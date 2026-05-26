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O Rangers e Callum Doyle representam um problema que Ryan Reynolds e Rob Mac nunca enfrentaram, enquanto o Wrexham aguarda a abertura de mais uma janela de transferências
O preço do sucesso no Campeonato
Pela primeira vez desde a aquisição por investidores de Hollywood, o Wrexham enfrenta um verão em que poderá ter dificuldades para manter seus melhores jogadores. Embora o interesse por suas estrelas tenha sido uma constante durante sua ascensão meteórica pelas divisões, o clube agora atua em um nível em que times da Premier League e gigantes europeus podem oferecer oportunidades e incentivos financeiros difíceis de ignorar.
Phil Parkinson já se manifestou abertamente sobre a necessidade de reforçar o elenco, admitindo que “o Wrexham precisa melhorar seu elenco” para enfrentar o que promete ser uma disputa acirrada na Championship na próxima temporada.
Com times rebaixados da Premier League, como Wolves, Burnley e West Ham, caindo para a Championship com pagamentos de compensação significativos, a pressão recai sobre o time galês não apenas para recrutar talentos, mas também para construir uma fortaleza em torno de seu elenco atual.
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O dilema de Callum Doyle
No centro da solidez defensiva do Wrexham nesta temporada esteve Callum Doyle. O jogador de 22 anos, que chegou vindo do Manchester City, teve uma campanha sensacional que o levou a arrecadar todos os prêmios de fim de temporada do clube, incluindo os títulos de Jovem Jogador da Temporada e Jogador Escolhido pelos Colegas. Sua inclusão na Seleção da Temporada da Championship inevitavelmente chamou a atenção de vários clubes da primeira divisão.
Em declarações após o empate com o Middlesbrough na última rodada da temporada, o capitão do Wrexham, Dom Hyam, admitiu que o clube pode ter dificuldade em manter Doyle neste verão. Ele disse: “Ele é um jogador de muita qualidade. Acho que ele tem tudo. É tecnicamente muito calmo. É uma fera também, e é jovem. Acho que isso, infelizmente, vai atrair alguns grandes clubes. Obviamente, isso está fora do nosso controle, mas ele tem um grande futuro.”
Interesse do Rangers em Josh Windass
Não são apenas os jovens promissores que chamam a atenção; o experiente atacante Josh Windass também é alvo de intensas especulações. Após uma temporada produtiva, na qual marcou 17 gols e deu seis assistências em todas as competições, o jogador de 32 anos foi eleito o Jogador da Temporada do clube.
Esse desempenho teria chamado a atenção do Rangers, gigante escocês agora comandado por Danny Rohl, ex-técnico de Windass no Sheffield Wednesday.
Windass chegou como jogador sem contrato no verão passado, o que significa que qualquer possível venda representaria “lucro puro” do ponto de vista financeiro. No entanto, perder um líder experiente e uma das principais fontes de gols seria um grande golpe para os planos de Parkinson. Embora relatos sugiram que não há “nada a relatar” no momento sobre uma oferta formal do Ibrox, a ligação entre o jogador e seu ex-técnico continua sendo um assunto recorrente.
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Lidando com a onda de transferências
O interesse não se limita a Doyle e Windass. O meio-campista Lewis O’Brien, outra contratação de 2025 proveniente do Nottingham Forest, está sendo cotado para uma transferência para o Hull City. Com o embargo de transferências dos Tigers previsto para ser suspenso no próximo mês, o Wrexham pode ter dificuldade em resistir a uma oferta que lhe permita recuperar o investimento inicial ou até mesmo obter lucro com o jogador de 27 anos.