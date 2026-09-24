Lebouef admite isso, com o lendário ex-zagueiro do Chelsea, que falou em associação com o Mr Gamble, dizendo à GOAL ao ser questionado se o Chelsea carece de vozes fortes e grandes personalidades que ajudem a manter todos na linha: “Eu adoro Reece James. Gosto mesmo de Reece James. Ele representa o Chelsea como John Terry. Mesmo que John Terry tenha vindo do West Ham, James parece alguém que definitivamente tem sangue azul, e eu gosto disso.

“Dito isso, pare de ser tão bonzinho com seus companheiros de equipe. Diga a verdade. Talvez não pareça natural dizer isso, mas, como jogador internacional e maravilhoso, você tem o direito de se manifestar com seus companheiros quando estiver insatisfeito.

“Eu me lembro de Dennis Wise, e me lembro de Didier Deschamps quando ele jogava conosco na seleção. Eu me lembro de dizer coisas aos jogadores, inclusive de criticar Gianfranco Zola. Como você pode criticar Gianfranco Zola? Mas ele recebeu muito bem as nossas críticas porque sabia que era pelo time.

“Você tem o direito de dizer a Cole Palmer para recompor ou jogar de forma mais simples, ou dizer a [Wesley] Fofana para se concentrar, porque isso faz parte do seu trabalho como líder. Um líder tem que falar. Ele é bonzinho demais. Esse é o meu problema com ele, ele é bonzinho demais, e em algum momento você tem que parar de ser bonzinho.

“Acho que o mesmo vale para Emiliano Martínez. Ele acabou de assinar, e tudo bem, queria conhecer os jogadores, mas agora é hora de se irritar com os erros que eles cometem à frente dele. Emiliano Martínez tem que ser duro com jogadores que não fazem o trabalho deles, como no gol que sofreram [contra o Brentford], quando Jaidon Anthony ficou sozinho na cobrança de escanteio porque alguém cometeu um erro.

“Eu quero que Xabi Alonso identifique quem cometeu o erro, se foi [Danny] Welbeck ou Fofana, e quero que Emiliano Martínez diga: ‘O que vocês estão fazendo?’ Assumam a responsabilidade, temos que corrigir esses erros.”