O Real Madrid confirma a contratação de Ibrahima Konaté em transferência gratuita após sua saída do Liverpool

Konate se torna a terceira contratação da segunda passagem de José Mourinho pelo Real Madrid, após as chegadas de Marc Cucurella e Bernardo Silva. O zagueiro teria sido identificado como alvo prioritário muito antes de a negociação ser finalizada.

O presidente do clube, Florentino Pérez, teria considerado Konaté uma aquisição importante, já que o Real Madrid buscava reforçar um elenco que tem enfrentado problemas com lesões na defesa e preocupações com a profundidade do elenco nas últimas temporadas. Seu perfil também se encaixa nas exigências dos planos de Mourinho, com o francês oferecendo força física, velocidade e segurança defensiva na zaga central.