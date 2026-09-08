É verdade que o Real Madrid conquistou a vitória sobre a Inter de Milão (2 a 1), no estádio Santiago Bernabéu, na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, mas o triunfo parece enganoso e não reflete a verdadeira imagem da partida, depois que o time merengue sofreu muito diante de seu adversário italiano, ficando evidente que o resultado escondeu uma série de erros cometidos pelo técnico português José Mourinho na escolha da formação adequada.

Apesar da vitória do Real Madrid e da conquista dos três pontos, a Inter de Milão foi a parte melhor durante a maior parte da partida, conseguindo impor seu estilo e chegar à meta do time merengue em mais de uma ocasião, mas o brilho do goleiro Thibaut Courtois impediu que essa superioridade se traduzisse em gols, depois de salvar sua equipe de chances perigosas que poderiam ter mudado a cara do jogo.

Por outro lado, o Real Madrid não precisou criar muitas chances para marcar, depois de se aproveitar de erros ingênuos cometidos pelos zagueiros da Inter de Milão e por seu goleiro, o que deu ao time merengue uma vantagem que não foi um resultado natural, especialmente no primeiro tempo, no qual a Inter se apresentou muito melhor.

Além disso, os atacantes do Real Madrid desperdiçaram chances facílimas que teriam matado a partida e definido cedo o resultado quando o placar era de (2 a 0), o que aumentou o sofrimento merengue até os minutos finais, fazendo com que o resultado da partida permanecesse positivo para Mourinho, mas a atuação e as escolhas que a antecederam abrem a porta para diversos pontos de interrogação sobre a forma com que o Real Madrid se apresentou em seu primeiro teste europeu.

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