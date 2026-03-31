O que o Tottenham está pensando?! O autodestrutivo Roberto De Zerbi é a pessoa errada para lutar contra o rebaixamento E representa uma traição aos torcedores do Spurs

De Zerbi é um dos treinadores mais inconformistas do futebol. Numa época em que jogadas ensaiadas e diferenças mínimas estão se tornando a principal forma de vencer, ele ainda prefere sair vitorioso jogando com garra e ousadia.

Isso deveria, em teoria, se alinhar com o que o Tottenham e seus torcedores desejam. Uma das principais críticas a Thomas Frank, demitido em fevereiro, bem mais de dois meses depois de ter virado os torcedores contra si, foi o estilo de jogo que ele implementou. Assistir aos Spurs tornou-se uma tarefa árdua e o time nem sequer apresentava uma melhora significativa nos resultados em comparação com o antecessor do dinamarquês, Ange Postecoglou, que era famoso por viver e morrer por seus princípios ofensivos.

“Quero me divertir. Estou vivendo um sonho e, para viver um sonho, é preciso se divertir”, disse De Zerbi ao The Athletic sobre sua filosofia de futebol em 2023, quando era técnico do Brighton. “Em primeiro lugar, é preciso se divertir. Em segundo lugar, é manter a mentalidade que eu tinha quando era jogador. Eu queria ser protagonista em campo. Para ser protagonista, é preciso manter a posse de bola, ter a bola.

"A partir daí começa a posse de bola. Eu era o camisa 10. Você vence o jogo através do camisa 10, do camisa 11, do camisa 9 e do camisa 7, porque eles são os jogadores com mais qualidade. E para mostrar sua qualidade, eles precisam ser colocados nas situações certas para jogar. E assim começa a construção do jogo, porque temos que chegar ao camisa 7, ao camisa 9, ao camisa 10 e ao camisa 11 com a bola em uma boa situação.”

A maioria dos jogadores que trabalharam com De Zerbi pode atestar que ele mudou a maneira como eles percebiam o futebol. Seu histórico recente também se parece com o tipo de técnico que o Spurs normalmente buscaria, levando o Brighton à sua melhor classificação de sempre na Premier League, o sexto lugar na temporada 2022-23, levando-os às oitavas de final da Liga Europa uma temporada depois e, em seguida, causando impacto na França com o Marselha.