotar seu rival Enrique Riquelme. Durante sua campanha, o dirigente de 79 anos prometeu investir pesadamente em um grande alvo.

Antes da revelação, Perez disse ao programa de TV espanhol Horizonte: “Na terça-feira, mais ou menos, vou fazer uma oferta a um grande clube da Liga dos Campeões por um grande jogador. Seria a maior quantia de transferência que o Real Madrid já pagou em toda a sua história. Vamos fazer uma oferta significativa, de pelo menos cerca de € 150 milhões. Ele precisa ser um meio-campista que possa impulsionar o ataque. E não é Haaland. O jogador não é da Premier League. E a primeira coisa que faremos é conversar com o clube. É uma contratação destinada a gerar entusiasmo, porque é disso que se trata: gerar entusiasmo.”