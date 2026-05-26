O Rangers e Callum Doyle representam um problema que Ryan Reynolds e Rob Mac nunca enfrentaram, enquanto o Wrexham aguarda a abertura de mais uma janela de transferências

Pela primeira vez desde a aquisição por investidores de Hollywood, o Wrexham enfrenta um verão em que poderá ter dificuldades para manter seus melhores jogadores. Embora o interesse por suas estrelas tenha sido uma constante durante sua ascensão meteórica pelas divisões, o clube agora atua em um nível em que times da Premier League e gigantes europeus podem oferecer oportunidades e incentivos financeiros difíceis de ignorar.

Phil Parkinson já se manifestou abertamente sobre a necessidade de reforçar o elenco, admitindo que “o Wrexham precisa melhorar seu elenco” para enfrentar o que promete ser uma disputa acirrada na Championship na próxima temporada.

Com times rebaixados da Premier League, como Wolves, Burnley e West Ham, caindo para a Championship com pagamentos de compensação significativos, a pressão recai sobre o time galês não apenas para recrutar talentos, mas também para construir uma fortaleza em torno de seu elenco atual.



