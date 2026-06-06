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ouedraogo el mala nagelsmann IMAGOimago / beautiful sports international

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O que Said El Mala terá feito de mal? O que pensar da exclusão de Lennart Karl da Copa do Mundo e da convocação de última hora de Julian Nagelsmann

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Opinion
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Alemanha x Curaçao
Curaçao

Ouedraogo no lugar de Karl. Teria sido uma opinião polêmica? Para Julian Nagelsmann, não, o que nos leva a perguntar: o que se passa com esse homem? Ou: do que estamos falando aqui, afinal? Um comentário.

Não há dúvida de que a ausência de Lennart Karl no Mundial é amarga. Amarga para a equipe e seus treinadores, amarga para o jogador de 18 anos. “Dói de um jeito indescritível”, escreveu Karl no Instagram. É amarga também para o futebol e seus torcedores.

A despreocupação de Karl, sua ousadia positiva de fazer coisas que, à primeira (e às vezes também à segunda) vista, não fazem sentido, mas surpreendem maravilhosamente e (não raro) dão certo, certamente fará falta e, sem dúvida, poderia ter servido como elemento de ligação entre tática e temperamento, mas também entre jogadores e torcedores.

  • Espere aí... Despreocupação? Ser atrevido e fazer loucuras? Não tem mais alguém que tenha tudo isso?

    É claro que agora dá para ouvir o coro de todos aqueles que gostariam de ter visto Said El Mala na seleção para a Copa do Mundo e, melhor ainda, em campo. Os torcedores do Colônia, por exemplo, em particular, ou os fãs de jogadores rápidos, habilidosos e empolgantes em geral. E, convenhamos, provavelmente são muitos. Eles também podem perguntar o que Said El Mala fez para que Nagelsmann o ignore tanto. Não vou fazer isso aqui, mas vou revelar que gosto tanto de El Mala quanto de Lennart Karl.

    Era de se esperar que Nagelsmann não convocasse El Mala e, provavelmente, ele tem bons motivos esportivos para não ter deixado o jovem de Colônia estrear na eliminatória contra Luxemburgo e para não ter aderido totalmente ao hype em torno do jogador de 19 anos.

    Ele deve ter esses motivos, caso contrário, seria preciso duvidar de sua competência como especialista em futebol, e isso não deve ser nem o tema nem a intenção.

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    Seleção para a Copa do Mundo: isso pode ser considerado uma “falha catastrófica” ou “extremamente arriscado”

    Aparentemente, Nagelsmann não vê em El Mala nenhum valor agregado em termos esportivos e — especulação! — nenhum outro ponto positivo que justifique levá-lo para os EUA.

    Por outro lado, ele parece ver pelo menos um aspecto positivo em Assan Ouedraogo, que teve a chance de estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas que, fora isso, teve uma temporada irregular devido a lesões. Também Chris Führich, apesar das ótimas atuações com a camisa do VfB, parece não ter nada a oferecer que Nagelsmann já não veja coberto por outros jogadores do elenco.

    Isso, por sua vez, leva a outro ponto que também pode ser levantado com razão. Olhando com frieza, a seleção alemã conta agora com três goleiros, sendo que o titular designado está lesionado, cinco zagueiros centrais, dois laterais-esquerdos, oito volantes, dois meias-atacantes, dois alas-direitos e quatro atacantes centrais. Quem prestou atenção percebe: não há lateral-direito nem ponta-esquerda. Também o número oito entre os meio-campistas, sejam eles volantes, meias-ofensivas ou jogadores totalmente versáteis, chama a atenção. E é verdade: Ouedraogo também está incluído nessa lista.

    Mas, repito: Nagelsmann e sua comissão técnica não vão acordar suados à noite antes do jogo contra Curaçao e amaldiçoar as ausências do ponta-esquerda e dos laterais-direitos. Eles devem ter pensado bem nisso. Caso contrário, talvez um Josha Vagnoman ou mesmo El Mala estivesse no elenco agora.

    É claro que cada um pode achar o que quiser, por exemplo, que seja uma “catástrofe” ou “extremamente arriscado”. Mas, repito: Nagelsmann e companhia não criam armadilhas em seu plano de olhos fechados, se sua experiência lhes recomenda o contrário.

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    Nagelsmann e a comunicação: os casos de El Mala, Undav e Baumann

    Mas isto não pretende ser um apelo em defesa das decisões de Nagelsmann quanto à escalação, e sim uma posição contrária às visões populistas de que o técnico da seleção alemã estaria, talvez, completamente fora de si.

    Não, Nagelsmann permanece fiel a si mesmo. Por exemplo, em sua tendência a se comunicar de forma infeliz. Inúmeras declarações durante seu mandato, e especialmente no contexto da convocação para a Copa do Mundo, podem ser usadas contra ele. Basta citar o conceito elástico do “princípio do desempenho” ou uma avaliação feita em março sobre El Mala, segundo a qual este careceria de ritmo de jogo.

    No entanto, El Mala foi titular em todos os dez jogos da Bundesliga pelo Colônia a partir de 7 de março, marcando cinco gols e dando uma assistência. Com toda a razão, pode-se acusar Nagelsmann de uma comunicação no mínimo infeliz também no caso de Deniz Undav e na questão dos goleiros envolvendo Oliver Baumann e Manuel Neuer.

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    Quando está sob pressão, Julian Nagelsmann tende a reagir com determinação

    Embora isso não seja exatamente o caso. Fazer declarações contraditórias é sempre ruim, pois, como se sabe, a internet e quem acompanha um técnico da seleção nacional nunca esquecem.

    O estilo de Nagelsmann poderia ser chamado de desnecessariamente conflituoso ou pouco diplomático. Ou, em outras palavras: o técnico de 38 anos frequentemente argumenta, sem necessidade real, a partir de uma posição de defesa ou justificativa e, não raro, parte para o ataque verbal. Ele evitaria muitas críticas se se comunicasse de forma mais simples. Mais objetiva. Mais clara.

    Com isso, ele provavelmente minimizaria os assuntos, reduziria a margem para interpretações e não ficaria tão pressionado.

    Sob pressão, Nagelsmann tende a se mostrar desafiador.

    Quase dá a impressão de que as chances de indicação de El Malas diminuíram proporcionalmente à intensidade do apoio público ao jovem atacante.

    É claro que isso é apenas uma suposição ou opinião.

  • Copa do Mundo de 2026: A seleção alemã

    A classificação dos jogadores em goleiros, defensores e atacantes segue a classificação da DFB, que não faz distinção entre as diferentes funções do meio-campo nem identifica os alas.

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defesa

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedragogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11


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