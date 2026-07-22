Ele chegou a Madri há um ano, acompanhado de grandes expectativas e de um entusiasmo fruto dos lampejos de classe que demonstrou com a camisa do River Plate. O Real não perdeu tempo e, para superar a concorrência dos principais clubes europeus, ofereceu 45 milhões de euros. Um investimento pesado, que acabou por afetar psicologicamente, sobretudo o jovem, oprimido por uma responsabilidade grande demais para alguém nascido em 2007. Franco Mastantuono é hoje um talento ansioso por se reencontrar e recuperar a confiança necessária para expressar seu potencial, o que só pode vir de um maior protagonismo em campo.
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O Real Madrid cede Franco Mastantuono, mas apenas por empréstimo sem opção de compra: o que se sabe sobre o interesse da Fiorentina e do Milan e quais outros times o querem
ELE PRECISA BRINCAR
José Mourinho, que assumiu o cargo há poucos dias e está novamente no comando dos blancos, deixou claro para Mastantuono que, para ele, é melhor procurar um time disposto a confiar nele e a lhe conceder mais tempo de jogo do que aquele que ele poderia conseguir em Madri, onde enfrenta forte concorrência. Na última temporada, o jogador teve apenas 15 partidas como titular das 35 disputadas no total, terminando com 3 gols e uma assistência. O meia-atacante argentino concordou com essa solução, ciente de que o Real ainda acredita muito em suas qualidades e não tem intenção de perder o controle sobre seu contrato. Por esses motivos, exatamente como aconteceu na temporada passada com Endrick (que se transferiu na segunda metade da temporada para o Lyon a fim de jogar e convencer o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, a convocá-lo para a Copa do Mundo), os merengues só considerarão propostas de empréstimo sem opção de compra para seu jogador.
INTERESSE DA ITÁLIA
Quem quiser se interessar por Mastantuono na próxima temporada — os principais rumores vêm da Espanha — terá que aceitar o fato de não poder contar com nenhuma opção de resgate, nem mesmo condicionada, já que o Real Madrid não gostaria de perder tão rapidamente um investimento de 45 milhões de euros. Essa é uma opção que pode influenciar as decisões de alguns dos clubes que já fizeram algumas sondagens sobre o meio-campista ofensivo canhoto, que cresceu e se destacou com a camisa do River Plate e também se destacou nas seleções de base da Argentina. Entre eles, há também alguns da Itália. De acordo com os últimos rumores, a Fiorentina está entre os times potencialmente interessados, e outro clube associado ao jogador é o Milan.
O QUE ESTÁ SENDO DITO SOBRE A FIORENTINA E O MILAN
De um ponto de vista meramente tático, o perfil de Mastantuono se encaixaria perfeitamente nas respectivas necessidades da Fiorentina e do Milan. O novo técnico dos viola, Fabio Grosso, em contato constante com o diretor esportivo Fabio Paratici, deixou clara a necessidade de reforços na posição de alas ofensivos, e o jogador nascido em 2007, que atua pela direita com o pé contrário, pode ser uma solução para essa função. Os rossoneri, por sua vez, estão há semanas em busca de um meia-atacante canhoto para o esquema 3-4-2-1 de Amorim. Juntamente com Karetsas, do Genk (que também interessa ao Borussia Dortmund), o nome de Mastantuono faz sentido devido às suas características. Resta saber se os dois clubes italianos estão dispostos a aceitar as condições impostas pelo Real Madrid, ou seja, valorizar por uma temporada um jogador que permaneceria sempre sob o controle do time espanhol, sem qualquer possibilidade de garantir nem mesmo uma opção de compra para uma eventual aquisição.
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