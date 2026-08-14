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O que o misterioso vencedor de US$ 1,04 bilhão da Powerball em Illinois poderia comprar no mercado do futebol atual, de Neymar às transferências mais caras do verão de 2026
O que aconteceu
Um único bilhete da Powerball vendido no Hy-Vee Gas Fresh & Fast, em Quincy, Illinois, vale US$ 1,04 bilhão após o sorteio de quarta-feira, o segundo maior prêmio da história do estado e o oitavo maior da história do jogo. Ninguém apareceu para resgatá-lo até agora, mas, para os torcedores de futebol fazendo as contas, o número impressiona: é muito maior do que qualquer quantia já gasta no mercado de transferências, por qualquer clube, por qualquer jogador.
Em termos de poder de gasto no mercado de transferências, o prêmio coloca o vencedor anônimo em uma categoria normalmente reservada a grupos proprietários bancados pelo Estado, e não a clientes habituais de postos de gasolina.
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Os números por trás disso
A lei de Illinois dá ao vencedor uma escolha direta: os US$ 1,04 bilhão integrais pagos como uma anuidade em 30 parcelas ao longo de 29 anos, ou um pagamento único em dinheiro de US$ 450,5 milhões antes dos impostos. Qualquer uma das opções supera com folga o atual recorde de transferência. A ida de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain por US$ 244 milhões (£ 200 milhões/€ 222 milhões), em 2017, segue como referência quase uma década depois, e a anuidade completa cobriria essa taxa mais de quatro vezes.
Até a opção "menor" de pagamento único conta uma história sobre o quanto o mercado avançou. Só neste verão, o Chelsea pagou um recorde do clube de US$ 158 milhões por Morgan Rogers, o Manchester City repassou US$ 158 milhões ao Nottingham Forest por Elliot Anderson, e o Tottenham bateu o próprio recorde de transferência com um acordo de US$ 123 milhões garantidos por Sandro Tonali. Somando os três, cerca de US$ 439 milhões, só a opção em dinheiro quase cobriria exatamente as três maiores negociações de toda a janela de 2026, ainda com troco para as taxas de agentes.
A voz por trás da história
O mistério é real, ainda que o ângulo do futebol seja apenas um exercício de imaginação. "Eram cerca de 3h da manhã. Recebi uma ligação do gerente do outro posto de gasolina da cidade", disse o gerente da Hy-Vee, Jon Marshall, ao relembrar o momento em que soube que sua própria loja havia vendido o bilhete, em declaração à Fox News Digital. Ele descreveu a espera para descobrir a identidade do vencedor como algo "parecido com um mistério de assassinato", acrescentando que moradores curiosos seguem parando em sua loja, comprando bilhetes na mesma máquina e torcendo por uma repetição da sorte, mas o vencedor ainda não apareceu. A loja de Marshall receberá um bônus de US$ 500.000 pela venda do bilhete, e ele diz que sua única esperança é que quem o tiver em mãos "faça algo bom pela comunidade".
O que vem a seguir
Pelas regras da Loteria de Illinois, o vencedor tem um ano a partir do sorteio de 12 de agosto para reivindicar o prêmio, mas apenas 60 dias para escolher a opção de pagamento à vista, se quiser. Depois disso, a anuidade se torna a opção padrão. As chances de acertar os cinco números mais a Powerball eram de cerca de 1 em 292,2 milhões, então, seja qual for a forma como o dinheiro acabar sendo gasto, trata-se de algo que muda a vida de qualquer maneira.
Se o vencedor tem algum interesse em futebol, quanto mais em possuir uma parte dele, ninguém sabe dizer. Illinois permite que vencedores de US$ 250.000 ou mais permaneçam anônimos, então o mistério pode continuar sem solução por tempo indeterminado. Mas clubes respaldados pelo Estado e controlados por bilionários elevaram o teto do mercado de transferências nos últimos anos e, no papel, este único bilhete colocaria seu portador nesse grupo financeiro da noite para o dia.
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