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O que vem por aí para James Trafford? O Newcastle desistiu da tentativa de contratação depois que o Man City definiu o preço pedido pelo goleiro da seleção inglesa
Obstáculos no acordo de Trafford
O futuro de Trafford continua envolto em incertezas depois que o Newcastle United decidiu não dar continuidade ao interesse que havia demonstrado anteriormente pelo jogador da seleção inglesa. O Chronicle Live indica que o nome do jogador de 23 anos não foi mencionado nas discussões sobre contratações nesta semana, o que sugere um esfriamento significativo da postura do clube. Essa mudança de rumo ocorre em um momento em que reportagens sugerem que não houve nenhum novo contato nos dias que se seguiram ao retorno da seleção inglesa da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
O principal obstáculo parece ser a avaliação que o Manchester City faz do goleiro, com o gigante da Premier League supostamente exigindo uma quantia na casa de 50 milhões de libras. O City só trouxe Trafford de volta ao Etihad no verão passado, acionando uma cláusula de recompra de 27 milhões de libras do Burnley e, ao mesmo tempo, oferecendo a ele um contrato de cinco anos. No entanto, o cenário mudou rapidamente depois que a equipe do ex-técnico Pep Guardiola garantiu a contratação de Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, por 26 milhões de libras, colocando imediatamente o italiano como o titular indiscutível.
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Pope mantém a posição de número um
Neste momento, o Newcastle se prepara para dar início aos treinos de pré-temporada com Nick Pope firmemente estabelecido como goleiro titular. Pope recebeu a camisa número um para a nova temporada, o que transmite uma mensagem clara sobre sua posição na hierarquia do elenco de Eddie Howe. Pope conseguiu reconquistar sua vaga na última temporada, após ter sido temporariamente afastado da equipe devido a um erro grave contra o Everton, e recebeu um voto de confiança não oficial quando o clube decidiu não concretizar a contratação definitiva de Aaron Ramsdale ao término de seu período de empréstimo.
Embora a Pope reste apenas um ano de contrato atual em Tyneside e ele tenha sido especulado para uma possível transferência para o recém-promovido Ipswich Town, ele permanece no clube por enquanto. O Newcastle também vem trabalhando nos bastidores com o goleiro veterano Mark Gillespie, enquanto o jovem Ewen Jaouen deve oferecer forte concorrência como opção de reserva. Apesar da estabilidade atual, os Magpies não descartaram completamente a possibilidade de contratar outro goleiro antes do fechamento da janela de transferências em agosto.
Opções alternativas e interesses concorrentes
Trafford não é o único nome que tem sido associado a uma transferência para o Nordeste recentemente. O Newcastle recebeu a proposta de contratar o jogador da seleção japonesa Zion Suzuki, do Parma, há duas semanas, mas o clube ainda não apresentou uma oferta oficial pelo talentoso jogador de 23 anos. A equipe de contratações dos Magpies está claramente mantendo suas opções em aberto enquanto avalia se deve investir pesadamente em um jovem goleiro ou manter suas opções experientes por mais uma temporada, especialmente considerando as rígidas Regras de Lucro e Sustentabilidade que atualmente regem os gastos da Premier League.
Se o Newcastle decidir se desfazer de Trafford de forma definitiva, não faltarão outros interessados no inglês. Ele tem sido associado a várias transferências de grande repercussão para clubes como Aston Villa, Leeds United e até mesmo a gigante italiana Juventus. Curiosamente, o futuro de Trafford está sendo conduzido atualmente por membros da família, em vez de um agente tradicional. Essa configuração não convencional adiciona outra complexidade a quaisquer negociações em potencial, já que ele busca um clube onde possa ter minutos regulares no time titular após ter perdido espaço no Manchester City.
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Conquistas do Trafford em competições de copa na última temporada
Trafford disputou 17 partidas em todas as competições pelo Manchester City na última temporada, sofrendo 13 gols e mantendo a baliza invicta em oito jogos. Além disso, ele desempenhou um papel fundamental nas bem-sucedidas campanhas do clube nas copas nacionais, ajudando-o a conquistar tanto a FA Cup quanto a Carabao Cup.
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