O que vem a seguir para Marcus Rashford? Astro do Manchester United toma decisão reveladora sobre a camisa 10 após retorno a Old Trafford

Rashford fez sua primeira aparição pelo Manchester United desde dezembro de 2024 ao sair do banco aos 60 minutos na derrota por 4 a 2 para o AC Milan, em amistoso de pré-temporada no último sábado, na Polônia. A participação impediu que ele tivesse a chance de levar a melhor sobre o novo técnico do Milan, Ruben Amorim, o homem que anteriormente o havia exilado do elenco do Manchester United. Rashford usou a camisa 9 durante a partida, embora se entenda que esse não seja seu número oficial no elenco para a próxima temporada.

Carrick confirmou que Rashford fará parte do elenco principal nesta temporada. No entanto, o treinador enfatizou que o atacante, que anteriormente conquistou duas FA Cups, duas Copas da Liga Inglesa, uma Liga Europa da UEFA e uma Supercopa da Inglaterra com o United, precisa reconstruir sua relação de confiança tanto com a comissão técnica quanto com os torcedores se quiser retomar um lugar regular entre os titulares.