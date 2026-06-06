Aparentemente, Nagelsmann não vê em El Mala nenhum valor agregado em termos esportivos e — especulação! — nenhum outro ponto positivo que justifique levá-lo para os EUA.

Por outro lado, ele parece ver pelo menos um aspecto positivo em Assan Ouedraogo, que teve a chance de estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas que, fora isso, teve uma temporada irregular devido a lesões. Também Chris Führich, apesar das ótimas atuações com a camisa do VfB, parece não ter nada a oferecer que Nagelsmann já não veja coberto por outros jogadores do elenco.

Isso, por sua vez, leva a outro ponto que também pode ser levantado com razão. Olhando com frieza, a seleção alemã conta agora com três goleiros, sendo que o titular designado está lesionado, cinco zagueiros centrais, dois laterais-esquerdos, oito volantes, dois meias-atacantes, dois alas-direitos e quatro atacantes centrais. Quem prestou atenção percebe: não há lateral-direito nem ponta-esquerda. Também o número oito entre os meio-campistas, sejam eles volantes, meias-ofensivas ou jogadores totalmente versáteis, chama a atenção. E é verdade: Ouedraogo também está incluído nessa lista.

Mas, repito: Nagelsmann e sua comissão técnica não vão acordar suados à noite antes do jogo contra Curaçao e amaldiçoar as ausências do ponta-esquerda e dos laterais-direitos. Eles devem ter pensado bem nisso. Caso contrário, talvez um Josha Vagnoman ou mesmo El Mala estivesse no elenco agora.

É claro que cada um pode achar o que quiser, por exemplo, que seja uma “catástrofe” ou “extremamente arriscado”. Mas, repito: Nagelsmann e companhia não criam armadilhas em seu plano de olhos fechados, se sua experiência lhes recomenda o contrário.