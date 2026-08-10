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O que torna David Raya especial? Principais qualidades explicadas, enquanto o camisa 1 do Arsenal, "envolvido", é comparado a "reclamões e exaltados" como o astro da Inglaterra Jordan Pickford
Raya conquistou três Luvas de Ouro da Premier League
Raya não faz parte do grupo dos “falastrões”, com o goleiro de 30 anos preferindo deixar as atuações falarem por si.
Ele se tornou tricampeão da Luva de Ouro na elite inglesa, com potencial para reescrever os livros dos recordes nesse quesito durante a temporada 2026-27.
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Raya é o melhor goleiro da Premier League?
O Arsenal espera defender com sucesso o primeiro título doméstico que conquistou desde os lendários “Invincibles” de 2003-04, enquanto também busca um inédito e histórico primeiro título da Champions League. Raya terá um papel importante a desempenhar debaixo das traves, em casa e no exterior.
Ele é considerado parte da elite dos goleiros da Premier League, podendo até ocupar o topo dessa lista, e se tornou a linha final de defesa mais confiável de Mikel Arteta no Emirates Stadium.
As qualidades explicadas que tornam a estrela do Arsenal, Raya, especial
O que o torna tão consistente, especialmente ao defender um grande clube que pode deixá-lo com pouca coisa para fazer por longos períodos de tempo? Quando essa pergunta foi feita a Stack, o ex-goleiro do Arsenal, falando com exclusividade à GOAL por cortesia de Spilaviti.com, disse: “Se você observar Raya bem de perto, ele encontra maneiras de se manter ocupado.
“Então, mesmo que a bola esteja dentro ou ao redor da área adversária, ele estará perto da linha do meio-campo ou perto da meia-lua, trabalhando e se movendo em relação a onde a bola vai estar. Ele vai antecipar onde a bola será jogada, seja pela lateral ou por cima.
“Ele está constantemente pensando no jogo à frente. Ele nunca, jamais fica parado na entrada da área esperando algo acontecer. Ele sempre se coloca em uma posição em que está pronto para agir, esperando o que vem a seguir, e detecta o perigo muito bem. Acho que essa é provavelmente uma razão pela qual ele é tão bom, porque seu nível de concentração é tão alto.
“Eu o compararia a um tipo de goleiro completamente diferente, digamos, Pickford. Acho que, para mim, Pickford tenta manter seu nível de concentração alto por meio da comunicação e, às vezes, são seus maneirismos e seu comportamento. Acho que ele usa isso como um gatilho para se manter envolvido no jogo.
“Já Raya, acho que faz isso mais a partir de uma perspectiva realmente de jogo, em termos de movimentação, em vez da fala ou da linguagem corporal propriamente dita.
“A única coisa que eu diria sobre Raya, e você provavelmente poderia dizer isso sobre, sem dúvida, um dos melhores do mundo, [Gianluigi] Donnarumma: eu vejo algo muito parecido em Raya. Não sei se é algo continental, porque tivemos isso com [Joe] Hart, ele fica muito exaltado, muito emotivo. Temos isso com Pickford, vejo um pouco disso em [James] Trafford às vezes. Quando você olha para Raya, vê como ele é calmo e calculista, o mesmo vale para Donnarumma, eu os colocaria nessa categoria. Eles não são de reclamar nem de berrar.
“Eles não são como os Schmeichels daquela época. Dave Seaman era muito assim. Ele era muito calmo e acho que, às vezes, é realmente muito importante, se você é goleiro, não ficar emocionalmente exaltado demais, e acho que Raya é muito, muito bom nisso.”
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Jogos do Arsenal: Community Shield e estreia na Premier League
O Arsenal encontrou ótimo custo-benefício no acordo de £27 milhões (US$ 36 mi) que levou Raya, após um período inicial por empréstimo, ao seu elenco no verão de 2024. Depois de inicialmente enfrentar concorrência de Aaron Ramsdale, ele chegou a 147 partidas pelo peso-pesado do norte de Londres.
Há a promessa de muito mais por vir, depois de ter renovado seu contrato até 2028, com títulos coletivos e individuais como alvo. O Arsenal abrirá sua campanha de 2026-27 no domingo, quando enfrentará o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, antes de iniciar a defesa do título em casa contra o Coventry em 21 de agosto.
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