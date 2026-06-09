"Eu esperava um jogo muito disputado", disse a treinadora da Inglaterra após a partida — e ela tinha todo o direito de antecipar isso. Apenas uma vez um confronto entre essas duas equipes foi decidido por mais de um gol, e isso aconteceu lá em 2017. Normalmente, é uma disputa acirrada decidida por margens mínimas.

Foi o que aconteceu no início da partida desta sexta-feira também, mas quando Patri Guijarro abriu o placar aos 19 minutos, as Lionesses desmoronaram de uma forma atípica. “Houve uma diferença esta noite porque fomos decepcionantes”, acrescentou Wiegman.

Isso não só resultou na derrota mais contundente da gestão da holandesa — e a mais pesada da Inglaterra desde 2009 —, mas também fez com que as campeãs europeias perdessem a liderança na disputa pela única vaga de classificação automática disponível para a Copa do Mundo Feminina de 2027 neste grupo extremamente difícil.

A Espanha agora leva vantagem e poderá garantir sua vaga no torneio no Brasil se vencer a Islândia, como esperado, na terça-feira. As Lionesses, por sua vez, precisam de uma ajuda da nação nórdica para terem alguma chance de evitar a repescagem. É extremamente improvável.

Então, o que isso significa para os preparativos da Inglaterra para esse torneio? E quão grande é o golpe para as Lionesses e suas esperanças de conquistar a Copa do Mundo no próximo verão?