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Marcus Rashford Man Utd GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O que vem por aí para Marcus Rashford? O Manchester United está ficando sem opções na tentativa de se livrar do altíssimo salário do astro da seleção inglesa

Análises
Manchester United
M. Rashford
Premier League
M. Carrick
Especiais e Opinião
Rosenborg x Manchester United

Parece que Marcus Rashford e o Manchester United voltaram à estaca zero. Tanto o jogador quanto o clube devem ter esperado desesperadamente que o Barcelona exercesse a opção de compra do atacante, que parecia uma pechincha de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares), ao final de um período produtivo de empréstimo na Catalunha na temporada 2025-26, mas, para grande descrença e indignação do United, o clube catalão optou por outro caminho. Agora, Rashford enfrenta um impasse em Old Trafford.

À primeira vista, a nomeação definitiva do ex-companheiro de equipe de Rashford, Michael Carrick, como técnico principal pode parecer que abre caminho para que o ponta seja reintegrado e retome com satisfação sua carreira no United. Mas não é tão simples assim.

Trata-se de uma situação em constante mudança, com praticamente qualquer desfecho — permanecer no United, partir para outro empréstimo ou concretizar uma transferência definitiva para outro clube — ainda possível. Seja qual for o desfecho, está ficando cada vez mais claro que o futuro de Rashford não será definido até o final da janela de transferências de verão.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oportunidade perdida

    O United talvez esperasse que Rashford se destacasse com boas atuações na Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra, mas a presença de Anthony Gordon — um tema recorrente — fez com que as coisas não saíssem exatamente como planejado para o jogador de 28 anos.

    Os dois disputavam a vaga de titular na ala esquerda do ataque de Thomas Tuchel na reta final para o torneio, mas Rashford não conseguiu tirar proveito do início vacilante de Gordon na América do Norte, apesar de uma finalização precisa que selou a vitória na estreia contra a Croácia.

    Após as vitórias consecutivas, mas sem brilho, sobre o Panamá e a República Democrática do Congo, o jogador afastado do United foi deixado de fora, e Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, assumiu seu lugar nas partidas restantes da fase eliminatória, emergindo como uma figura-chave no ataque.

    Rashford terminaria o torneio com apenas um gol e uma assistência, sendo que esta última ocorreu contra uma defesa francesa praticamente inexistente na disputa pelo terceiro lugar.

    • Publicidade
  • England Training SessionGetty Images Sport

    As opções se esgotam

    De fato, a Copa do Mundo de Rashford transcorreu em um contexto em que várias de suas opções potenciais para o próximo passo estavam se esgotando. Seu agora ex-clube de empréstimo, o Barcelona, já havia, é claro, concluído a contratação de Gordon, do Newcastle, por nada menos que 69 milhões de libras (92 milhões de dólares) antes mesmo do início do grande evento.

    Isso significava que era improvável que os catalães exercessem a opção de compra incluída no acordo com o United, e essa opção expirou em 15 de junho, quatro dias após o início do torneio. Por sua vez, o gigante inglês não está renegociando esse valor e não considerará emprestá-lo ao Camp Nou novamente.

    Um mês depois e um dia após a dolorosa eliminação da Inglaterra nas semifinais para a Argentina, a cláusula de rescisão de 40 milhões de libras (53 milhões de dólares) no contrato de Rashford também expirou, o que significa que qualquer valor de transferência futuro terá de ser negociado. Isso provavelmente é menos surpreendente, já que a opção de 26 milhões de libras do Barça é considerada o preço de venda realista.

    Qualquer esperança remanescente que Rashford tivesse de que os blaugranas pudessem voltar a buscá-lo no final do verão pode muito bem ter sido extinta pela notícia de que Karim Adeyemi concluiu sua transferência para o Borussia Dortmund. Enquanto isso, o próprio Rashford teria rejeitado o interesse dos gigantes turcos Fenerbahçe e Galatasaray, pois espera por um clube de ponta da Liga dos Campeões.

    No entanto, não é apenas para o jogador que as opções se esgotaram. O United vinha avaliando a contratação do ponta do West Ham, Crysencio Summerville, mas o jogador da seleção holandesa agora parece destinado ao Al-Hilal e às riquezas oferecidas na Arábia Saudita, em uma transação no valor de 60 milhões de libras (80 milhões de dólares).

    O verão bastante econômico dos Red Devils até o momento sugere que eles não estão em posição de gastar livremente, tendo arrecadado apenas uma quantia limitada com a venda de jogadores até agora, e não contam com profundidade no lado esquerdo do campo.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    Caminho bloqueado

    As chances de Rashford continuar sua carreira em outro clube da Premier League também parecem mínimas. De acordo com o jornal The i Paper, o United não tem intenção de vender o atacante para outro clube da primeira divisão inglesa, apesar do Tottenham ter demonstrado disposição para arcar com sua cláusula de rescisão de 40 milhões de libras, que já expirou.

    Isso porque os Red Devils estão determinados a evitar serem “humilhados” pelo fato de um jogador formado em sua base ter redescoberto seu faro de gol em um rival nacional — algo que seria considerado um “desastre de relações públicas”.

    O Arsenal, atual campeão da Premier League, e o Chelsea, comandado por Xabi Alonso, também estariam acompanhando a situação do atacante, mas agora parece altamente improvável que qualquer um dos dois concretize seu interesse, especialmente depois que o Chelsea gastou 117 milhões de libras (156,5 milhões de dólares) na contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa.


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  • Jim RatcliffeGetty Images

    Grande obstáculo

    Está ficando cada vez mais claro que o salário exorbitante de Rashford é um dos principais motivos pelos quais o jogador está em uma situação de impasse e o United ainda tem dificuldades para encontrar uma solução na metade da janela de transferências de verão. Ele é um dos jogadores mais bem pagos de Old Trafford, com um salário astronômico de 325 mil libras por semana — uma quantia que está se mostrando proibitiva tanto para tentar transferir Rashford quanto para a possibilidade de ele retomar sua carreira no clube da infância.

    É evidente que não há nenhum interessado realista disposto a chegar nem perto desse valor, embora o jogador tenha, segundo relatos, rejeitado propostas ainda mais lucrativas, provavelmente de times menos atraentes. Caso contrário, ele quase certamente já teria encontrado um novo clube a esta altura.

    O dilema é que a diretoria do United supostamente quer tirar o salário de Rashford da folha de pagamento, à medida que Sir Jim Ratcliffe e a INEOS continuam com seus cortes de custos. Embora o ex-técnico Ruben Amorim quisesse sua saída, a decisão de dispensar Rashford em janeiro de 2025 também foi apoiada pela diretoria por esse motivo.

    De acordo com o The Athletic, os dois anos restantes do contrato de Rashford custariam ao clube cerca de 39 milhões de libras (52 milhões de dólares), sem contar bônus. É improvável, portanto, que a postura de Ratcliffe tenha mudado, já que o jogador está longe de ser titular garantido e está prestes a completar 29 anos.

  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    “Outra chance”?

    No entanto, os últimos rumores em torno do United sugerem que há uma abertura, pelo menos por parte de Carrick, para que Rashford seja reintegrado. Espera-se que ele se junte ao elenco em Dublin para o restante da pré-temporada, após as férias pós-Copa do Mundo, e dizem que ele não guarda rancor contra o clube, apesar de ter sido marginalizado e colocado no “time de reserva” pelo antecessor do inglês, Amorim. O clube também precisa levar em conta as exigências adicionais da Liga dos Campeões.

    “Rashford está realmente ansioso pela oportunidade de trabalhar com Carrick”, disse recentemente o especialista em transferências Fabrizio Romano em seu canal no YouTube. “Carrick também está ansioso para trabalhar com Rashford. Soube que Carrick está genuinamente animado com a oportunidade de ajudar a revitalizar a carreira de Rashford no Man United.

    “Rashford e o clube estão dispostos a dar uma nova chance um ao outro. Depois disso, eles decidirão se continuarão juntos ou se o jogador deixará o clube durante a janela de transferências de verão.”

    Carrick abordou o futuro do jogador emprestado já em abril, admitindo que nada estava definido: “Há decisões a serem tomadas no devido tempo sobre certas questões, e obviamente Marcus está nessa situação. Mas, neste momento, nada foi decidido. Do meu ponto de vista, quem quer que esteja aqui, quero trabalhar com essa pessoa, tirar o melhor proveito possível e ajudá-la a melhorar.”

    Será interessante ver se algum tipo de acordo poderá ser alcançado para que Rashford continue no Old Trafford, talvez na forma de um corte salarial, embora isso tenha sido considerado improvável. De fato, o jornal “The i Paper” acrescenta que o cenário mais provável é que ele receba a chance de ressuscitar sua carreira no United em meio à escassez de outras opções, e a necessidade de mantê-lo pode muito bem ter aumentado após o fracasso na contratação de Summerville.

  • Manchester United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Recepção fria

    Resta saber se Ratcliffe e seus comparsas estariam tão dispostos a receber Rashford de volta quanto Carrick supostamente está, considerando o custo potencial, mas também há algo a ser dito sobre o velho ditado: “no futebol, nunca se deve voltar”.

    A relação do atacante com certos setores da torcida havia se deteriorado bastante antes de ele partir por empréstimo, em janeiro de 2025. Rashford havia se tornado alvo de críticas devido à sua suposta atitude e dedicação insatisfatórias, embora possa-se argumentar que ele tenha sido usado como bode expiatório por Amorim em meio às dificuldades mais amplas do United.

    No entanto, ainda será necessária uma demonstração séria de garra e um bom desempenho logo no início para que Rashford reconquiste o apoio dos torcedores; caso contrário, seu retorno poderá rapidamente se tornar tóxico. Muito também dependerá do desempenho geral do United no início da temporada.

  • England FIFA World Cup 2026 CampGetty Images Sport

    Empréstimo ou nada

    O United, portanto, encontra-se em um dilema criado por si mesmo — incapaz de transferir Rashford devido ao seu altíssimo salário e ao fato de que seu desespero óbvio em vendê-lo faz com que ninguém esteja disposto a pagar os 26 milhões de libras que o clube avalia o jogador, enquanto o próprio jogador, com razão, recusou opções menos atraentes. Consequentemente, o melhor desfecho possível para todas as partes pode muito bem ser mais uma transferência temporária para outro clube.

    Se os Red Devils conseguirem fechar um acordo semelhante ao que fizeram com o Barcelona, o salário de Rashford será coberto pelo seu novo clube de empréstimo, que, por sua vez, poderia negociar uma redução salarial com o atacante para tornar a transferência mais viável financeiramente, assim como fizeram os Blaugrana. Mais uma vez, mesmo isso pode ser uma tarefa difícil nesta fase, dada a determinação do United em tirar esses 325 mil libras por semana das contas. Algo como uma divisão de 40/60 talvez seja mais realista.

    A única coisa que está clara é que essa situação pode se arrastar até o final da janela de transferências. Rashford está sendo seletivo quanto ao seu próximo passo, e quaisquer interessados viáveis acreditarão que poderão negociar um acordo de empréstimo mais favorável mais para o final da janela, à medida que o United ficar cada vez mais desesperado — especialmente se o clube investir em um novo ponta.

    Para onde exatamente o jogador da seleção inglesa vai parar é uma incógnita, mas dá para esperar que essa saga se arraste por muito tempo neste verão.

Amistosos de clubes
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