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O que Wayne Rooney “deveria ter” feito para evitar os fracassos à frente do Birmingham e do Plymouth, enquanto é descartado um retorno iminente do ídolo do Manchester United ao cargo de treinador
Rooney teve passagens por Derby e D.C. United
Rooney pendurou as chuteiras quando ainda estava vinculado ao Derby, clube em que deu seus primeiros passos como treinador e fez um trabalho elogiável em circunstâncias difíceis, com uma perda de pontos que levou ao rebaixamento da Championship.
Depois, voltou aos Estados Unidos para comandar o D.C. United, da MLS, outro clube que havia defendido como jogador, mas passou pouco mais de 14 meses em Washington sem conquistar uma vaga nos playoffs.
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Passou 83 dias no Birmingham e disputou 25 jogos pelo Plymouth
Em meio a planos ambiciosos para o Birmingham, Tom Brady e companhia apostaram em Rooney em outubro de 2023. Ele deixou o St Andrew’s no início de janeiro de 2024, após apenas 15 jogos em 83 dias no comando.
O maior artilheiro da história do Manchester United recebeu outra oportunidade ainda naquele ano, quando o Plymouth buscava inspiração na segunda divisão, mas uma passagem de 25 jogos viu o Plymouth despencar rumo à parte de baixo da tabela.
Desde então, Rooney voltou a atuar como comentarista, além de participar de uma nova série documental ao lado da esposa, Coleen, e de seus quatro filhos. Ele parece não ter pressa para voltar a trabalhar como técnico, embora não descarte essa possibilidade.
O que Rooney poderia ter feito de diferente como treinador?
Questionado se alguém de espírito competitivo ainda sentirá vontade de ser treinador, após não ter tido sucesso em alguns trabalhos difíceis, o ex-defensor do Everton Stubbs, que falou por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Não tenho muita certeza. Acho que ele está gostando do que faz fora de campo agora.
“Acho que, quando ele começou a trabalhar como técnico, provavelmente... Para alguém com um talento tão singular, às vezes é possível assumir um cargo de técnico cedo demais.
“E acho que Wayne tem uma personalidade forte o suficiente para acreditar que pode fazer isso e que nada vai abalá-lo. Mas acho que agora, se você lhe fizesse essa pergunta, talvez ele desse uma resposta diferente, algo como: ‘Talvez eu devesse ter passado um pouco mais de tempo trabalhando como treinador’.
“‘Talvez eu devesse, ou pudesse, ter passado mais tempo perto de outros técnicos ou observado como eles trabalham.’ É fácil perceber isso depois. E, às vezes, você só faz essas perguntas quando está sem trabalho, depois de ter sido dispensado de um cargo.
“Não acho que Wayne tenha arrependimentos, porque ele aceitou os trabalhos que aceitou de boa-fé e queria fazer o melhor possível neles. Mas, às vezes, independentemente dos recursos que você tenha à disposição, as coisas podem não dar certo por vários motivos.
“Acho que Wayne percebeu isso no Birmingham. O que ele imaginava que faria provavelmente era diferente do que o trabalho exigia.”
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Trabalho como comentarista e série documental agora dominam a rotina de Rooney
Rooney tem sido cotado para diversos cargos vagos desde que se despediu do Plymouth, trabalho que o levou a se mudar para o litoral sul e passar longos períodos longe da família em Cheshire.
Até agora, nenhum cargo o atraiu o suficiente, enquanto as especulações sobre um retorno a Old Trafford para integrar a comissão técnica não passaram de rumores. O ex-jogador de 40 anos parece satisfeito em oferecer análises e opiniões como especialista em transmissões ao vivo, programas de melhores momentos e podcasts.
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