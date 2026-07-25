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O Real Madrid abre as portas para a saída de Aurélien Tchouameni, enquanto o Manchester United de olho em uma transferência de 68 milhões de libras
O Real Madrid revisa sua posição
Segundo o jornal The Sun, o United teria recebido um novo incentivo em sua tentativa de contratar Tchouameni, depois que o Real Madrid decidiu que está disposto a vender o meio-campista neste verão. O jogador da seleção francesa era considerado indisponível até então, mas o gigante espanhol agora está disposto a ouvir ofertas, já que busca levantar recursos para uma possível contratação de Rodri, do Manchester City.
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A busca por Rodri muda os planos
De acordo com a reportagem, o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, esperava manter Tchouameni, mas as prioridades do clube no mercado de transferências mudaram após surgir a possibilidade de contratar Rodri. Estima-se que uma oferta de cerca de 68 milhões de libras seja suficiente para concretizar a transferência, o que dá aos Red Devils uma nova esperança de conseguir um dos seus principais alvos para o meio-campo.
O United reforça o meio-campo
O United já reforçou seu meio-campo com as contratações de Youri Tielemans por 35 milhões de libras e de Andrey Santos por 50 milhões de libras, após a saída de Casemiro e a grave lesão de Manuel Ugarte. Tchouameni é visto como uma aquisição ideal para tornar o meio-campo mais sólido. O Real Madrid o contratou originalmente para substituir Casemiro em 2022, e o United agora espera trazer o francês para Old Trafford como o sucessor de longo prazo do brasileiro.
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A peça final do quebra-cabeça
Se as negociações correrem bem, Tchouameni poderá ser a última grande contratação do meio-campo do United em sua tentativa de reforçar o elenco neste verão, garantindo a base defensiva atrás de Tielemans e Bruno Fernandes. O Real Madrid, por sua vez, utilizaria os recursos da venda para financiar uma ambiciosa tentativa de contratação de Rodri, tornando o futuro do meio-campista uma das principais histórias de transferências a serem acompanhadas antes do fechamento da janela de transferências.
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