O que vem por aí para Zavier Gozo? Apesar do grande interesse da Europa, o jogador do Real Salt Lake e potencial estrela da seleção americana enfrenta um futuro incerto, à medida que os rumores sobre sua convocação para a Copa do Mundo se intensificam

Sempre que entra em campo, Zavier Gozo parece responder a uma nova pergunta sobre seu potencial. O ponta de 19 anos parece evoluir a cada semana e está se destacando como a grande revelação da temporada da MLS. Há uma chance real de que ele também seja a grande revelação da Seleção Masculina dos EUA neste verão, já que Gozo continua dando um impulso final para a Copa do Mundo. Parecia inimaginável há alguns meses, mas agora parece possível que Gozo, que não tem nenhuma experiência na Seleção Masculina dos EUA, possa ter um papel a desempenhar no torneio deste verão.

Por mais perguntas que ele responda, porém, há uma que paira sobre tudo o que Gozo está fazendo: e agora? É uma grande questão para o clube e para o país, já que Gozo parece ter o mundo aos seus pés em ambos os lados. A resposta, porém, é complicada. Os próximos passos de Gozo estão longe de ser certos.

Ele sabe o que quer que aconteça. Em entrevista recente à Apple TV, Gozo disse que espera jogar na Europa neste verão. Ele acredita estar pronto para o próximo nível, e fontes informam ao GOAL quevários clubes desse nível também acreditam nisso.

“Gostaria de continuar no RSL pelos próximos dois meses e, depois, na janela de transferências de verão, gostaria de ir para a Europa”, disse Gozo à Apple TV. “Esse tem sido meu sonho desde que me lembro. Acho que é o momento perfeito para eu dar esse próximo passo e, se tiver essa oportunidade, quero aproveitá-la 100%.”

No entanto, isso será complicado. Embora vários clubes estejam interessados, fontes informaram ao GOAL que pode haver um impasse quando se trata do preço. O Real Salt Lake não está particularmente ansioso para deixar Gozo ir embora, apesar do interesse dele em se testar em um novo nível.

E agora? O GOAL analisa os possíveis próximos passos de Gozo, onde ele poderia estar, o que seria necessário para que isso se concretizasse e os fatores que podem determinar seu futuro no clube e na seleção.