O Real Madrid apresenta uma oferta pela contratação de Bernardo Silva, enquanto José Mourinho "pressiona" para contratar o ícone do Manchester City, à frente do Barcelona e do Atlético de Madrid

O Real Madrid entrou oficialmente na disputa por Silva, apresentando uma proposta formal ao jogador de 31 anos após sua saída do Manchester City. A iniciativa é resultado direto da influência de Mourinho, com o novo técnico do Real Madrid — compatriota português e admirador de longa data do meio-campista — pressionando ativamente para trazer Silva ao Santiago Bernabéu como parte da reconstrução do elenco.

Conforme relatado pelo especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real Madrid está agora em negociações avançadas para garantir Silva como jogador sem contrato. Esse desdobramento marca uma reviravolta dramática em uma saga que muitos acreditavam já estar decidida a favor do Barcelona, mas a atração de trabalhar sob o comando de Mourinho e ingressar no gigante espanhol complicou o processo de tomada de decisão do meia.