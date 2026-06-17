O Real Madrid concorda em rescindir o contrato do meio-campista para que ele recuse a proposta do Ajax e permaneça na La Liga

O jogador da seleção espanhola tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo consistente nos últimos anos. Na última temporada, Ceballos disputou apenas 826 minutos em 23 partidas no total, incluindo 16 jogos na La Liga e quatro na Liga dos Campeões. Sua passagem pelo Real Madrid também contou com um período notável de empréstimo, durante o qual o Arsenal aproveitou seu talento.

Ele passou duas temporadas na Premier League inglesa, disputando 77 partidas e marcando dois gols pelo time londrino, além de conquistar a FA Cup em 2020. Apesar de ter acumulado um impressionante palmarés com 15 títulos importantes pelo seu clube de origem, a falta de oportunidades regulares como titular acabou sendo decisiva em sua decisão de buscar uma saída definitiva.