O Real Madrid confirma lesão antes do confronto com o Manchester City, com Álvaro Carreras a juntar-se a Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo na lista de lesionados

Os preparativos do atual campeão para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City foram abalados por mais um revés defensivo. O clube confirmou na segunda-feira que Carreras é a mais recente adição à lotada sala de tratamento em Valdebebas.

O jovem lateral foi diagnosticado com uma lesão no músculo da panturrilha direita, resultado de uma forte pancada sofrida durante a recente derrota para o Getafe. Apesar das esperanças de que ele pudesse se recuperar para o treino de segunda-feira, o zagueiro deve ficar fora por mais uma semana, deixando Ferland Mendy para enfrentar o City mais uma vez.