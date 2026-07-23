Fernández e seu representante deixaram claro que ele considera que sua passagem pelo oeste de Londres chegou ao fim. Ele deu a entender que estava de olho em uma transferência para o Real Madrid em uma entrevista no YouTube — que agora se tornou famosa — durante a pausa para os jogos das seleções em março, dizendo que “gostaria de morar na Espanha” e que “moraria em Madri” — o que veio depois de ele admitir que “não sabia” o que o futuro lhe reservava, após a fraca eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões pelas mãos do Paris Saint-Germain.

Esses comentários renderam ao jogador de 25 anos uma suspensão de duas partidas imposta pelo ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, mas o agente de Fernández, o ex-meia do PSG e da seleção argentina Javier Pastore, continuou a atiçar a polêmica, insistindo em uma entrevista ao The Athletic que o clube “não estava lidando com a situação da melhor maneira possível”. Pastore afirmou que, embora Enzo estivesse aberto a permanecer em Stamford Bridge, as negociações sobre um novo contrato se mostraram infrutíferas, com o jogador disposto a “explorar outras opções” caso não se chegasse a um acordo após a Copa do Mundo.

Mas o agente não esperou até o fim do torneio para voltar a dar sinais de interesse em direção ao Bernabéu. Após a fase de grupos, em meio a notícias previsíveis de que Fernández queria deixar o Chelsea e se transferir para Madri, Pastore concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca.

“Estamos analisando possibilidades de deixar o Chelsea, mas não há nada concreto ou confirmado em nenhum clube”, disse ele. “Quem não gosta de Madri? Enzo tem muitos amigos lá. Eu também moro em Madri.”