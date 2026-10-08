Lampard optou por uma abordagem comedida ao comentar as notícias recentes sobre a má conduta financeira do Manchester City, que levaram o gigante da Premier League a ser considerado culpado de infrações graves antes de apresentar um recurso imediato. A comissão independente decidiu que o City firmou contratos "simulados" com vários parceiros comerciais entre as temporadas 2009-10 e 2017-18 como parte de um "esquema de financiamento disfarçado" para inflar artificialmente as receitas do clube em £830 milhões. No entanto, o City tem sustentado firmemente sua inocência, descrevendo a decisão como mera "opinião" que contém "erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato", ao mesmo tempo em que declarou o veredito inseguro.

O ex-meio-campista da Inglaterra reconheceu a gravidade da situação, mas observou que o processo judicial em andamento limita o que pode ser dito publicamente. "Todos nós vimos as notícias, obviamente é uma grande notícia, o Man City está recorrendo", afirmou Lampard. "Acho que essa é a minha reação, certo? O que você pode dizer quando há um recurso em andamento? Não estou por dentro da história, estou completamente de fora. Joguei pelo Man City há muito tempo, por um ano. Vamos esperar para ver qual será o resultado do recurso e seguir em frente. Não conheço os prazos de forma alguma."