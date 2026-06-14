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O Rangers contrata o técnico do Hearts, Derek McInnes, para substituir Danny Rohl, enquanto o técnico alemão segue para o Red Bull Salzburg
McInnes surge como a primeira opção do Rangers
McInnes está prestes a fazer um retorno sensacional ao Rangers como novo técnico do clube, encerrando uma busca frenética pelo sucessor de Rohl, segundo o The Scottish Sun. O técnico de 54 anos, que anteriormente teve uma carreira de sucesso como jogador no Ibrox entre 1995 e 2000, surgiu como o claro favorito para assumir o cargo no comando do time de Glasgow.
Embora relatos externos sugerissem que o ex-técnico Steven Gerrard ou Kevin Muscat pudessem estar na disputa pelo cargo, essas especulações estavam muito longe da realidade. McInnes sempre foi o principal alvo da diretoria do Rangers, que agiu rapidamente para garantir a contratação do técnico, que atuava no Hearts, clube rival do país.
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Rohl está de saída do Red Bull Salzburg
A nomeação de McInnes está intimamente ligada à saída de Rohl. O técnico alemão está prestes a ser apresentado oficialmente como o novo treinador do Red Bull Salzburg, com o acordo previsto para ser formalizado a qualquer momento. As negociações entre os dois clubes têm sido intensas, mas produtivas.
O presidente do Rangers, Andrew Cavenagh, e o diretor executivo, Jim Gillespie, têm mantido conversações para finalizar a saída de Rohl para a Áustria. A transferência renderá ao clube escocês uma significativa indenização de sete dígitos, proporcionando um impulso financeiro bem-vindo à medida que o clube entra em uma nova era sob o comando de McInnes.
Acordo de indenização firmado com o Hearts
O Rangers agiu com determinação para garantir que McInnes seja o homem certo para liderar o time, chegando a um acordo com o Hearts sobre o valor da indenização. Cavenagh teria aprovado um pagamento substancial de seis dígitos ao clube de Edimburgo para facilitar a transferência, e não se espera que o Hearts se oponha à saída de seu técnico.
O Hearts está ciente da intenção do Rangers de contratar seu técnico nas últimas 24 horas. A receita financeira recebida do Salzburg pela venda de Rohl financiará efetivamente a contratação de McInnes, permitindo que a diretoria do Ibrox garanta sua primeira opção sem sobrecarregar indevidamente o orçamento do clube.
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Um retorno tão esperado a Ibrox
Para McInnes, a mudança representa uma chance de finalmente treinar o clube pelo qual disputou mais de 100 partidas como jogador. Ele ficou famoso por ter recusado a oportunidade de treinar o Rangers em 2017, quando estava no Aberdeen, mas agora parece pronto para abraçar o desafio de assumir um dos cargos mais exigentes da Europa.
Em uma reviravolta do destino, as figuras-chave neste acordo — Cavenagh, Gillespie e McInnes — estão todos atualmente em Boston para o confronto da Escócia contra o Haiti na Copa do Mundo. Com a logística sendo tratada do outro lado do Atlântico, espera-se que o anúncio formal de McInnes como novo técnico do Rangers ocorra logo após a confirmação da saída de Rohl.