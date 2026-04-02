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O que vem por aí para Jack Grealish? O Everton pressiona para manter o jogador emprestado pelo Manchester City além do final da temporada, apesar da lesão
O Everton busca a contratação definitiva de Grealish
O Everton está cada vez mais confiante em manter Grealish em Merseyside, com negociações já em andamento sobre o seu futuro, segundo o Daily Mail. O jogador de 30 anos foi uma revelação durante a primeira metade da temporada, tornando-se uma peça fundamental da equipe de David Moyes antes que uma lesão devastadora interrompesse sua campanha. A reportagem sugere que o clube está explorando tanto uma transferência definitiva quanto a possibilidade de um segundo empréstimo por uma temporada. O jogador da seleção inglesa contribuiu com dois gols e seis assistências em 22 partidas, provando seu valor para o projeto do Friedkin Group. Embora seu atual contrato de empréstimo com o Man City inclua uma opção de compra de £ 50 milhões (US$ 66 milhões), espera-se que a diretoria do Everton negocie um valor menor, dada a idade do jogador e suas recentes dificuldades físicas.
- AFP
Lesão lamentável encerra a temporada 2025-26
O bom momento que Grealish vinha construindo no Hill Dickinson Stadium chegou ao fim em janeiro. Durante a vitória por 1 a 0 sobre seu antigo clube, o Villa, o jogador de 30 anos sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo que exigiu intervenção cirúrgica. Refletindo sobre o revés, Grealish compartilhou sua decepção com os torcedores, mas prometeu voltar mais forte. “Não queria que a temporada acabasse assim, mas é assim que funciona o futebol, estou arrasado”, disse o ponta. “A cirurgia já foi feita e agora todo o foco está em voltar à forma. Tenho certeza de que voltarei mais em forma, mais forte e melhor do que antes. O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significa tudo para mim. A comissão técnica, meus companheiros de equipe e, especialmente, os torcedores têm sido incríveis, e eu adoro representar este clube.”
As ambições europeias são fundamentais para o acordo
Com o Everton atualmente a caminho de garantir uma vaga nas competições europeias sob o comando de Moyes, a perspectiva de disputar competições continentais pode ser o fator decisivo para Grealish. Uma transferência definitiva seria um forte sinal das intenções dos Toffees, provando que o clube é capaz de atrair e manter talentos de elite. Acredita-se que Grealish esteja intrigado com a visão apresentada pela nova diretoria e esteja ansioso para liderar o clube em uma nova era. O sucesso nessas negociações proporcionaria um enorme impulso psicológico tanto para os torcedores quanto para o elenco. Caso o Everton consiga sua contratação, isso poderia abrir as portas para mais contratações de alto nível. A influência do jogador no vestiário e sua criatividade em campo são vistas como componentes essenciais para uma equipe que busca desafiar a elite estabelecida da Premier League.
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O que o futuro reserva para o jogador emprestado pelo Manchester City
Para o City, o interesse do Everton oferece uma saída clara para um jogador que chegou à reta final de seu contrato no Etihad. Como é altamente improvável que Grealish seja convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026 devido ao prazo de sua recuperação, seu foco está exclusivamente em estar em forma para a pré-temporada. Se essa pré-temporada ocorrerá em Finch Farm ou em outro lugar continua sendo a grande questão. Se o Everton conseguir fechar um acordo que satisfaça todas as partes, o meia parece destinado a continuar sendo o rosto da ambiciosa reconstrução dos Blues. Por enquanto, a bola está no campo dos negociadores, que buscam transformar um empréstimo bem-sucedido em uma parceria de longo prazo.