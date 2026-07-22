O futuro de Trafford continua envolto em incertezas depois que o Newcastle United decidiu não dar continuidade ao interesse que havia demonstrado anteriormente pelo jogador da seleção inglesa. O Chronicle Live indica que o nome do jogador de 23 anos não foi mencionado nas discussões sobre contratações nesta semana, o que sugere um esfriamento significativo da postura do clube. Essa mudança de rumo ocorre em um momento em que reportagens sugerem que não houve nenhum novo contato nos dias que se seguiram ao retorno da seleção inglesa da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

O principal obstáculo parece ser a avaliação que o Manchester City faz do goleiro, com o gigante da Premier League supostamente exigindo uma quantia na casa de 50 milhões de libras. O City só trouxe Trafford de volta ao Etihad no verão passado, acionando uma cláusula de recompra de 27 milhões de libras do Burnley e, ao mesmo tempo, oferecendo a ele um contrato de cinco anos. No entanto, o cenário mudou rapidamente depois que a equipe do ex-técnico Pep Guardiola garantiu a contratação de Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, por 26 milhões de libras, colocando imediatamente o italiano como o titular indiscutível.



