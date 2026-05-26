O Rangers apresenta uma proposta de transferência para contratar o artilheiro do Wrexham, o que representaria um grande golpe para o time da Championship

Apesar do crescente interesse da Escócia, o recém-coroado Jogador da Temporada do Wrexham manifestou publicamente seu compromisso com o projeto apoiado por Hollywood no Racecourse Ground. Ao falar sobre seu futuro a longo prazo no início deste mês, Windass disse à talkSPORT: "Sim, assinei um contrato de três anos no verão. Sinto que tive um ano realmente muito bom este ano e, sim, espero que no ano que vem possamos melhorar ainda mais."