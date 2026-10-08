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'O que você pode dizer?' - Frank Lampard reage a veredito de culpa do Manchester City enquanto técnico do Coventry reflete sobre passagem pelo Etihad
Lampard segue cauteloso após veredito
Lampard optou por uma abordagem comedida ao comentar as notícias recentes sobre a má conduta financeira do Manchester City, que levaram o gigante da Premier League a ser considerado culpado de infrações graves antes de apresentar um recurso imediato. A comissão independente decidiu que o City firmou contratos "simulados" com vários parceiros comerciais entre as temporadas 2009-10 e 2017-18 como parte de um "esquema de financiamento disfarçado" para inflar artificialmente as receitas do clube em £830 milhões. No entanto, o City tem sustentado firmemente sua inocência, descrevendo a decisão como mera "opinião" que contém "erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato", ao mesmo tempo em que declarou o veredito inseguro.
O ex-meio-campista da Inglaterra reconheceu a gravidade da situação, mas observou que o processo judicial em andamento limita o que pode ser dito publicamente. "Todos nós vimos as notícias, obviamente é uma grande notícia, o Man City está recorrendo", afirmou Lampard. "Acho que essa é a minha reação, certo? O que você pode dizer quando há um recurso em andamento? Não estou por dentro da história, estou completamente de fora. Joguei pelo Man City há muito tempo, por um ano. Vamos esperar para ver qual será o resultado do recurso e seguir em frente. Não conheço os prazos de forma alguma."
- AFP
Respeito por Maresca em meio à incerteza
Apesar da nuvem que paira sobre seus ex-empregadores, Lampard se apressou em oferecer apoio ao colega de profissão Enzo Maresca. O ex-treinador do Chelsea sucedeu Pep Guardiola no Manchester City neste verão e teve um início de campanha impressionante, liderando a tabela da Premier League com o máximo de 15 pontos. A atual diretoria e a comissão técnica do City agora enfrentam a difícil tarefa de manter o nível de desempenho em campo enquanto as batalhas legais do clube dominam as manchetes.
"Estou por fora", explicou Lampard quando a conversa se voltou para o impacto potencial na temporada competitiva do City. "Tenho este trabalho e meus, não problemas, mas coisas em que preciso trabalhar, e sempre respeito um treinador em qualquer situação, há muitas coisas que você não sabe. Isso obviamente é algo que sabemos, mas eles obviamente são um enorme clube de futebol agora, com um grande elenco de jogadores de qualidade, então vamos ver."
Rastreando a conexão com o Etihad
A ligação de Lampard com o lado azul de Manchester segue sendo um dos capítulos mais peculiares da história da Premier League. Após ser apresentado como jogador do New York City FC em julho de 2014, antes da campanha da MLS de 2015, o meio-campista inicialmente se juntou ao City no que foi apresentado como um empréstimo de curto prazo para a temporada 2014-15.
No entanto, esse acordo temporário logo se transformou em uma permanência mais longa, já que sua passagem pelo Etihad Stadium foi estendida até o fim da campanha. A situação gerou grande controvérsia quando surgiu a informação de que ele havia assinado apenas um compromisso não vinculante com o clube americano, e não um contrato formal.
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Anos finais de carreira e aposentadoria
Durante sua passagem por Manchester, Lampard provou que ainda tinha muito a oferecer no mais alto nível. Ele conseguiu registrar oito gols e três assistências em 38 partidas por todas as competições.
O veterano meio-campista acabou se transferindo para o New York City FC, onde passou duas temporadas na Major League Soccer. Sua passagem pelos Estados Unidos foi produtiva, já que marcou 15 gols em 31 jogos antes de seu contrato expirar em novembro de 2016 e ele se aposentar meses depois.
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