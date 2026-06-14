McInnes está prestes a fazer um retorno sensacional ao Rangers como novo técnico do clube, encerrando uma busca frenética pelo sucessor de Rohl, segundo o The Scottish Sun. O técnico de 54 anos, que anteriormente teve uma carreira de sucesso como jogador no Ibrox entre 1995 e 2000, surgiu como o claro favorito para assumir o cargo no comando do time de Glasgow.

Embora relatos externos sugerissem que o ex-técnico Steven Gerrard ou Kevin Muscat pudessem estar na disputa pelo cargo, essas especulações estavam muito longe da realidade. McInnes sempre foi o principal alvo da diretoria do Rangers, que agiu rapidamente para garantir a contratação do técnico, que atuava no Hearts, clube rival do país.