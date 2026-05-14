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Zavier Gozo GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

O que vem por aí para Zavier Gozo? Apesar do grande interesse da Europa, o jogador do Real Salt Lake e potencial estrela da seleção americana enfrenta um futuro incerto, à medida que os rumores sobre sua convocação para a Copa do Mundo se intensificam

Análises
Estados Unidos
Z. Gozo
Especiais e Opinião
Real Salt Lake x Houston Dynamo FC
Real Salt Lake
Major League Soccer

Zavier Gozo quer jogar na Europa, e os clubes estão de olho nele. Mas fontes informam ao GOAL que o altíssimo valor de transferência exigido pelo RSL e uma possível convocação para a Copa do Mundo pela seleção dos EUA podem influenciar o que acontecerá a seguir.

Sempre que entra em campo, Zavier Gozo parece responder a uma nova pergunta sobre seu potencial. O ponta de 19 anos parece evoluir a cada semana e está se destacando como a grande revelação da temporada da MLS. Há uma chance real de que ele também seja a grande revelação da Seleção Masculina dos EUA neste verão, já que Gozo continua dando um impulso final para a Copa do Mundo. Parecia inimaginável há alguns meses, mas agora parece possível que Gozo, que não tem nenhuma experiência na Seleção Masculina dos EUA, possa ter um papel a desempenhar no torneio deste verão.

Por mais perguntas que ele responda, porém, há uma que paira sobre tudo o que Gozo está fazendo: e agora? É uma grande questão para o clube e para o país, já que Gozo parece ter o mundo aos seus pés em ambos os lados. A resposta, porém, é complicada. Os próximos passos de Gozo estão longe de ser certos.

Ele sabe o que quer que aconteça. Em entrevista recente à Apple TV, Gozo disse que espera jogar na Europa neste verão. Ele acredita estar pronto para o próximo nível, e fontes informam ao GOAL quevários clubes desse nível também acreditam nisso.

“Gostaria de continuar no RSL pelos próximos dois meses e, depois, na janela de transferências de verão, gostaria de ir para a Europa”, disse Gozo à Apple TV. “Esse tem sido meu sonho desde que me lembro. Acho que é o momento perfeito para eu dar esse próximo passo e, se tiver essa oportunidade, quero aproveitá-la 100%.”

No entanto, isso será complicado. Embora vários clubes estejam interessados, fontes informaram ao GOAL que pode haver um impasse quando se trata do preço. O Real Salt Lake não está particularmente ansioso para deixar Gozo ir embora, apesar do interesse dele em se testar em um novo nível.

E agora? O GOAL analisa os possíveis próximos passos de Gozo, onde ele poderia estar, o que seria necessário para que isso se concretizasse e os fatores que podem determinar seu futuro no clube e na seleção.

  • Real Salt Lake v Portland TimbersGetty Images Sport

    Interesse europeu

    O futebol americano começou a notar Gozo nesta temporada. Depois de marcar quatro gols e dar três assistências em 2025, sua primeira temporada de verdade na equipe principal do RSL, ele despontou de forma impressionante neste início de 2026. Em apenas 12 partidas, o ponta de 19 anos já soma cinco gols e quatro assistências, incluindo dois gols na vitória de quarta-feira sobre o Houston Dynamo.

    Mesmo antes dos gols de quarta-feira, porém, a Europa também vinha acompanhando Gozo de perto.

    Fontes informaram ao GOAL que Aston Villa, Real Sociedad, Lyon, Atlético de Madrid e Hoffenheim estão entre os clubes que recentemente demonstraram interesse no jovem astro, que não tem faltado de pretendentes. O GOAL confirmou em fevereiro que Villa e o Atlético, ao lado de Mônaco e Villarreal, estavam entre os clubes que já haviam demonstrado interesse em contratá-lo mesmo antes do início da temporada da MLS. Seu forte início de temporada só atraiu ainda mais atenção nas cinco principais ligas da Europa.

    Uma transferência para a Europa não será fácil, porém, mesmo que seja o que Gozo disse que deseja no fim das contas. Chegar a um acordo será complicado, já que o RSL está desesperado para manter seu astro formado nas categorias de base.

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  • Zavier Gozo, Real Salt LakeRob Gray-Imagn Images

    A logística de uma mudança

    Embora não falte interesse do exterior, o Real Salt Lake, no momento, não está particularmente disposto a vender.

    Fontes informaram ao GOAL que o clube espera manter Gozo pelo menos até o final da temporada da MLS. Essa lógica se baseia, em parte, no que aconteceu com o clube em 2024. Naquele verão, o RSL vendeu o atacante colombiano Andrés Gómez ao Stade Rennais no meio da temporada, apenas para ser eliminado na primeira fase dos playoffs pelo Minnesota United. O objetivo, então, é manter o elenco atual unido, especialmente após um forte início de temporada que colocou o clube na quarta posição de uma Conferência Oeste bastante acirrada. Os novos proprietários do clube, a Miller Sports + Entertainment, também são grandes fãs de Gozo e do colega Diego Luna e, idealmente, gostariam de construir o time em torno dessa dupla daqui para frente.

    “Ter Gozo é ótimo, e quando ele for jogar em um nível mais alto, isso será fantástico para ele”, disse o diretor esportivo do RSL, Kurt Schmid, ao Salt Lake Tribune. “Mas, como clube, nosso trabalho é garantir que, quando ele fizer isso, tenhamos o próximo Gozo ou quem quer que seja que venha atrás deles, para que possamos continuar a desenvolver jogadores. E isso não é uma coisa fácil de se fazer.”

    A venda de Gomez rendeu inicialmente uma quantia recorde para o clube de cerca de US$ 11 milhões, com US$ 2 milhões adicionais em bônus. Seria necessário muito mais do que isso para o RSL se separar de Gozo. No ano passado, Gozo estava na mira do Anderlecht, do Copenhague e do FC Midtjylland por uma quantia de cerca de US$ 4 a 5 milhões. Então, à medida que ele continuava a se destacar, o Aston Villa entrou na disputa com uma oferta na faixa de US$ 8 milhões. Fontes informaram ao GOAL em fevereiro que, naquela época, o RSL buscava algo entre US$ 10 e 13 milhões por Gozo, o que pelo menos colocaria o adolescente perto de se tornar a maior venda da história do clube. Esse valor aumentou.

    Agora, fontes afirmam que o RSL exigiria um valor próximo a US$ 20 milhões para vender a estrela formada no clube, o que poderia impedir completamente a transferência do ponta neste verão. Uma oferta na casa dos sete dígitos provavelmente nem seria considerada pelo RSL. No entanto, existem poucos clubes no mundo capazes de gastar oito dígitos em um adolescente da MLS com menos de 50 jogos de experiência na primeira divisão.

    Apenas três jogadores da MLS foram vendidos na faixa dos US$ 20 milhões: Miguel Almiron, Thiago Almada e Ricardo Pepi. Brenden Aaronson, para efeito de comparação, assinou com o RB Salzburg por US$ 6,5 milhões, enquanto Daryl Dike rendeu US$ 9,5 milhões ao West Brom em 2022. Ainda no inverno passado, o Charlotte FC vendeu o atacante da seleção americana Patrick Agyemang por cerca de US$ 8 milhões, mas esse valor pode subir para US$ 10 milhões com base em cláusulas adicionais.

    Fontes informaram ao GOAL que o valor da transferência pode se tornar um obstáculo significativo para Gozo, que deseja continuar seu desenvolvimento na Europa. Ele já está dando passos para que isso aconteça também.

  • Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport

    Vínculos com a Costa do Marfim

    É impossível não notar as ligações de Gozo com a Costa do Marfim. Seu nome do meio, Didier, é uma prova irrefutável. Seu pai lhe deu esse nome do meio em homenagem a Didier Drogba, um dos maiores jogadores de todos os tempos.

    “Ah, com certeza tem a ver com o Drogba”, disse Gozo aoGOAL no ano passado. “Foi definitivamente em homenagem a ele. Meu pai adora o Drogba. Ele é o jogador favorito dele, então isso foi claramente influenciado por ele.

    As conexões com a Costa do Marfim não param por aí. Fontes informaram ao GOAL que Gozo está em processo de obtenção de seu passaporte marfinense. A federação tem mantido contato com seu agente e demonstrou interesse no ala de 19 anos. Gozo continua focado na seleção dos EUA no momento, no entanto, e a busca pelo passaporte marfinense visa principalmente ampliar suas opções, especialmente no âmbito dos clubes.

    O Acordo de Cotonou permite que jogadores de muitos países da África, do Caribe e do Pacífico sejam tratados como elegíveis para a UE na Ligue 1, o que significa que eles não são contabilizados na cota de quatro jogadores estrangeiros para jogadores de fora da UE. Conseguir um passaporte marfinense, então, tornaria Gozo uma aquisição mais atraente para os times franceses, que não precisariam contá-lo como jogador estrangeiro.

    Ainda assim, tudo isso fica para depois da Copa do Mundo. No momento, Gozo ainda pode ter uma chance de disputar o grande torneio deste verão.

  • TOPSHOT-FBL-U-20-WORLD CUP-USA-FRAAFP

    Esperanças para a Copa do Mundo?

    O assistente técnico da seleção masculina dos EUA, Jesús Pérez, assistiu recentemente à partida do RSL contra o FC Dallas. Ele não disse isso abertamente, mas deu a entender que Gozo estava entre os jogadores que ele estava observando.

    “[Há] alguns jogadores, jogadores jovens de ambos os lados hoje”, disse Perez à Apple TV. “É muito importante para nós ficarmos de olho em alguns deles. Obviamente, Luna é aquele que tem disputado mais partidas conosco, mas há alguns outros jogadores que chamaram nossa atenção, e é importante estarmos aqui hoje.”

    Gozo não é o único jovem americano chamando a atenção. O adolescente Julian Hall, do New York Red Bulls, tornou-se o mais jovem autor de um hat-trick na história da MLS com seus três gols na noite de quarta-feira. Cavan Sullivan também marcou seu primeiro gol na MLS na quarta-feira. Adri Mehmeti está se destacando como meio-campista no Red Bulls, enquanto Mathis Albert estreou recentemente no exterior pelo Borussia Dortmund.

    No entanto, é Gozo quem provavelmente está sob os holofotes no momento. Os apelos para sua inclusão na Copa do Mundo deste verão têm se intensificado, principalmente devido à falta de alas de alto nível no elenco da Seleção dos EUA. Seria uma ascensão muito rápida, especialmente quando se leva em conta o fato de que Gozo ainda não participou de nenhum treinamento da Seleção dos EUA, mas isso não é inédito. Theo Walcott ficou famoso por ter entrado na seleção da Inglaterra sem nenhuma partida pela seleção principal. Cesc Fàbregas tinha apenas uma antes de se juntar à seleção espanhola de 2006. Mais perto de casa, Julian Green tinha apenas uma partida pela seleção antes de se juntar à USMNT em 2014 e marcar aquele gol famoso contra a Bélgica.

    “Sempre que [a Copa do Mundo] se aproxima, seja uma chance pequena ou grande, você quer estar na equipe a qualquer custo, então acho que esse é um objetivo para mim”, disse Gozo recentemente. “Ouvi dizer que há uma chance [de ser convocado neste verão], mas não estou contando com isso. Estou apenas tentando jogar o meu melhor e, se isso impressionar os treinadores, então isso impressiona os treinadores.”

    Quer ele participe neste verão ou não, há motivos para ficarmos animados com Gozo. Seu futuro está um pouco incerto no momento, tanto no clube quanto na seleção, mas continua promissor, já que o jovem ponta parece pronto para dar o próximo passo.

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