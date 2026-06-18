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O Real Madrid confirma a contratação de Ibrahima Konaté em transferência gratuita após sua saída do Liverpool
O Real Madrid fecha importante contratação para a defesa
O Real Madrid confirmou a contratação de Konaté após chegar a um acordo com o jogador da seleção francesa, após sua saída do Liverpool. O jogador de 27 anos assinou um contrato de quatro anos que o manterá no Santiago Bernabéu até junho de 2030. Com essa contratação, o Los Blancos reforça sua defesa sem pagar taxa de transferência, dando continuidade à estratégia do clube de buscar jogadores de destaque que estão chegando ao fim de seus contratos, o que permite investir recursos em outras áreas e, ao mesmo tempo, garantir talentos comprovados.
- AFP
Mourinho consegue sua terceira contratação deste verão
Konate se torna a terceira contratação da segunda passagem de José Mourinho pelo Real Madrid, após as chegadas de Marc Cucurella e Bernardo Silva. O zagueiro teria sido identificado como alvo prioritário muito antes de a negociação ser finalizada.
O presidente do clube, Florentino Pérez, teria considerado Konaté uma aquisição importante, já que o Real Madrid buscava reforçar um elenco que tem enfrentado problemas com lesões na defesa e preocupações com a profundidade do elenco nas últimas temporadas. Seu perfil também se encaixa nas exigências dos planos de Mourinho, com o francês oferecendo força física, velocidade e segurança defensiva na zaga central.
Uma escolha perfeita para os planos de longo prazo do Real Madrid
A chegada de Konate atende a uma necessidade fundamental do elenco do Real Madrid. Lesões e a falta de opções na zaga central têm criado desafios recorrentes, tornando os reforços defensivos uma prioridade. Espera-se que o francês se adapte rapidamente à vida em Madri graças à forte presença francesa já presente no clube, incluindo Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy.
O Real Madrid teria acompanhado Konaté por um longo período e acelerou as negociações assim que ficou claro que ele não renovaria seu contrato com o Liverpool. A rapidez da ação permitiu ao clube garantir a contratação do zagueiro antes de outros clubes europeus interessados.
- Getty Images Sport
Apresentação adiada devido a compromisso com a seleção nacional
Embora a transferência tenha sido concluída, Konate não será apresentado imediatamente. O zagueiro está atualmente com a seleção da França na Copa do Mundo e só será apresentado oficialmente no Santiago Bernabéu depois que os Bleus encerrarem sua participação no torneio. Assim que ele chegar a Madri, o foco passará a ser sua integração ao elenco de Mourinho, já que o Real Madrid busca montar uma defesa capaz de disputar títulos importantes.