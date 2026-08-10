O que o torna tão consistente, especialmente ao competir por um grande clube que pode deixá-lo com pouca coisa para fazer por longos períodos? Quando essa pergunta foi feita a Stack, o ex-goleiro do Arsenal, falando com exclusividade à GOAL por cortesia de casino.net, disse: “Se você observar Raya bem de perto, ele encontra maneiras de se manter ocupado.

“Então, mesmo se a bola estiver dentro ou ao redor da área adversária, ele vai estar perto da linha do meio-campo ou perto da meia-lua, trabalhando e se movimentando em relação a onde a bola vai estar. Ele vai antecipar onde a bola será jogada, seja pelo lado ou por cima.

“Ele está constantemente pensando no jogo à frente. Ele nunca, em hipótese alguma, fica parado na entrada da área esperando algo acontecer. Ele sempre se coloca em uma posição em que está pronto para agir, esperando o que vem a seguir, e percebe muito bem o perigo. Acho que essa é provavelmente uma das razões pelas quais ele é tão bom, porque seu nível de concentração é muito alto.

“Eu o compararia a um tipo completamente diferente de goleiro, digamos Pickford. Acho que, para mim, Pickford tenta manter seu nível de concentração alto por meio da comunicação e, às vezes, com seus maneirismos e seu comportamento. Acho que ele usa isso como um gatilho para se manter envolvido no jogo.

“Já Raya, acho que faz isso mais a partir de uma perspectiva real de jogo, em termos de movimentação, do que pela fala ou pela linguagem corporal em si.

“A única coisa que eu diria sobre Raya, e você poderia dizer isso sobre provavelmente, ou discutivelmente, o melhor do mundo: vejo algo muito semelhante em [Gianluigi] Donnarumma e em Raya. Não sei se é uma coisa continental, porque tivemos isso com [Joe] Hart, ele fica muito exaltado, muito emotivo. Temos isso com Pickford, vejo um pouco disso em [James] Trafford às vezes. Quando você olha para Raya, vê como ele é calmo e calculista, o mesmo com Donnarumma, eu o colocaria nessa categoria. Eles não são de reclamar nem de gritar.

“Eles não são como os Schmeichels daquela época. Dave Seaman era muito assim. Ele era muito calmo e acho que, às vezes, é muito, muito importante, se você é goleiro, não ficar emocionalmente exaltado demais, e acho que Raya é muito, muito bom nisso.”