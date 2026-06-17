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O Real Madrid concorda em rescindir o contrato do meio-campista para que ele recuse a proposta do Ajax e permaneça na La Liga
Fim de uma era para o meio-campista espanhol em Madri
O Real Madrid chegou a um acordo com Ceballos para que ele saia a título gratuito neste verão. O meio-campista de 29 anos tem sido frequentemente associado a uma saída desde que chegou ao clube vindo do Real Betis, em 2017. Ceballos estaria disposto a abrir mão de seu salário no último ano de contrato, o que lhe permite deixar a capital espanhola sem o pagamento de uma taxa de transferência. Durante sua passagem pelos “Los Blancos”, ele disputou 215 partidas e marcou sete gols, ajudando a equipe a conquistar três títulos da Liga dos Campeões e dois da La Liga. Embora sua saída pareça iminente hoje, sua trajetória repleta de conquistas deixa um legado duradouro.
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O Ajax enfrenta forte concorrência do herói que está de volta
O Ajax demonstrou interesse genuíno em contratar o experiente meia, mas relatos indicam que ele está decidido a ir para o Real Betis. O clube de Sevilha vem aguardando a rescisão oficial do contrato para garantir seus serviços. Para Ceballos, o retorno ao Betis representa um regresso às origens. Ele passou pelas categorias de base do clube, fazendo sua estreia profissional lá antes de se transferir para Madri. Anteriormente, ele disputou 105 partidas e marcou sete gols pelo time da sua infância. A mídia local sugere que o Betis está pronto para agir assim que seu contrato atual for oficialmente rescindido. A perspectiva de retornar às suas raízes parece muito mais atraente do que se testar na liga holandesa.
O tempo de jogo limitado e as passagens por empréstimo marcaram sua trajetória
O jogador da seleção espanhola tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo consistente nos últimos anos. Na última temporada, Ceballos disputou apenas 826 minutos em 23 partidas no total, incluindo 16 jogos na La Liga e quatro na Liga dos Campeões. Sua passagem pelo Real Madrid também contou com um período notável de empréstimo, durante o qual o Arsenal aproveitou seu talento.
Ele passou duas temporadas na Premier League inglesa, disputando 77 partidas e marcando dois gols pelo time londrino, além de conquistar a FA Cup em 2020. Apesar de ter acumulado um impressionante palmarés com 15 títulos importantes pelo seu clube de origem, a falta de oportunidades regulares como titular acabou sendo decisiva em sua decisão de buscar uma saída definitiva.
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O que vem a seguir para Ceballos?
Espera-se que o Betis anuncie oficialmente a contratação de Ceballos nos próximos dias, assim que a rescisão de seu contrato for finalizada. Embora o Ajax tenha perdido uma oportunidade lucrativa, o meio-campista agora se concentrará em relançar sua carreira em um ambiente familiar. Sua vasta experiência no alto nível, sem dúvida, dará um grande impulso às ambições do time andaluz nesta temporada.