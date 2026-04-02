O que vem por aí para Jack Grealish? O Everton pressiona para manter o jogador emprestado pelo Manchester City além do final da temporada, apesar da lesão

O bom momento que Grealish vinha construindo no Hill Dickinson Stadium chegou ao fim em janeiro. Durante a vitória por 1 a 0 sobre seu antigo clube, o Villa, o jogador de 30 anos sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo que exigiu intervenção cirúrgica. Refletindo sobre o revés, Grealish compartilhou sua decepção com os torcedores, mas prometeu voltar mais forte. “Não queria que a temporada acabasse assim, mas é assim que funciona o futebol, estou arrasado”, disse o ponta. “A cirurgia já foi feita e agora todo o foco está em voltar à forma. Tenho certeza de que voltarei mais em forma, mais forte e melhor do que antes. O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significa tudo para mim. A comissão técnica, meus companheiros de equipe e, especialmente, os torcedores têm sido incríveis, e eu adoro representar este clube.”