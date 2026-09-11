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"O que você quer dizer com renunciar?!" Archie Brown fica totalmente sem acreditar quando entrevista pós-jogo toma rumo inesperado
Brown brilha enquanto o Fenerbahçe segura a Roma
O lateral inglês Archie Brown teve uma atuação de melhor em campo na volta do Fenerbahce à Liga dos Campeões da UEFA, com um empate por 1 a 1 contra a Roma. Bryan Cristante abriu o placar para os visitantes com uma finalização rasteira de 18 metros no primeiro tempo.
Pouco depois da volta do intervalo, Brown, de 24 anos, encobriu Mile Svilar após um passe inteligente de Mason Greenwood para empatar a partida.
Apesar da pressão no segundo tempo e da entrada de Romelu Lukaku vindo do banco, nenhuma das equipes conseguiu encontrar o gol da vitória no fim.
- ZUMA Press Wire
Defensora inglesa fica atônita com saída da treinadora
Enquanto os jogadores comemoravam o resultado no vestiário, o experiente técnico Ismail Kartal entrou em sua coletiva de imprensa e anunciou inesperadamente sua renúncia. A notícia chegou a Brown ao vivo na zona mista, quando jornalistas deram a notícia durante sua entrevista pós-jogo.
As câmeras registraram total confusão no rosto do ex-jogador da base do Derby County, enquanto ele se virava para o intérprete da equipe.
"Como assim renúncia? O quê? Como técnico? Eu não fazia ideia disso!", exclamou Brown, incrédulo.
Reviravolta presidencial aumenta o drama em Istambul
O caos pós-jogo teve outra reviravolta dramática pouco depois do anúncio de Kartal. O presidente do Fenerbahce, Aziz Yildirim, interveio imediatamente, recusando publicamente aceitar a declaração de renúncia do técnico em uma tentativa de convencê-lo a ficar.
Concentrando-se estritamente em sua atuação em campo para a UEFA, Brown elogiou a reação do elenco no segundo tempo contra uma oposição de alto calibre.
"Estou muito feliz, foi um gol importante e nós merecemos", afirmou Brown. "Tivemos muitas chances e provavelmente deveríamos ter vencido. Quando encaixou, controlamos boa parte do segundo tempo."
- Getty Images
Fenerbahçe volta seu foco para o Aston Villa
Com a incerteza administrativa em curso, o Fenerbahce precisa se reorganizar antes de uma sequência exigente de jogos. A equipe turca dá continuidade à sua campanha europeia em 14 de outubro, com uma viagem para enfrentar o Aston Villa, da Premier League.
Brown segue confiante de que a atuação no segundo tempo contra a Roma dá à equipe uma base sólida para seguir evoluindo na competição.
"Foi um jogo difícil contra um bom time, com muitos jogadores de qualidade", acrescentou Brown. "É algo sobre o que podemos construir, com certeza. Seguimos para o próximo jogo para tentar somar três pontos."
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