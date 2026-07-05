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O Real Madrid confirma a contratação de Denzel Dumfries por €20 milhões - com Trent Alexander-Arnold enfrentando nova concorrência na disputa pela vaga de lateral-direito dos Blancos
O Real Madrid reforça a lateral-direita
O Real Madrid confirmou a contratação de Dumfries, vindo da Inter, após chegar a um acordo com o clube da Série A. Em comunicado oficial, o Los Blancos anunciou que o jogador da seleção holandesa assinou um contrato de quatro anos, válido até 30 de junho de 2030.
O jogador de 30 anos chega ao Santiago Bernabéu por um valor estimado em € 20 milhões (£ 21,6 milhões/$ 29,1 milhões), segundo o The Athletic. A Inter decidiu vender o zagueiro, já que ele estava na reta final de seu contrato. Sua chegada também acrescenta mais uma opção experiente na lateral-direita, posição em que o Real Madrid já conta com Alexander-Arnold.
O Real Madrid confirma o acordo
O Real Madrid anunciou a transferência por meio de um comunicado oficial do clube após fechar um acordo com a Inter. O clube declarou: “O Real Madrid C.F. e a Inter de Milão chegaram a um acordo para a transferência do jogador Denzel Dumfries, que estará vinculado ao nosso clube pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030.”
Zagueiro experiente reforça o elenco do Real Madrid
Após o término do contrato de Dani Carvajal, Alexander-Arnold era o único lateral-direito titular reconhecido no elenco. Dumfries chega agora para trazer concorrência e profundidade à posição.
Dumfries deixa a Inter após cinco temporadas produtivas, nas quais se consolidou como um dos laterais-as de maior regularidade da Europa. Ele disputou 207 partidas pelo clube italiano, marcando 27 gols e dando 28 assistências, além de ajudar os Nerazzurri a conquistarem dois títulos da Série A.
Embora sua última temporada tenha sido prejudicada por uma cirurgia no tornozelo, o jogador de 30 anos ainda disputou 28 partidas e marcou cinco gols. Sua chegada dá ao Real Madrid mais uma opção experiente no lado direito da defesa.
- Goal-GFX
O Real Madrid continua reforçando o time
Dumfries é a mais recente contratação de um verão movimentado para o Real Madrid. Os Blancos também reforçaram outras posições do elenco, com a chegada de Ibrahima Konaté, Bernardo Silva e Marc Cucurella ao time de Mourinho.
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