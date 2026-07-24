O que vem por aí para Marcus Rashford? O Manchester United está ficando sem opções na tentativa de se livrar do altíssimo salário do astro da seleção inglesa

De fato, a Copa do Mundo de Rashford transcorreu em um contexto em que várias de suas opções potenciais para o próximo passo estavam se esgotando. Seu agora ex-clube de empréstimo, o Barcelona, já havia, é claro, concluído a contratação de Gordon, do Newcastle, por nada menos que 69 milhões de libras (92 milhões de dólares) antes mesmo do início do grande evento.

Isso significava que era improvável que os catalães exercessem a opção de compra incluída no acordo com o United, e essa opção expirou em 15 de junho, quatro dias após o início do torneio. Por sua vez, o gigante inglês não está renegociando esse valor e não considerará emprestá-lo ao Camp Nou novamente.

Um mês depois e um dia após a dolorosa eliminação da Inglaterra nas semifinais para a Argentina, a cláusula de rescisão de 40 milhões de libras (53 milhões de dólares) no contrato de Rashford também expirou, o que significa que qualquer valor de transferência futuro terá de ser negociado. Isso provavelmente é menos surpreendente, já que a opção de 26 milhões de libras do Barça é considerada o preço de venda realista.

Qualquer esperança remanescente que Rashford tivesse de que os blaugranas pudessem voltar a buscá-lo no final do verão pode muito bem ter sido extinta pela notícia de que Karim Adeyemi concluiu sua transferência para o Borussia Dortmund. Enquanto isso, o próprio Rashford teria rejeitado o interesse dos gigantes turcos Fenerbahçe e Galatasaray, pois espera por um clube de ponta da Liga dos Campeões.

No entanto, não é apenas para o jogador que as opções se esgotaram. O United vinha avaliando a contratação do ponta do West Ham, Crysencio Summerville, mas o jogador da seleção holandesa agora parece destinado ao Al-Hilal e às riquezas oferecidas na Arábia Saudita, em uma transação no valor de 60 milhões de libras (80 milhões de dólares).

O verão bastante econômico dos Red Devils até o momento sugere que eles não estão em posição de gastar livremente, tendo arrecadado apenas uma quantia limitada com a venda de jogadores até agora, e não contam com profundidade no lado esquerdo do campo.