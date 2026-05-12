O que vem por aí para Marcus Rashford e Robert Lewandowski? Hansi Flick fala sobre o futuro da dupla do Barcelona após a conquista do título da La Liga

Olhando para o futuro, o Barcelona volta sua atenção para a busca por uma temporada de 100 pontos. “Nosso objetivo são 100 pontos”, afirmou Flick. “Para alcançar isso, precisamos vencer três jogos. Esse é o objetivo para os próximos três jogos. Comemoramos muito, mas também é possível jogar bem.” Comprometendo-se com o clube, Flick confirmou um novo contrato até 2028: “É um contrato muito bom. Podemos ir até 2028 e depois veremos; se tudo estiver certo, tomaremos a decisão de renovar por mais um ano. É um grande compromisso para nós trabalharmos mais duro, mais do que nesta temporada, para tentar alcançar o melhor nível com a equipe e conquistar títulos. Isso é normal para o Barcelona e sei que todos têm esse sonho incrível de ganhar a Liga dos Campeões. Tentamos. Vamos tentar de novo.”