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O Real Madrid apresenta uma oferta pela contratação de Bernardo Silva, enquanto José Mourinho "pressiona" para contratar o ícone do Manchester City, à frente do Barcelona e do Atlético de Madrid
José Mourinho lidera a investida do Real Madrid
O Real Madrid entrou oficialmente na disputa por Silva, apresentando uma proposta formal ao jogador de 31 anos após sua saída do Manchester City. A iniciativa é resultado direto da influência de Mourinho, com o novo técnico do Real Madrid — compatriota português e admirador de longa data do meio-campista — pressionando ativamente para trazer Silva ao Santiago Bernabéu como parte da reconstrução do elenco.
Conforme relatado pelo especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real Madrid está agora em negociações avançadas para garantir Silva como jogador sem contrato. Esse desdobramento marca uma reviravolta dramática em uma saga que muitos acreditavam já estar decidida a favor do Barcelona, mas a atração de trabalhar sob o comando de Mourinho e ingressar no gigante espanhol complicou o processo de tomada de decisão do meia.
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A vantagem que o Barcelona mantém há muito tempo está ameaçada
Durante meses, a capital catalã parecia ser o único destino lógico para Silva. O Barcelona teria chegado a um acordo preliminar para contratar o capitão do City no início deste ano, com o jogador chegando a aceitar uma redução salarial substancial para facilitar a transferência para o Camp Nou. No entanto, a entrada formal do Real Madrid na disputa representou um desafio direto à posição do Barça como favorito.
O agente de Silva, Jorge Mendes, havia indicado anteriormente que seu cliente levaria algum tempo antes de se comprometer com um projeto, e a intervenção de Florentino Pérez desencadeou uma nova batalha entre os rivais do Clássico. Embora o Atlético de Madrid continue interessado nos bastidores e o Galatasaray tenha supostamente oferecido um contrato de três anos financeiramente mais vantajoso, a escolha parece ter se reduzido às potências de elite da La Liga.
Fim de uma era no City
O jogador de 31 anos deixa o Etihad Stadium como uma verdadeira lenda do clube, após nove anos brilhantes sob o comando de Pep Guardiola. Sua coleção de troféus inclui seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões, que fazem parte de um impressionante conjunto de 20 conquistas importantes.
O meio-campista confirmou na semana passada que ainda não havia tomado uma decisão definitiva sobre seu próximo clube, insistindo que encontraria um time “onde realmente me amem” assim que a Copa do Mundo de 2026 terminar.
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Decisão prevista após a campanha na Copa do Mundo
Silva está atualmente concentrado em representar Portugal na Copa do Mundo na América do Norte e deixou claro que não permitirá que as distrações do clube afetem seu desempenho na seleção. Mendes confirmou no início deste mês que seu cliente só decidiria seu futuro após a Copa do Mundo, o que significa que ainda podem ocorrer algumas reviravoltas nessa saga de transferências.