Questionado se alguém de espírito competitivo ainda sentirá vontade de ser treinador, após não ter tido sucesso em alguns trabalhos difíceis, o ex-defensor do Everton Stubbs, que falou por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Não tenho muita certeza. Acho que ele está gostando do que faz fora de campo agora.

“Acho que, quando ele começou a trabalhar como técnico, provavelmente... Para alguém com um talento tão singular, às vezes é possível assumir um cargo de técnico cedo demais.

“E acho que Wayne tem uma personalidade forte o suficiente para acreditar que pode fazer isso e que nada vai abalá-lo. Mas acho que agora, se você lhe fizesse essa pergunta, talvez ele desse uma resposta diferente, algo como: ‘Talvez eu devesse ter passado um pouco mais de tempo trabalhando como treinador’.

“‘Talvez eu devesse, ou pudesse, ter passado mais tempo perto de outros técnicos ou observado como eles trabalham.’ É fácil perceber isso depois. E, às vezes, você só faz essas perguntas quando está sem trabalho, depois de ter sido dispensado de um cargo.

“Não acho que Wayne tenha arrependimentos, porque ele aceitou os trabalhos que aceitou de boa-fé e queria fazer o melhor possível neles. Mas, às vezes, independentemente dos recursos que você tenha à disposição, as coisas podem não dar certo por vários motivos.

“Acho que Wayne percebeu isso no Birmingham. O que ele imaginava que faria provavelmente era diferente do que o trabalho exigia.”