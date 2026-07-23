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Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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O que vem por aí para Enzo Fernández? O jogador do Chelsea, que foi alvo de críticas na Copa do Mundo, encontra-se em um impasse nas negociações após tentativas frustradas de se transferir para o Real Madrid

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O Chelsea pode ter um problema em mãos quando Enzo Fernández voltar das férias pós-Copa do Mundo — tanto no sentido figurado quanto no literal. O meio-campista e seu agente, conhecido por não ter papas na língua, deixaram bem claro que ele quer deixar Stamford Bridge neste verão e, após o desfecho desagradável da campanha da Argentina em busca da glória na América do Norte, espera-se agora que Enzo “explore suas opções”. O problema é que ele talvez não tenha nenhuma.

Depois de já ter irritado os torcedores da Inglaterra logo após a vitória da Albiceleste na semifinal, Fernández assumiu o papel de vilão na final da Copa do Mundo contra a Espanha. Seu cartão vermelho imprudente nos acréscimos dos 90 minutos custou caro a Lionel Messi e companhia na prorrogação, já que o gol de Ferran Torres aos 106 minutos decidiu um confronto marcado por tensão.

Embora esse resultado vá doer muito para Enzo, o fim do torneio coloca seu futuro em foco. O clube dos seus sonhos, o Real Madrid, já se descartou da disputa, e o interesse de outros pretendentes esfriou diante da enorme avaliação de 120 milhões de libras (160 milhões de dólares) feita pelo Chelsea, enquanto o novo técnico, Xabi Alonso, expressou seu desejo de manter o jogador em Stamford Bridge.

Assim, Fernández se encontra em uma situação de incerteza. O que quer que aconteça a seguir depende, em grande parte, dele.

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paquera fracassada

    Fernández e seu representante deixaram claro que ele considera que sua passagem pelo oeste de Londres chegou ao fim. Ele deu a entender que estava de olho em uma transferência para o Real Madrid em uma entrevista no YouTube — que agora se tornou famosa — durante a pausa para os jogos das seleções em março, dizendo que “gostaria de morar na Espanha” e que “moraria em Madri” — o que veio depois de ele admitir que “não sabia” o que o futuro lhe reservava, após a fraca eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões pelas mãos do Paris Saint-Germain.

    Esses comentários renderam ao jogador de 25 anos uma suspensão de duas partidas imposta pelo ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, mas o agente de Fernández, o ex-meia do PSG e da seleção argentina Javier Pastore, continuou a atiçar a polêmica, insistindo em uma entrevista ao The Athletic que o clube “não estava lidando com a situação da melhor maneira possível”. Pastore afirmou que, embora Enzo estivesse aberto a permanecer em Stamford Bridge, as negociações sobre um novo contrato se mostraram infrutíferas, com o jogador disposto a “explorar outras opções” caso não se chegasse a um acordo após a Copa do Mundo.

    Mas o agente não esperou até o fim do torneio para voltar a dar sinais de interesse em direção ao Bernabéu. Após a fase de grupos, em meio a notícias previsíveis de que Fernández queria deixar o Chelsea e se transferir para Madri, Pastore concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca.

    “Estamos analisando possibilidades de deixar o Chelsea, mas não há nada concreto ou confirmado em nenhum clube”, disse ele. “Quem não gosta de Madri? Enzo tem muitos amigos lá. Eu também moro em Madri.”

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    A réplica do Real Madrid

    No entanto, essas tentativas não geraram a resposta que Fernández e Pastore esperavam. Em vez de formalizar o suposto interesse, o Real Madrid se viu obrigado a divulgar um comunicado negando tal interesse e insistindo que o clube “não tinha intenção” de buscar uma negociação pelo jogador. Afinal, os “Blancos” já haviam reforçado o meio-campo de José Mourinho neste verão com a contratação de Bernardo Silva, que estava sem clube.

    “À luz das informações e declarações que surgiram nos últimos dias a respeito de um suposto interesse do Real Madrid pelo jogador Enzo Fernández, o clube deseja afirmar que não fez qualquer esforço, direto ou indireto, com o objetivo de contratar o referido jogador e, além disso, não tem intenção de levar adiante tal operação”, dizia o comunicado.

    “O Real Madrid deseja expressar seu mais profundo respeito por Enzo Fernández, um grande jogador de futebol cuja carreira e qualidade são amplamente reconhecidas, bem como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional. Precisamente por respeito a uma instituição como o Chelsea FC e aos princípios de lealdade institucional que sempre guiaram as ações do Real Madrid, o clube considera necessário negar categoricamente essas especulações, que são infundadas e não refletem a realidade.”

    Questionado novamente sobre sua posição em relação ao futuro após marcar o gol da vitória no final da partida das oitavas de final da Argentina contra o Egito, Fernández respondeu: “Não estou pensando no meu futuro neste momento. Estou aqui vivendo este momento incrível para mim, e vamos ver o que acontece depois da Copa do Mundo.”

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    O desejo de Alonso

    Se é que isso serve de referência, o novo técnico do Chelsea, Alonso, já deixou clara sua posição em relação ao futuro de Fernández. Em sua primeira coletiva de imprensa após assumir o cargo no início de julho, enquanto a Copa do Mundo ainda estava em andamento, o ex-jogador da seleção espanhola afirmou que queria que o meio-campista ficasse.

    Questionado se havia conversado com Enzo, Alonso respondeu: “Sim, conversamos. Mas, como vocês podem imaginar, o que conversamos permanece em sigilo.” Posteriormente, questionado se gostaria de manter o jogador em Stamford Bridge, Alonso respondeu: “Sim.”

    Resta saber que efeito esse desejo terá sobre Fernández. Alonso é, é claro, um ex-meio-campista do Real Madrid muito respeitado e, o que é fundamental, fala espanhol. Pelo menos no papel, ele parece exatamente o tipo de técnico sob cujas ordens o argentino gostaria de jogar caso fosse forçado a permanecer no oeste de Londres.

    Um desdobramento interessante é a tentativa do Chelsea de contratar Alex Scott, estrela do Bournemouth, que parece ser um substituto direto para Enzo, com um estilo de jogo dinâmico e de área a área. Os Blues teriam tido uma oferta de 64 milhões de libras (85,5 milhões de dólares) rejeitada, mas ainda podem voltar a tentar contratar o jogador de 22 anos, que, segundo dizem, quer a transferência apesar da relutância do Bournemouth em vendê-lo.

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  • Queimar pontes

    No entanto, se Fernández já havia prejudicado sua relação com o Chelsea e seus torcedores com sua conduta nos últimos meses, suas travessuras durante as fases finais da Copa do Mundo certamente não melhoraram a situação — além de torná-lo ainda menos popular entre os torcedores da Premier League em geral.

    A Argentina, atual campeã, enfrentou a Inglaterra nas semifinais, e foi o meio-campista dos Blues quem marcou um empate decisivo com um chute forte da entrada da área, faltando apenas cinco minutos para o fim da partida, quando a equipe de Thomas Tuchel finalmente cedeu à pressão implacável. Sua comemoração prolongada e constrangedora pareceu proposital em uma partida que já estava tensa; Fernández colocou as mãos em concha nos ouvidos, fez uma careta grotesca com a língua para fora e imitou pessoas falando, como se estivesse incentivando os xingamentos daqueles que ele considerava seus inimigos nas arquibancadas.

    Após a dramática vitória de seu país, Fernández ainda jogou sal na ferida dos Três Leões ao colocar como trilha sonora de um story no Instagram — que mostrava ele mesmo, Lionel Messi e Leandro Paredes rindo — a música “Wonderwall”, do Oasis, que havia se tornado o hino não oficial da Inglaterra na Copa do Mundo.

    Em resposta, os torcedores ingleses, como era de se esperar, comemoraram o cartão vermelho de Enzo em uma final marcada pela abordagem excessivamente agressiva da Argentina. Com o placar empatado, um Fernandez exaltado recebeu o segundo cartão amarelo por colidir com Pau Cubarsi depois que a bola já havia saído. Isso acabou custando caro, já que Torres marcou o gol da vitória na prorrogação.

    Desde então, várias postagens nas redes sociais com variações da legenda “Enzo Fernández, você decepcionou seu país” viralizaram tanto entre os torcedores do Chelsea quanto entre os da Inglaterra. O jogador certamente receberá uma recepção fria se voltar a Stamford Bridge e jogar na Premier League novamente.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Preço exorbitante

    O problema para Fernández — independentemente de seu desejo de sair ou de sua disposição em ficar — é que ele pode muito bem ficar preso à situação, aconteça o que acontecer. Embora tenha sido divulgado há algum tempo que o Chelsea já não o considerava mais intocável, tem sido amplamente noticiado que o clube avalia seu jogador nº 8 em impressionantes 120 milhões de libras (160 milhões de dólares), o que significa que apenas alguns poucos clubes selecionados teriam condições de arcar com esse valor.

    Enzo também está limitado pelo contrato sem precedentes, com duração de oito anos e meio e amortizado, que assinou quando se transferiu do Benfica para o Chelsea no início de 2023, o que significa que — com seis anos ainda restantes em seu contrato — seus atuais empregadores estão em uma posição de negociação muito forte. De fato, apesar de seus rumores de interesse por parte do Real Madrid, há indícios de que o Chelsea está perfeitamente satisfeito em mantê-lo — o que se reflete na postura pública de Alonso.

    Em entrevista recente ao podcast do The Athletic, o especialista em transferências David Ornstein disse: “Não acho que, neste momento, haja um mercado para Enzo Fernández a um preço que convencesse o Chelsea a vendê-lo. No momento, não tenho conhecimento dessas ofertas, seja do Manchester City ou do Real Madrid, e, portanto, ele provavelmente ficaria no Chelsea. A Copa do Mundo sugere que ele é um jogador que o Chelsea deveria querer manter, mas não é bem assim tão simples.”

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Limbo

    Dessa forma, Fernández encontra-se agora em uma situação de incerteza. Após um desfecho extremamente decepcionante em sua campanha na Copa do Mundo, o Chelsea espera que ele parta de férias antes de se apresentar para os treinos de pré-temporada. Considerando a maneira como ele e seu agente têm se comportado até o momento, não seria de se surpreender se ele simplesmente desaparecesse sem aviso prévio na tentativa de forçar uma transferência, mas a chegada de Alonso pode muito bem mudar as coisas.

    Nunca se sabe quando o Real Madrid pode, inesperadamente, causar um alvoroço no mercado de transferências, mas, por enquanto, essa opção dos sonhos está explicitamente fora de questão, e a alta avaliação do Chelsea significa que é improvável que surjam outros interessados. De acordo com a BBC, o PSG e o Manchester City — que já haviam sido citados — se distanciaram discretamente de uma possível contratação, tendo este último acabado de gastar 116 milhões de libras (155 milhões de dólares) no meio-campista da seleção inglesa Elliot Anderson.

    A mesma reportagem acrescenta que, em Stamford Bridge, acredita-se que a situação não seja “irreparável” e que Enzo possa reconstruir laços por meio de uma reintegração bem-sucedida sob o comando de Alonso e de suas atuações em campo. Se isso realmente acontecerá, depende muito do próprio jogador.