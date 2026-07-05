O Real Madrid confirma a contratação de Denzel Dumfries por €20 milhões - com Trent Alexander-Arnold enfrentando nova concorrência na disputa pela vaga de lateral-direito dos Blancos

O Real Madrid confirmou a contratação de Dumfries, vindo da Inter, após chegar a um acordo com o clube da Série A. Em comunicado oficial, o Los Blancos anunciou que o jogador da seleção holandesa assinou um contrato de quatro anos, válido até 30 de junho de 2030.

O jogador de 30 anos chega ao Santiago Bernabéu por um valor estimado em € 20 milhões (£ 21,6 milhões/$ 29,1 milhões), segundo o The Athletic. A Inter decidiu vender o zagueiro, já que ele estava na reta final de seu contrato. Sua chegada também acrescenta mais uma opção experiente na lateral-direita, posição em que o Real Madrid já conta com Alexander-Arnold.







