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O Rangers apresenta uma proposta de transferência para contratar o artilheiro do Wrexham, o que representaria um grande golpe para o time da Championship
O Gers está de olho no ex-atacante
De acordo com a talkSPORT, o Rangers oficializou seu interesse no atacante Windass, do Wrexham, antes da janela de transferências de verão. Esta é a terceira vez que o time de Glasgow tenta recontratar Windass, que já disputou 73 partidas pelo clube entre 2016 e 2018. O técnico do Rangers, Danny Rohl, está liderando a campanha de contratação, tendo anteriormente treinado Windass no Sheffield Wednesday, onde o prolífico atacante marcou 50 gols sob sua orientação.
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Windass desmente rumores sobre transferência
Apesar do crescente interesse da Escócia, o recém-coroado Jogador da Temporada do Wrexham manifestou publicamente seu compromisso com o projeto apoiado por Hollywood no Racecourse Ground. Ao falar sobre seu futuro a longo prazo no início deste mês, Windass disse à talkSPORT: "Sim, assinei um contrato de três anos no verão. Sinto que tive um ano realmente muito bom este ano e, sim, espero que no ano que vem possamos melhorar ainda mais."
Os Red Dragons mantêm a vantagem
O Wrexham rejeitou uma proposta formal do Rangers em janeiro, no meio da temporada, e continua determinado a proteger seu principal trunfo de interessados externos. Windass teve uma temporada individual histórica, dando cinco assistências e marcando 16 gols na Championship — um recorde do clube — em 41 partidas do campeonato. Como o atacante tem contrato até 2028, os Red Dragons detêm uma enorme vantagem financeira, enquanto o especialista em transferências Ben Jacobs informa que as negociações oficiais entre os clubes ainda não foram iniciadas.
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Dirigentes do Ibrox planejam uma reformulação
O Rangers planeja uma reformulação completa do ataque após um decepcionante terceiro lugar na Premiership escocesa, atrás dos rivais Celtic e Hearts. Enquanto a busca por Windass se intensifica, o clube está simultaneamente em negociações avançadas para garantir a contratação do atacante Lawrence Shankland, do Hearts. Por outro lado, a diretoria do Wrexham provavelmente resistirá a quaisquer ofertas a preços reduzidos, enquanto prepara um elenco capaz de diminuir a pequena diferença que o separa dos play-offs do Campeonato na próxima temporada.