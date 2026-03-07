O que vem a seguir para Bernardo Silva? Os planos da lenda do Manchester City são revelados à medida que o contrato chega ao fim

O meio-campista de 31 anos, que assumiu a capitania após as saídas de Kyle Walker e Kevin De Bruyne, deve encerrar sua ilustre carreira de nove anos em Manchester. Desde que chegou do Mônaco em 2017 por £ 43 milhões, Silva tem sido fundamental para o domínio do Cityzens, garantindo seis títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões.

Apesar de seu status de lenda do clube, sua passagem pelo City parece estar chegando ao fim. Matteo Moretto informou que o jogador da seleção portuguesa deixará o City devido à falta de negociações para a renovação do contrato.