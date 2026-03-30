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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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O que o Tottenham está pensando?! O autodestrutivo Roberto De Zerbi não é a pessoa certa para lutar contra o rebaixamento E seria uma traição aos torcedores do Spurs

Opinion
Tottenham
R. De Zerbi
Premier League
Especiais e Opinião

Então, aqui estamos nós de novo, Tottenham Hotspur. Após sete partidas sob o comando de Igor Tudor, que deveria salvar o Spurs do rebaixamento, o time parece mais condenado do que nunca. A equipe está a apenas um ponto dos três últimos colocados da Premier League e é a única que ainda não conquistou nenhuma vitória na primeira divisão em 2026. Sempre que parece que eles conseguiram dar a volta por cima, um novo desastre os aguarda logo à frente.

O Tottenham confirmou no domingo que havia chegado a um acordo mútuo para se separar de Tudor após 44 dias no comando. Ele deixou o clube com um empate e quatro derrotas em cinco jogos do campeonato, enquanto sua única vitória ocorreu na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, quando o Spurs já perdia por 5 a 2.

O próximo técnico precisa ser o certo, caso contrário, o Tottenham será um clube da Segunda Divisão na temporada 2026-27. A diretoria parece determinada a contratar o técnico italiano Roberto De Zerbi, mas deve estar ciente das armadilhas de tal contratação.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    O apelo de De Zerbi

    De Zerbi é um dos treinadores mais inconformistas do futebol. Numa época em que jogadas ensaiadas e diferenças mínimas estão se tornando a principal forma de vencer, ele ainda prefere sair vitorioso jogando com garra e ousadia.

    Isso deveria, em teoria, se alinhar com o que o Tottenham e seus torcedores desejam. Uma das principais críticas a Thomas Frank, demitido em fevereiro, bem mais de dois meses depois de ter virado os torcedores contra si, foi o estilo de jogo que ele implementou. Assistir aos Spurs tornou-se uma tarefa árdua e o time nem sequer apresentava uma melhora significativa nos resultados em comparação com o antecessor do dinamarquês, Ange Postecoglou, que era famoso por viver e morrer por seus princípios ofensivos.

    “Quero me divertir. Estou vivendo um sonho e, para viver um sonho, é preciso se divertir”, disse De Zerbi ao The Athletic sobre sua filosofia de futebol em 2023, quando era técnico do Brighton. “Em primeiro lugar, é preciso se divertir. Em segundo lugar, é manter a mentalidade que eu tinha quando era jogador. Eu queria ser protagonista em campo. Para ser protagonista, é preciso manter a posse de bola, ter a bola.

    "A partir daí começa a posse de bola. Eu era o camisa 10. Você vence o jogo através do camisa 10, do camisa 11, do camisa 9 e do camisa 7, porque eles são os jogadores com mais qualidade. E para mostrar sua qualidade, eles precisam ser colocados nas situações certas para jogar. E assim começa a construção do jogo, porque temos que chegar ao camisa 7, ao camisa 9, ao camisa 10 e ao camisa 11 com a bola em uma boa situação.”

    A maioria dos jogadores que trabalharam com De Zerbi pode atestar que ele mudou a maneira como eles percebiam o futebol. Seu histórico recente também se parece com o tipo de técnico que o Spurs normalmente buscaria, levando o Brighton à sua melhor classificação de sempre na Premier League, o sexto lugar na temporada 2022-23, levando-os às oitavas de final da Liga Europa uma temporada depois e, em seguida, causando impacto na França com o Marselha.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    Principais falhas

    De Zerbi continua a exercer um grande fascínio pela forma como gosta de organizar suas equipes. É por essas razões que ele continua tão bem cotado na lista de candidatos do Manchester United para o próximo verão, caso o clube decida não oferecer a Michael Carrick o cargo de treinador principal a longo prazo.

    No fim das contas, nenhum “grande clube” se arriscou a contratá-lo até o momento. Enquanto De Zerbi consegue fazer com que as equipes sejam muito melhores do que a soma de suas partes, elas podem igualmente desmoronar e fracassar sem sequer estarem sob pressão.

    A volatilidade do italiano no plano pessoal — ameaçando frequentemente e publicamente deixar qualquer cargo que ocupe se sentir que não é a pessoa certa para a função — se estende à forma como suas equipes jogam. É quase tão provável que elas arrasem com os adversários quanto que sejam completamente dominadas. É uma troca que tem mantido a elite europeia à distância, com muitos clubes admirando De Zerbi, mas sem querer ser aqueles que lhe entregariam as chaves de seu próximo projeto de prestígio.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    A situação do Spurs

    Se o Tottenham ainda fosse um time que terminasse consistentemente entre os seis primeiros da Premier League, então apostar em De Zerbi faria pelo menos algum sentido. Os Spurs avaliaram o italiano no final da temporada 2022-23, na qual terminaram em oitavo lugar, duas posições abaixo do time do Brighton, mas um acordo para contratá-lo como técnico naquela época nunca esteve nem perto de ser fechado. Ainda há um interesse de longa data no qual se apoiar.

    Mas este Tottenham está em uma situação desesperadora. O clube nunca passou por uma crise como a que vive agora. Embora o Spurs ainda não tenha caído abaixo da linha de rebaixamento e para entre os três últimos, o rebaixamento parece mais inevitável a cada semana que passa, dada a imprudência de suas atuações, resultados e confusões fora de campo.

    O fato de o Spurs estar há 13 partidas sem uma vitória na Premier League é um sinal quase certo de que está a caminho da queda. Apenas três equipes tiveram um início de ano civil pior na história da competição, e todas as três foram rebaixadas no final da temporada.

    De Zerbi, mais impetuoso até do que os treinadores mais inflamados da história recente do Spurs, também herdaria um time extremamente inadequado para seu estilo de jogo idílico e evangelizador. Haveria pouco tempo para ele ter um período de adaptação — ele não conseguiu vencer nenhuma de suas primeiras cinco partidas da Premier League no Brighton — e o elenco é drasticamente inadequado às suas necessidades. O Tottenham montou um time de duelistas, corredores e jogadores que ganham a segunda bola, mas tem uma notável falta de jogadores capazes de passar ou avançar com a bola sob pressão.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    O problema de Greenwood

    Há também um fator humano por trás da resistência a essa contratação. Na sexta-feira, vários grupos de torcedores do Tottenham divulgaram comunicados se manifestando contra a tentativa do clube de contratar De Zerbi, devido à sua relação com Mason Greenwood.

    De Zerbi contratou Greenwood durante sua primeira janela de transferências no Marselha, no verão de 2024. O atacante foi colocado à venda pelo Manchester United após não ter jogado pelo clube por dois anos e meio, desde sua prisão inicial em janeiro de 2022, quando material sensível foi publicado online. Greenwood foi acusado de tentativa de estupro, agressão e controle coercitivo, mas essas acusações foram posteriormente retiradas após o que o Ministério Público descreveu como uma “combinação da retirada de testemunhas-chave e de novo material”. Greenwood, portanto, não foi levado a julgamento, mas o que foi publicado e levou à sua prisão foi amplamente visto e lembrado.

    A decisão do Marselha de contratar Greenwood gerou polêmica na França, mas De Zerbi se colocou na frente dessa tempestade. “Não conheço o passado dele”, disse De Zerbi cegamente sobre o jogador, acrescentando que trataria ele e o resto do elenco como se fossem seus “filhos”. De Zerbi procurou minimizar as críticas ao caráter de Greenwood em todas as oportunidades, comentando após o gol de estreia que esperava que ele se tornasse “menos alvo de controvérsia”. Mais tarde, ele disse que Greenwood era uma “boa pessoa” e alguém “muito diferente daquele retratado na Inglaterra”.

    As mensagens de várias associações de torcedores do Spurs expressavam o desejo de evitar uma figura como De Zerbi. O “Proud Lilywhites”, grupo LGBTQ+ oficial do Tottenham, afirmou: “Quando alguém nessa posição defende publicamente um jogador como Mason Greenwood e apresenta a situação de forma a minimizar a gravidade do que aconteceu, isso importa, não apenas isoladamente, mas pelo que isso sinaliza.

    "Estamos orgulhosos do progresso alcançado para tornar o futebol mais inclusivo e acolhedor. Esse progresso é importante e não pode ser comprometido ou tratado como algo secundário. Não estamos pedindo perfeição. Estamos pedindo responsabilidade, transparência e liderança que reflitam os valores que este clube afirma defender. Todos juntos, sempre. Isso tem que significar algo. Não ao De Zerbi."

    A “Women of the Lane”, a associação de torcedoras, e a “Spurs REACH”, a associação de torcedores que representa diversas raças, etnias e heranças culturais, ecoaram sentimentos semelhantes com uma mensagem clara: “não ao De Zerbi”. Não deve ser visto como fraqueza ou contradição não querer que seu clube de futebol tenha um técnico que agiu dessa maneira.

  • Johan LangeGetty Images

    Mais um erro

    Nunca houve tão pouca boa vontade no Spurs como neste momento. A saída de Daniel Levy da presidência, em setembro de 2025, deveria marcar o início de uma nova era, com o clube anunciando que seu objetivo era “mais vitórias, com mais frequência”.

    Esse foi o comunicado divulgado pelos proprietários do clube, a esquiva família Lewis, que, na verdade, esteve no controle do Tottenham durante todo o tempo em que Levy esteve no cargo. Seus poderes foram transferidos para várias pessoas, em vez de se ter novamente um único supervisor todo-poderoso. No topo da cadeia alimentar estava o novo CEO, Vinai Venkatesham, que já era impopular entre os torcedores por sua ligação de 14 anos com o rival Arsenal.

    Frequentemente visto ao lado de Venkatesham está o diretor esportivo Johan Lange. Nas cinco janelas de transferências desde que chegou do Aston Villa em novembro de 2023, o elenco ficou significativamente enfraquecido, com o Spurs terminando em 17º lugar na Premier League após a primeira temporada completa de Lange no cargo. Após a janela mais recente de janeiro, Lange irritou os torcedores ao insistir que não queria fazer contratações “por pressão”, mesmo com a ameaça de rebaixamento pairando e problemas de lesões limitando severamente as opções de Frank e Tudor.

    Isso, é claro, nos leva à forma como lidam com os treinadores principais. Dizem que Frank estava no topo de uma lista de 30 candidatos no verão passado, quando procuravam um substituto para Postecoglou, mas acabou sendo demitido em fevereiro. Tudor foi contratado em parte por recomendação do ex-diretor esportivo Fabio Paratici, mas durou apenas cinco jogos do campeonato antes de ser demitido.

    Agora, eles estão apostando no franco De Zerbi com uma oferta de contrato de cinco anos, supostamente oferecendo garantias sobre a reconstrução do elenco — quantas vezes os torcedores do Spurs já ouviram essa conversa antes, hein? — e aparentemente sem a menor ideia de que o próprio De Zerbi poderia simplesmente dar as costas e largar tudo ao primeiro sinal de problema, mas sair com sua reputação intacta. O que poderia dar errado?

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Crise e caos

    Não há saída fácil para o Tottenham, nem um bilhete mágico para a permanência. A tentativa de contratar De Zerbi está sendo aceita em alguns setores porque não há um candidato óbvio. Mesmo que outro especialista em resgates, como Sean Dyche, aceitasse um contrato de curto prazo — e tudo indica que ele não aceitaria, de qualquer forma —, isso também não garantiria a permanência.

    E assim voltamos ao ponto de partida e ao fim, com o Tottenham de joelhos para contratar um técnico que não parecia ter dado a mínima para o cargo até que mais dinheiro e mais anos fossem acrescentados a uma oferta de contrato que ainda assim não foi suficiente para um rápido “sim”.

    De Zerbi poderia salvar o Spurs do rebaixamento. Seria uma conquista nessas circunstâncias, mas, ao mesmo tempo, nada digno de alarde. Se ele for o escolhido, não há sequer garantia de fogos de artifício, mas pode apostar que tudo vai virar cinzas.

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