O que o torna tão consistente, especialmente ao defender um grande clube que pode deixá-lo com pouca coisa para fazer por longos períodos de tempo? Quando essa pergunta foi feita a Stack, o ex-goleiro do Arsenal, falando com exclusividade à GOAL por cortesia de Spilaviti.com, disse: “Se você observar Raya bem de perto, ele encontra maneiras de se manter ocupado.

“Então, mesmo que a bola esteja dentro ou ao redor da área adversária, ele estará perto da linha do meio-campo ou perto da meia-lua, trabalhando e se movendo em relação a onde a bola vai estar. Ele vai antecipar onde a bola será jogada, seja pela lateral ou por cima.

“Ele está constantemente pensando no jogo à frente. Ele nunca, jamais fica parado na entrada da área esperando algo acontecer. Ele sempre se coloca em uma posição em que está pronto para agir, esperando o que vem a seguir, e detecta o perigo muito bem. Acho que essa é provavelmente uma razão pela qual ele é tão bom, porque seu nível de concentração é tão alto.

“Eu o compararia a um tipo de goleiro completamente diferente, digamos, Pickford. Acho que, para mim, Pickford tenta manter seu nível de concentração alto por meio da comunicação e, às vezes, são seus maneirismos e seu comportamento. Acho que ele usa isso como um gatilho para se manter envolvido no jogo.

“Já Raya, acho que faz isso mais a partir de uma perspectiva realmente de jogo, em termos de movimentação, em vez da fala ou da linguagem corporal propriamente dita.

“A única coisa que eu diria sobre Raya, e você provavelmente poderia dizer isso sobre, sem dúvida, um dos melhores do mundo, [Gianluigi] Donnarumma: eu vejo algo muito parecido em Raya. Não sei se é algo continental, porque tivemos isso com [Joe] Hart, ele fica muito exaltado, muito emotivo. Temos isso com Pickford, vejo um pouco disso em [James] Trafford às vezes. Quando você olha para Raya, vê como ele é calmo e calculista, o mesmo vale para Donnarumma, eu os colocaria nessa categoria. Eles não são de reclamar nem de berrar.

“Eles não são como os Schmeichels daquela época. Dave Seaman era muito assim. Ele era muito calmo e acho que, às vezes, é realmente muito importante, se você é goleiro, não ficar emocionalmente exaltado demais, e acho que Raya é muito, muito bom nisso.”