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Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

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O Real escapa por um triz das presas das serpentes: vitória enganosa que esconde os defeitos do time de Mourinho

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
J. Mourinho
K. Mbappe
T. Alexander-Arnold
Espanha
Itália
Portugal
França
England

Vitória suada do Real Madrid levanta questionamentos sobre o "Special One"

É verdade que o Real Madrid conquistou a vitória sobre a Inter de Milão (2 a 1), no estádio Santiago Bernabéu, na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, mas o triunfo parece enganoso e não reflete a verdadeira imagem da partida, depois que o time merengue sofreu muito diante de seu adversário italiano, ficando evidente que o resultado escondeu uma série de erros cometidos pelo técnico português José Mourinho na escolha da formação adequada.

Apesar da vitória do Real Madrid e da conquista dos três pontos, a Inter de Milão foi a parte melhor durante a maior parte da partida, conseguindo impor seu estilo e chegar à meta do time merengue em mais de uma ocasião, mas o brilho do goleiro Thibaut Courtois impediu que essa superioridade se traduzisse em gols, depois de salvar sua equipe de chances perigosas que poderiam ter mudado a cara do jogo.

Por outro lado, o Real Madrid não precisou criar muitas chances para marcar, depois de se aproveitar de erros ingênuos cometidos pelos zagueiros da Inter de Milão e por seu goleiro, o que deu ao time merengue uma vantagem que não foi um resultado natural, especialmente no primeiro tempo, no qual a Inter se apresentou muito melhor.

Além disso, os atacantes do Real Madrid desperdiçaram chances facílimas que teriam matado a partida e definido cedo o resultado quando o placar era de (2 a 0), o que aumentou o sofrimento merengue até os minutos finais, fazendo com que o resultado da partida permanecesse positivo para Mourinho, mas a atuação e as escolhas que a antecederam abrem a porta para diversos pontos de interrogação sobre a forma com que o Real Madrid se apresentou em seu primeiro teste europeu.

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  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty

    Combinação inadequada

    José Mourinho entrou na partida enfrentando uma clara crise no meio-campo, após a ausência de três jogadores de uma só vez por suspensão — Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Güler —, por conta das expulsões que sofreram na edição passada da Liga dos Campeões da Europa, deixando o treinador português diante de um teste difícil para escolher a combinação adequada em uma das áreas mais importantes do campo.

    A dificuldade da tarefa de Mourinho aumentou com o fato de Aurélien Tchouaméni não estar totalmente à disposição, após seu recente retorno de lesão, o que levou o treinador a tomar uma decisão ousada ao escalar Trent Alexander-Arnold no meio-campo ao lado de Fede Valverde. Mas a escolha não teve êxito em dar ao Real Madrid o equilíbrio necessário, e revelou falhas evidentes na maneira de jogar do time merengue.

    A presença apenas de Alexander-Arnold e Valverde no meio-campo tornou essa região vulnerável diante dos jogadores da Inter de Milão, especialmente porque o time italiano contou com cinco jogadores no meio-campo, o que lhe deu uma clara vantagem numérica e maior capacidade de posse, movimentação e criação de jogadas ofensivas, enquanto o Real Madrid teve dificuldade em alcançar o equilíbrio necessário entre defesa e ataque.

    Com a continuidade da pressão da Inter e a sequência de seus ataques, a diferença ficou ainda mais evidente, e o Real Madrid passou a depender claramente da grande atuação de Thibaut Courtois para lidar com o perigo vindo do time italiano, depois que o goleiro belga defendeu diversas oportunidades, o que contribuiu para manter sua equipe viva na partida e, ao mesmo tempo, mostrou que a escolha de Mourinho para a combinação do meio-campo não foi adequada para enfrentar um time que possui essa densidade numérica e domínio no meio-campo.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Ingenuidade defensiva e um ataque implacável

    No momento em que a Inter de Milão impunha sua pressão e se mostrava como a equipe com vantagem dentro de campo, veio o primeiro presente para o Real Madrid a partir de um erro ingênuo, depois que Aurel Bisseck perdeu a bola em uma zona perigosa, permitindo que Brahim Díaz aproveitasse a situação e transformasse aquilo no primeiro gol de Kylian Mbappé, em um lance que veio totalmente na contramão do andamento da partida e deu ao time merengue a vantagem em um momento no qual a Inter era a parte mais ativa e perigosa.

    A Inter ainda não havia absorvido o primeiro gol nem tido tempo suficiente para reorganizar suas linhas quando seu goleiro Josep Martínez cometeu um erro ainda mais ingênuo, ao tentar driblar Fede Valverde, mas perdeu a bola para o jogador do Real Madrid, que a mandou direto para as redes, e assim o time merengue se viu à frente por dois a zero, ainda que o desenrolar da partida não refletisse essa grande vantagem no placar.

    Dessa forma, o Real Madrid conseguiu transformar erros individuais dos jogadores da Inter em dois gols, sem precisar apresentar seu melhor nível ou impor seu domínio na partida, enquanto o time italiano teve mais posse de bola, mais controle e criou mais oportunidades, mas pagou caro por seus erros defensivos diante de um time que possui jogadores capazes de punir o adversário assim que têm uma chance.

    Ao fim do primeiro tempo, o cenário estava muito claro: a Inter de Milão era a melhor dentro de campo e o Real Madrid estava à frente por dois gols, uma equação que reflete em grande medida a diferença entre os dois times na forma de lidar com os momentos decisivos, pois a Inter desperdiçou suas chances, enquanto o Real Madrid aproveitou seus presentes da melhor maneira possível, chegando ao intervalo à frente com o mínimo de esforço possível.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vitória enganosa

    No segundo tempo, o ataque do Real Madrid teve a chance de definir a partida de vez, depois que a Inter de Milão avançou com todas as suas linhas em busca da virada, deixando grandes espaços na defesa, o que deu aos jogadores do time merengue mais de uma oportunidade perigosa para arrancar e explorar esses espaços, mas a imprudência diante do gol impediu que o terceiro gol saísse, o que poderia ter encerrado por completo a partida.

    Com o passar do tempo, a Inter seguiu tentando e pressionando a defesa do Real Madrid, até conseguir, cerca de quinze minutos antes do fim, marcar o gol que diminuiu a diferença, por meio de Augusto, fazendo a preocupação voltar a rondar o time merengue, o que levou Mourinho a fazer uma alteração rápida, colocando Aurélien Tchouaméni no meio-campo, com o objetivo de aumentar o equilíbrio e controlar o desenrolar dos minutos restantes.

    Após o gol, o Real Madrid voltou a defender de forma quase total, com seus jogadores recuando às suas zonas para preservar a vantagem, enquanto a Inter tentava aproveitar esse recuo e pressionar até o fim, mas o time merengue conseguiu resistir e manter a vantagem até o apito final, saindo com os três pontos apesar do grande sofrimento que viveu durante a partida.

    Portanto, a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão continua sendo um triunfo enganoso, pois o resultado dá a Mourinho um início perfeito na Liga dos Campeões, mas o desempenho revelou problemas evidentes na formação, no equilíbrio e no aproveitamento das oportunidades. Não será lógico contar em toda partida com o brilho individual de Courtois, com os erros do adversário ou com as capacidades ofensivas dos jogadores, e Mourinho precisa refazer suas contas rapidamente e encontrar uma melhor forma para o time, porque os esforços individuais não serão capazes, a cada vez, de salvar o Real Madrid ou de esconder seus defeitos.

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