O lateral inglês Archie Brown teve uma atuação de melhor em campo na volta do Fenerbahce à Liga dos Campeões da UEFA, com um empate por 1 a 1 contra a Roma. Bryan Cristante abriu o placar para os visitantes com uma finalização rasteira de 18 metros no primeiro tempo.

Pouco depois da volta do intervalo, Brown, de 24 anos, encobriu Mile Svilar após um passe inteligente de Mason Greenwood para empatar a partida.

Apesar da pressão no segundo tempo e da entrada de Romelu Lukaku vindo do banco, nenhuma das equipes conseguiu encontrar o gol da vitória no fim.