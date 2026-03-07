Getty Images Sport
O que vem a seguir para Bernardo Silva? Os planos da lenda do Manchester City são revelados à medida que o contrato chega ao fim
Fim de uma era no Etihad
O meio-campista de 31 anos, que assumiu a capitania após as saídas de Kyle Walker e Kevin De Bruyne, deve encerrar sua ilustre carreira de nove anos em Manchester. Desde que chegou do Mônaco em 2017 por £ 43 milhões, Silva tem sido fundamental para o domínio do Cityzens, garantindo seis títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões.
Apesar de seu status de lenda do clube, sua passagem pelo City parece estar chegando ao fim. Matteo Moretto informou que o jogador da seleção portuguesa deixará o City devido à falta de negociações para a renovação do contrato.
Guardiola reflete sobre o legado de Silva
Guardiola nunca escondeu sua admiração pelo craque, frequentemente descrevendo-o como um dos jogadores mais inteligentes que já treinou. O técnico catalão tem pedido repetidamente ao jogador que prolongue sua estadia, mas parece resignado a perder seu capitão. O vínculo entre os dois tem sido uma característica marcante da flexibilidade tática e do domínio do City na primeira divisão inglesa nas últimas temporadas.
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Wolves em janeiro, Guardiola disse: “Eu adoraria para o Manchester City e para mim mesmo que Bernardo Silva pudesse ficar para sempre. Mas conversamos muito com Bernie e ele precisa decidir o que é melhor para ele e sua família”. Essa declaração sugere que considerações familiares podem estar desempenhando um papel importante no desejo do meio-campista de se mudar.
Destinos potenciais para o craque
Já há especulações sobre onde Silva jogará na próxima temporada. Embora não lhe faltem pretendentes nas ligas de elite da Europa, acredita-se que ele esteja interessado em voltar ao Benfica quando deixar o City. O retorno ao clube da sua infância em Lisboa representaria um momento de ciclo completo para um jogador que conquistou tudo o que havia para conquistar a nível nacional e continental.
Até agora, Silva tem mantido sigilo sobre qual clube irá se juntar, pois quer evitar que a situação se torne uma distração no final da temporada. Com o City em busca de vários troféus, não se espera um anúncio oficial sobre seu futuro até maio, permitindo que o veterano se concentre totalmente em encerrar sua carreira no Etihad com chave de ouro.
Em busca de uma despedida de ouro
O Cityzens está atualmente na disputa pelo título da Premier League, ocupando o segundo lugar com 29 jogos disputados, sete pontos atrás do líder Arsenal, que disputou 30 partidas.
Em seguida, os jogadores de Guardiola enfrentam o Newcastle na quinta rodada da FA Cup, antes de viajarem para o Real Madrid para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
