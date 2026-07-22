De um ponto de vista meramente tático, o perfil de Mastantuono se encaixaria perfeitamente nas respectivas necessidades da Fiorentina e do Milan. O novo técnico dos viola, Fabio Grosso, em contato constante com o diretor esportivo Fabio Paratici, deixou clara a necessidade de reforços na posição de alas ofensivos, e o jogador nascido em 2007, que atua pela direita com o pé contrário, pode ser uma solução para essa função. Os rossoneri, por sua vez, estão há semanas em busca de um meia-atacante canhoto para o esquema 3-4-2-1 de Amorim. Juntamente com Karetsas, do Genk (que também interessa ao Borussia Dortmund), o nome de Mastantuono faz sentido devido às suas características. Resta saber se os dois clubes italianos estão dispostos a aceitar as condições impostas pelo Real Madrid, ou seja, valorizar por uma temporada um jogador que permaneceria sempre sob o controle do time espanhol, sem qualquer possibilidade de garantir nem mesmo uma opção de compra para uma eventual aquisição.