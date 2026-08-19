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O que vem a seguir para Marcus Rashford? Astro do Manchester United toma decisão reveladora sobre a camisa 10 após retorno a Old Trafford
Uma postura respeitosa sobre os números do elenco
Rashford não planeja exigir de volta a camisa 10 no Manchester United por respeito a Matheus Cunha, segundo o The Sun. Após um período de 18 meses emprestado a Aston Villa e Barcelona, o atacante inglês deve assumir a agora vaga camisa 14 em Old Trafford, o mesmo número que usou durante sua passagem pela Espanha.
Formado na renomada base do Manchester United, Rashford fez sua estreia profissional pelo clube em 2016. Depois de anos como peça central em Old Trafford, ele acertou seu primeiro empréstimo para outro clube em fevereiro de 2025, para o Aston Villa, antes de passar toda a temporada seguinte emprestado ao Barcelona.
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De volta ao grupo sob o comando de Carrick
Rashford fez sua primeira aparição pelo Manchester United desde dezembro de 2024 ao sair do banco aos 60 minutos na derrota por 4 a 2 para o AC Milan, em amistoso de pré-temporada no último sábado, na Polônia. A participação impediu que ele tivesse a chance de levar a melhor sobre o novo técnico do Milan, Ruben Amorim, o homem que anteriormente o havia exilado do elenco do Manchester United. Rashford usou a camisa 9 durante a partida, embora se entenda que esse não seja seu número oficial no elenco para a próxima temporada.
Carrick confirmou que Rashford fará parte do elenco principal nesta temporada. No entanto, o treinador enfatizou que o atacante, que anteriormente conquistou duas FA Cups, duas Copas da Liga Inglesa, uma Liga Europa da UEFA e uma Supercopa da Inglaterra com o United, precisa reconstruir sua relação de confiança tanto com a comissão técnica quanto com os torcedores se quiser retomar um lugar regular entre os titulares.
Rooney faz alerta duro
Ídolo do Manchester United, Wayne Rooney comentou recentemente a situação durante uma participação no novo programa Stick to United, oferecendo uma avaliação sincera sobre o retorno do atacante. "É uma situação tão estranha com Marcus porque sabemos que ele tem capacidade, ele já mostrou isso", afirmou Rooney. "Para mim, ele tem fome? Ele quer jogar pelo Man Utd? Se ele quer jogar pelo Man Utd, a primeira coisa que precisa fazer... Eu já passei por isso em 2010, quando pedi para sair do clube, e chega um momento em que você precisa se reconstruir."
O maior artilheiro da história do clube enfatizou que retomar seu status vai exigir mais do que talento bruto. "Você precisa construir uma relação com os torcedores, e a maneira mais fácil de fazer isso é por meio de trabalho duro e linguagem corporal positiva", acrescentou Rooney, destacando o intenso escrutínio em torno de Rashford antes de uma campanha de tudo ou nada.
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O caminho para a redenção
A decisão de abrir mão da camisa 10 pode ser um gesto pequeno, mas sinaliza uma nova maturidade de um jogador que já foi o rosto do futuro do clube. Recém-saído de uma impressionante passagem por empréstimo pelo Barcelona, onde somou 14 gols e 15 assistências em 49 partidas em todas as competições para ajudar a conquistar o título de La Liga, Rashford está demonstrando que está preparado para conquistar seu espaço do zero. Enquanto o Manchester United se prepara para iniciar sua campanha na Premier League fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto, o atacante parece totalmente focado em deixar que seu futebol fale por si.
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