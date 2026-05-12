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O que vem por aí para Marcus Rashford e Robert Lewandowski? Hansi Flick fala sobre o futuro da dupla do Barcelona após a conquista do título da La Liga
Adiar decisões sobre os principais atacantes
O Barcelona está adiando as decisões sobre seus principais atacantes. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid no domingo, que garantiu o título do campeonato, Hansi Flick falou com a imprensa na terça-feira. Ele elogiou tanto Marcus Rashford quanto Robert Lewandowski por suas contribuições essenciais para o sucesso da equipe, mas insistiu que as discussões formais ficarão em suspenso até o término das três últimas partidas. Ao revelar sua posição, o técnico alemão afirmou: “No final da temporada, vamos analisar tudo. Então veremos o que acontece. Marcus nos deu muito. Ele tem bons números. Sou grato por isso.”
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O dilema da transferência definitiva de Rashford
Rashford viveu um renascimento durante seu empréstimo pelo Manchester United, marcando 14 gols e dando 14 assistências. O Barcelona detém a opção de contratá-lo definitivamente. O atacante expressou seu desejo de permanecer na Espanha após a vitória decisiva do fim de semana. Ao falar sobre sua situação, ele admitiu: “Não sou mágico, mas se fosse, ficaria.” No entanto, ainda não está claro se as finanças do clube permitirão essa despesa. A decisão exigirá uma avaliação cuidadosa assim que as comemorações se acalmarem, já que a diretoria precisa equilibrar suas ambiciosas metas esportivas com a realidade econômica.
O futuro de Lewandowski está em jogo
Enquanto a situação do inglês envolve uma opção de compra, Lewandowski está chegando ao fim do contrato. O veterano, que completará 38 anos em agosto, despertou o interesse da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Ele ostenta estatísticas impressionantes nesta temporada, com 18 gols e quatro assistências em 43 partidas. No total, ele disputou 190 partidas pelo Barcelona, marcando 119 gols e dando 24 assistências. Flick, que já treinou o jogador da seleção polonesa, acrescentou: “Com Robert, o que eu poderia dizer? Conquistei todos os títulos com os clubes em que jogamos juntos. Tenho orgulho de ser o técnico desse jogador incrível. Temos que analisar a situação e ver o que acontece na próxima temporada.”
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O que vem por aí para o Barcelona?
Olhando para o futuro, o Barcelona volta sua atenção para a busca por uma temporada de 100 pontos. “Nosso objetivo são 100 pontos”, afirmou Flick. “Para alcançar isso, precisamos vencer três jogos. Esse é o objetivo para os próximos três jogos. Comemoramos muito, mas também é possível jogar bem.” Comprometendo-se com o clube, Flick confirmou um novo contrato até 2028: “É um contrato muito bom. Podemos ir até 2028 e depois veremos; se tudo estiver certo, tomaremos a decisão de renovar por mais um ano. É um grande compromisso para nós trabalharmos mais duro, mais do que nesta temporada, para tentar alcançar o melhor nível com a equipe e conquistar títulos. Isso é normal para o Barcelona e sei que todos têm esse sonho incrível de ganhar a Liga dos Campeões. Tentamos. Vamos tentar de novo.”