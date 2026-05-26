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Oxford United v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Rangers e Callum Doyle representam um problema que Ryan Reynolds e Rob Mac nunca enfrentaram, enquanto o Wrexham aguarda a abertura de mais uma janela de transferências

Wrexham
C. Doyle
J. Windass
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Championship
Rangers

O Wrexham pode ter acabado de completar a melhor temporada de seus 162 anos de história, mas os proprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenny estão prestes a enfrentar um desafio que não enfrentavam desde que assumiram o Racecourse Ground. Depois de perderem por apenas dois pontos a chance de disputar os play-offs da Championship, os Red Dragons agora se veem vítimas de seu próprio sucesso, à medida que os predadores começam a rondar seus principais jogadores.

  • O preço do sucesso no Campeonato

    Pela primeira vez desde a aquisição por investidores de Hollywood, o Wrexham enfrenta um verão em que poderá ter dificuldades para manter seus melhores jogadores. Embora o interesse por suas estrelas tenha sido uma constante durante sua ascensão meteórica pelas divisões, o clube agora atua em um nível em que times da Premier League e gigantes europeus podem oferecer oportunidades e incentivos financeiros difíceis de ignorar.

    Phil Parkinson já se manifestou abertamente sobre a necessidade de reforçar o elenco, admitindo que “o Wrexham precisa melhorar seu elenco” para enfrentar o que promete ser uma disputa acirrada na Championship na próxima temporada.

    Com times rebaixados da Premier League, como Wolves, Burnley e West Ham, caindo para a Championship com pagamentos de compensação significativos, a pressão recai sobre o time galês não apenas para recrutar talentos, mas também para construir uma fortaleza em torno de seu elenco atual.


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    O dilema de Callum Doyle

    No centro da solidez defensiva do Wrexham nesta temporada esteve Callum Doyle. O jogador de 22 anos, que chegou vindo do Manchester City, teve uma campanha sensacional que o levou a arrecadar todos os prêmios de fim de temporada do clube, incluindo os títulos de Jovem Jogador da Temporada e Jogador Escolhido pelos Colegas. Sua inclusão na Seleção da Temporada da Championship inevitavelmente chamou a atenção de vários clubes da primeira divisão.

    Em declarações após o empate com o Middlesbrough na última rodada da temporada, o capitão do Wrexham, Dom Hyam, admitiu que o clube pode ter dificuldade em manter Doyle neste verão. Ele disse: “Ele é um jogador de muita qualidade. Acho que ele tem tudo. É tecnicamente muito calmo. É uma fera também, e é jovem. Acho que isso, infelizmente, vai atrair alguns grandes clubes. Obviamente, isso está fora do nosso controle, mas ele tem um grande futuro.”


  • Interesse do Rangers em Josh Windass

    Não são apenas os jovens promissores que chamam a atenção; o experiente atacante Josh Windass também é alvo de intensas especulações. Após uma temporada produtiva, na qual marcou 17 gols e deu seis assistências em todas as competições, o jogador de 32 anos foi eleito o Jogador da Temporada do clube.

    Esse desempenho teria chamado a atenção do Rangers, gigante escocês agora comandado por Danny Rohl, ex-técnico de Windass no Sheffield Wednesday.

    Windass chegou como jogador sem contrato no verão passado, o que significa que qualquer possível venda representaria “lucro puro” do ponto de vista financeiro. No entanto, perder um líder experiente e uma das principais fontes de gols seria um grande golpe para os planos de Parkinson. Embora relatos sugiram que não há “nada a relatar” no momento sobre uma oferta formal do Ibrox, a ligação entre o jogador e seu ex-técnico continua sendo um assunto recorrente.


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    Lidando com a onda de transferências

    O interesse não se limita a Doyle e Windass. O meio-campista Lewis O’Brien, outra contratação de 2025 proveniente do Nottingham Forest, está sendo cotado para uma transferência para o Hull City. Com o embargo de transferências dos Tigers previsto para ser suspenso no próximo mês, o Wrexham pode ter dificuldade em resistir a uma oferta que lhe permita recuperar o investimento inicial ou até mesmo obter lucro com o jogador de 27 anos.