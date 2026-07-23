No entanto, se Fernández já havia prejudicado sua relação com o Chelsea e seus torcedores com sua conduta nos últimos meses, suas travessuras durante as fases finais da Copa do Mundo certamente não melhoraram a situação — além de torná-lo ainda menos popular entre os torcedores da Premier League em geral.
A Argentina, atual campeã, enfrentou a Inglaterra nas semifinais, e foi o meio-campista dos Blues quem marcou um empate decisivo com um chute forte da entrada da área, faltando apenas cinco minutos para o fim da partida, quando a equipe de Thomas Tuchel finalmente cedeu à pressão implacável. Sua comemoração prolongada e constrangedora pareceu proposital em uma partida que já estava tensa; Fernández colocou as mãos em concha nos ouvidos, fez uma careta grotesca com a língua para fora e imitou pessoas falando, como se estivesse incentivando os xingamentos daqueles que ele considerava seus inimigos nas arquibancadas.
Após a dramática vitória de seu país, Fernández ainda jogou sal na ferida dos Três Leões ao colocar como trilha sonora de um story no Instagram — que mostrava ele mesmo, Lionel Messi e Leandro Paredes rindo — a música “Wonderwall”, do Oasis, que havia se tornado o hino não oficial da Inglaterra na Copa do Mundo.
Em resposta, os torcedores ingleses, como era de se esperar, comemoraram o cartão vermelho de Enzo em uma final marcada pela abordagem excessivamente agressiva da Argentina. Com o placar empatado, um Fernandez exaltado recebeu o segundo cartão amarelo por colidir com Pau Cubarsi depois que a bola já havia saído. Isso acabou custando caro, já que Torres marcou o gol da vitória na prorrogação.
Desde então, várias postagens nas redes sociais com variações da legenda “Enzo Fernández, você decepcionou seu país” viralizaram tanto entre os torcedores do Chelsea quanto entre os da Inglaterra. O jogador certamente receberá uma recepção fria se voltar a Stamford Bridge e jogar na Premier League novamente.