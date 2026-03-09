Getty Images Sport
O Real Madrid confirma lesão antes do confronto com o Manchester City, com Álvaro Carreras a juntar-se a Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Rodrygo na lista de lesionados
Crise defensiva se agrava para Arbeloa
Os preparativos do atual campeão para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City foram abalados por mais um revés defensivo. O clube confirmou na segunda-feira que Carreras é a mais recente adição à lotada sala de tratamento em Valdebebas.
O jovem lateral foi diagnosticado com uma lesão no músculo da panturrilha direita, resultado de uma forte pancada sofrida durante a recente derrota para o Getafe. Apesar das esperanças de que ele pudesse se recuperar para o treino de segunda-feira, o zagueiro deve ficar fora por mais uma semana, deixando Ferland Mendy para enfrentar o City mais uma vez.
Status dos atacantes estrela revelado
Embora o foco continue sendo o confronto europeu que se aproxima, a condição física das principais estrelas do Real Madrid continua dominando as manchetes. Tanto Mbappé quanto Bellingham estão em processo de recuperação e, embora estejam se esforçando para voltar, não estarão em condições físicas ideais para liderar o ataque nesta quarta-feira.
O atacante francês, que retornou recentemente de Paris, foi visto realizando exercícios na academia e treinos individuais na grama, mas não tocou na bola. O clube está adotando uma abordagem cautelosa para garantir que ele esteja totalmente operacional para a partida de volta no Etihad Stadium, enquanto Rodrygo faz os preparativos para sua cirurgia agendada.
Reforço defensivo e retorno dos meio-campistas
Em uma rara notícia positiva para os gigantes espanhóis, Antonio Rudiger foi liberado para jogar e completou a sessão de treino sem complicações. Espera-se que o internacional alemão retome seu duelo pessoal com Erling Haaland, uma batalha tática que se mostrou fundamental em encontros anteriores.
A equipe de Arbeloa também recebeu um reforço com o retorno de Dean Huijsen, Franco Mastantuono e Eduardo Camavinga. Enquanto Huijsen e Mastantuono perderam a viagem a Vigo devido a suspensão, Camavinga se recuperou totalmente de uma forte dor de dente causada por uma cárie e foi incluído nos planos para a partida.
Os intensos preparativos em Valdebebas continuam
A atmosfera no Real Madrid City é descrita como um pouco tensa, já que o time busca superar a crise de lesões. Os treinos têm se concentrado em exercícios de ativação, rondos e treinos táticos de alta pressão para combater o estilo de jogo do City, que privilegia a posse de bola.
Apesar das ausências de David Alaba, Dani Ceballos e Éder Militão, que continuam seus respectivos processos de recuperação ao lado das estrelas do ataque, a mensagem do time é de resiliência. O elenco completou uma série de exercícios táticos e uma partida em pequeno grupo para aprimorar sua competitividade antes do decisivo jogo em casa.
