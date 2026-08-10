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O que torna David Raya especial? Principais qualidades explicadas, enquanto o goleiro número 1 do Arsenal, "ligado no jogo", é comparado a goleiros que "gritam e esbravejam", como o astro da Inglaterra Jordan Pickford
Raya conquistou três Luvas de Ouro da Premier League
Raya não faz parte do grupo dos “falastrões”, com o goleiro de 30 anos preferindo deixar as atuações falarem por si.
Ele se tornou tricampeão da Luva de Ouro na elite inglesa, com potencial para reescrever os livros dos recordes nesse quesito durante a campanha de 2026-27.
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Raya é o melhor goleiro da Premier League?
O Arsenal espera defender com sucesso o primeiro título doméstico conquistado desde os lendários “Invincibles” de 2003-04, enquanto também busca um inédito título da Liga dos Campeões que entraria para a história. Raya terá um papel importante a desempenhar debaixo das traves, em casa e no exterior.
Ele é considerado parte da elite de goleiros da Premier League, podendo até ocupar o topo dessa lista, e se tornou a linha final de defesa mais confiável de Mikel Arteta no Emirates Stadium.
Qualidades explicadas que tornam o craque do Arsenal Raya especial
O que o torna tão consistente, especialmente ao competir por um grande clube que pode deixá-lo com pouca coisa para fazer por longos períodos? Quando essa pergunta foi feita a Stack, o ex-goleiro do Arsenal, falando com exclusividade à GOAL por cortesia de casino.net, disse: “Se você observar Raya bem de perto, ele encontra maneiras de se manter ocupado.
“Então, mesmo se a bola estiver dentro ou ao redor da área adversária, ele vai estar perto da linha do meio-campo ou perto da meia-lua, trabalhando e se movimentando em relação a onde a bola vai estar. Ele vai antecipar onde a bola será jogada, seja pelo lado ou por cima.
“Ele está constantemente pensando no jogo à frente. Ele nunca, em hipótese alguma, fica parado na entrada da área esperando algo acontecer. Ele sempre se coloca em uma posição em que está pronto para agir, esperando o que vem a seguir, e percebe muito bem o perigo. Acho que essa é provavelmente uma das razões pelas quais ele é tão bom, porque seu nível de concentração é muito alto.
“Eu o compararia a um tipo completamente diferente de goleiro, digamos Pickford. Acho que, para mim, Pickford tenta manter seu nível de concentração alto por meio da comunicação e, às vezes, com seus maneirismos e seu comportamento. Acho que ele usa isso como um gatilho para se manter envolvido no jogo.
“Já Raya, acho que faz isso mais a partir de uma perspectiva real de jogo, em termos de movimentação, do que pela fala ou pela linguagem corporal em si.
“A única coisa que eu diria sobre Raya, e você poderia dizer isso sobre provavelmente, ou discutivelmente, o melhor do mundo: vejo algo muito semelhante em [Gianluigi] Donnarumma e em Raya. Não sei se é uma coisa continental, porque tivemos isso com [Joe] Hart, ele fica muito exaltado, muito emotivo. Temos isso com Pickford, vejo um pouco disso em [James] Trafford às vezes. Quando você olha para Raya, vê como ele é calmo e calculista, o mesmo com Donnarumma, eu o colocaria nessa categoria. Eles não são de reclamar nem de gritar.
“Eles não são como os Schmeichels daquela época. Dave Seaman era muito assim. Ele era muito calmo e acho que, às vezes, é muito, muito importante, se você é goleiro, não ficar emocionalmente exaltado demais, e acho que Raya é muito, muito bom nisso.”
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Jogos do Arsenal: Community Shield e estreia na Premier League
O Arsenal encontrou ótimo custo-benefício no acordo de £27 milhões (US$ 36 mi) que levou Raya, após um período inicial de empréstimo, a integrar o elenco do clube no verão de 2024. Depois de inicialmente enfrentar a concorrência de Aaron Ramsdale, ele chegou a 147 partidas pelo gigante do norte de Londres.
Há a perspectiva de muito mais pela frente, depois de ter renovado seu contrato até 2028, com títulos coletivos e individuais na mira. O Arsenal abrirá sua campanha de 2026-27 no domingo, quando enfrentará o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, antes de iniciar a defesa do título em casa contra o Coventry em 21 de agosto.
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