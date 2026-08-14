A lei de Illinois dá ao vencedor uma escolha direta: os US$ 1,04 bilhão integrais pagos como uma anuidade em 30 parcelas ao longo de 29 anos, ou um pagamento único em dinheiro de US$ 450,5 milhões antes dos impostos. Qualquer uma das opções supera com folga o atual recorde de transferência. A ida de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain por US$ 244 milhões (£ 200 milhões/€ 222 milhões), em 2017, segue como referência quase uma década depois, e a anuidade completa cobriria essa taxa mais de quatro vezes.

Até a opção "menor" de pagamento único conta uma história sobre o quanto o mercado avançou. Só neste verão, o Chelsea pagou um recorde do clube de US$ 158 milhões por Morgan Rogers, o Manchester City repassou US$ 158 milhões ao Nottingham Forest por Elliot Anderson, e o Tottenham bateu o próprio recorde de transferência com um acordo de US$ 123 milhões garantidos por Sandro Tonali. Somando os três, cerca de US$ 439 milhões, só a opção em dinheiro quase cobriria exatamente as três maiores negociações de toda a janela de 2026, ainda com troco para as taxas de agentes.