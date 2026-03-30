O que o Tottenham está pensando?! O autodestrutivo Roberto De Zerbi não é a pessoa certa para lutar contra o rebaixamento E seria uma traição aos torcedores do Spurs

Há também um fator humano por trás da resistência a essa contratação. Na sexta-feira, vários grupos de torcedores do Tottenham divulgaram comunicados se manifestando contra a tentativa do clube de contratar De Zerbi, devido à sua relação com Mason Greenwood.
De Zerbi contratou Greenwood durante sua primeira janela de transferências no Marselha, no verão de 2024. O atacante foi colocado à venda pelo Manchester United após não ter jogado pelo clube por dois anos e meio, desde sua prisão inicial em janeiro de 2022, quando material sensível foi publicado online. Greenwood foi acusado de tentativa de estupro, agressão e controle coercitivo, mas essas acusações foram posteriormente retiradas após o que o Ministério Público descreveu como uma “combinação da retirada de testemunhas-chave e de novo material”. Greenwood, portanto, não foi levado a julgamento, mas o que foi publicado e levou à sua prisão foi amplamente visto e lembrado.
A decisão do Marselha de contratar Greenwood gerou polêmica na França, mas De Zerbi se colocou na frente dessa tempestade. “Não conheço o passado dele”, disse De Zerbi cegamente sobre o jogador, acrescentando que trataria ele e o resto do elenco como se fossem seus “filhos”. De Zerbi procurou minimizar as críticas ao caráter de Greenwood em todas as oportunidades, comentando após o gol de estreia que esperava que ele se tornasse “menos alvo de controvérsia”. Mais tarde, ele disse que Greenwood era uma “boa pessoa” e alguém “muito diferente daquele retratado na Inglaterra”.
As mensagens de várias associações de torcedores do Spurs expressavam o desejo de evitar uma figura como De Zerbi. O “Proud Lilywhites”, grupo LGBTQ+ oficial do Tottenham, afirmou: “Quando alguém nessa posição defende publicamente um jogador como Mason Greenwood e apresenta a situação de forma a minimizar a gravidade do que aconteceu, isso importa, não apenas isoladamente, mas pelo que isso sinaliza.
"Estamos orgulhosos do progresso alcançado para tornar o futebol mais inclusivo e acolhedor. Esse progresso é importante e não pode ser comprometido ou tratado como algo secundário. Não estamos pedindo perfeição. Estamos pedindo responsabilidade, transparência e liderança que reflitam os valores que este clube afirma defender. Todos juntos, sempre. Isso tem que significar algo. Não ao De Zerbi."
A “Women of the Lane”, a associação de torcedoras, e a “Spurs REACH”, a associação de torcedores que representa diversas raças, etnias e heranças culturais, ecoaram sentimentos semelhantes com uma mensagem clara: “não ao De Zerbi”. Não deve ser visto como fraqueza ou contradição não querer que seu clube de futebol tenha um técnico que agiu dessa maneira.