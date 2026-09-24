Getty/GOAL
Traduzido por
“O que vocês estão fazendo?!” - Emi Martinez e Reece James impõem desafio de liderança ao Chelsea, enquanto Frank Leboeuf acusa os jogadores dos Blues de serem “bonzinhos demais”
Ataque assustador, mas defesa vulnerável
Depois de mais uma janela de transferências agitada, o Chelsea montou um setor ofensivo capaz de rivalizar com qualquer outro do futebol mundial, e não apenas da Premier League. Com Morgan Rogers chegando para atuar ao lado do também meia Cole Palmer, enquanto jogam logo atrás do atacante brasileiro Joao Pedro, fazer gols não deve ser um problema em 2026-27.
Impedi-los de entrar, porém, tem sido um problema no início da atual campanha. Xabi Alonso, que está privilegiando uma linha defensiva com três jogadores, não conseguiu estancar os vazamentos na defesa. Isso tem levado a mais inconsistência de uma equipe que vinha sendo apontada como candidata ao título antes mesmo de a bola rolar.
- Getty
O Chelsea perdeu Fernandez e contratou Martinez
Embora não haja qualquer dúvida sobre a qualidade que o Chelsea tem em seu elenco montado a peso de ouro, há quem questione se o time tem líderes suficientes, especialmente agora que o meio-campista campeão da Copa do Mundo Enzo Fernandez se transferiu para o Manchester City por £ 125 milhões (US$ 166 mi).
Outro argentino com um título mundial no currículo foi contratado, na forma do enigmático goleiro Martinez, mas ele ainda está se adaptando e encontrando sua voz no oeste de Londres. Precisa chegar o momento em que ele se sinta à vontade para dar ordens aos jogadores à sua frente, sem qualquer receio de desagradar alguns deles.
O Chelsea sente falta de vozes fortes e grandes personalidades?
Lebouef admite isso, com o lendário ex-zagueiro do Chelsea, que falou em associação com o Mr Gamble, dizendo à GOAL ao ser questionado se o Chelsea carece de vozes fortes e grandes personalidades que ajudem a manter todos na linha: “Eu adoro Reece James. Gosto mesmo de Reece James. Ele representa o Chelsea como John Terry. Mesmo que John Terry tenha vindo do West Ham, James parece alguém que definitivamente tem sangue azul, e eu gosto disso.
“Dito isso, pare de ser tão bonzinho com seus companheiros de equipe. Diga a verdade. Talvez não pareça natural dizer isso, mas, como jogador internacional e maravilhoso, você tem o direito de se manifestar com seus companheiros quando estiver insatisfeito.
“Eu me lembro de Dennis Wise, e me lembro de Didier Deschamps quando ele jogava conosco na seleção. Eu me lembro de dizer coisas aos jogadores, inclusive de criticar Gianfranco Zola. Como você pode criticar Gianfranco Zola? Mas ele recebeu muito bem as nossas críticas porque sabia que era pelo time.
“Você tem o direito de dizer a Cole Palmer para recompor ou jogar de forma mais simples, ou dizer a [Wesley] Fofana para se concentrar, porque isso faz parte do seu trabalho como líder. Um líder tem que falar. Ele é bonzinho demais. Esse é o meu problema com ele, ele é bonzinho demais, e em algum momento você tem que parar de ser bonzinho.
“Acho que o mesmo vale para Emiliano Martínez. Ele acabou de assinar, e tudo bem, queria conhecer os jogadores, mas agora é hora de se irritar com os erros que eles cometem à frente dele. Emiliano Martínez tem que ser duro com jogadores que não fazem o trabalho deles, como no gol que sofreram [contra o Brentford], quando Jaidon Anthony ficou sozinho na cobrança de escanteio porque alguém cometeu um erro.
“Eu quero que Xabi Alonso identifique quem cometeu o erro, se foi [Danny] Welbeck ou Fofana, e quero que Emiliano Martínez diga: ‘O que vocês estão fazendo?’ Assumam a responsabilidade, temos que corrigir esses erros.”
- Getty
Chelsea 2026-27: habilidades de liderança necessárias
Alonso tem a pausa internacional para mexer em seus planos e elaborar um modelo que sirva melhor ao Chelsea defensivamente nas próximas semanas e meses. A equipe voltará a campo em 10 de outubro, quando receberá o Bournemouth.
James e Martinez devem estar nesse confronto, e caberá a eles, além de outros nomes experientes no elenco do Chelsea, começar a exigir um certo nível de desempenho. Liderança é necessária tanto nas ações quanto nas palavras.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.