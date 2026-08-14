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Neymar-PSG-2017Getty
Tegar Paramartha

Traduzido por

O que o misterioso vencedor de US$ 1,04 bilhão da Powerball em Illinois poderia comprar no mercado do futebol atual, de Neymar às transferências mais caras do verão de 2026

Um portador de bilhete misterioso em Quincy, Illinois, está sentado sobre um jackpot de US$ 1,04 bilhão da Powerball, o suficiente para superar quatro vezes a taxa de transferência recorde mundial de US$ 244 milhões de Neymar para o PSG, ou cobrir quase todas as maiores transferências da janela de verão de 2026 apenas com a opção em dinheiro.

  • O que aconteceu

    Um único bilhete da Powerball vendido no Hy-Vee Gas Fresh & Fast, em Quincy, Illinois, vale US$ 1,04 bilhão após o sorteio de quarta-feira, o segundo maior prêmio da história do estado e o oitavo maior da história do jogo. Ninguém apareceu para resgatá-lo até agora, mas, para os torcedores de futebol fazendo as contas, o número impressiona: é muito maior do que qualquer quantia já gasta no mercado de transferências, por qualquer clube, por qualquer jogador.

    Em termos de poder de gasto no mercado de transferências, o prêmio coloca o vencedor anônimo em uma categoria normalmente reservada a grupos proprietários bancados pelo Estado, e não a clientes habituais de postos de gasolina.

    • Publicidade
  • Morgan Rogers ChelseaGetty Images

    Os números por trás disso

    A lei de Illinois dá ao vencedor uma escolha direta: os US$ 1,04 bilhão integrais pagos como uma anuidade em 30 parcelas ao longo de 29 anos, ou um pagamento único em dinheiro de US$ 450,5 milhões antes dos impostos. Qualquer uma das opções supera com folga o atual recorde de transferência. A ida de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain por US$ 244 milhões (£ 200 milhões/€ 222 milhões), em 2017, segue como referência quase uma década depois, e a anuidade completa cobriria essa taxa mais de quatro vezes.

    Até a opção "menor" de pagamento único conta uma história sobre o quanto o mercado avançou. Só neste verão, o Chelsea pagou um recorde do clube de US$ 158 milhões por Morgan Rogers, o Manchester City repassou US$ 158 milhões ao Nottingham Forest por Elliot Anderson, e o Tottenham bateu o próprio recorde de transferência com um acordo de US$ 123 milhões garantidos por Sandro Tonali. Somando os três, cerca de US$ 439 milhões, só a opção em dinheiro quase cobriria exatamente as três maiores negociações de toda a janela de 2026, ainda com troco para as taxas de agentes.

  • A voz por trás da história

    O mistério é real, ainda que o ângulo do futebol seja apenas um exercício de imaginação. "Eram cerca de 3h da manhã. Recebi uma ligação do gerente do outro posto de gasolina da cidade", disse o gerente da Hy-Vee, Jon Marshall, ao relembrar o momento em que soube que sua própria loja havia vendido o bilhete, em declaração à Fox News Digital. Ele descreveu a espera para descobrir a identidade do vencedor como algo "parecido com um mistério de assassinato", acrescentando que moradores curiosos seguem parando em sua loja, comprando bilhetes na mesma máquina e torcendo por uma repetição da sorte, mas o vencedor ainda não apareceu. A loja de Marshall receberá um bônus de US$ 500.000 pela venda do bilhete, e ele diz que sua única esperança é que quem o tiver em mãos "faça algo bom pela comunidade".

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  • O que vem a seguir

    Pelas regras da Loteria de Illinois, o vencedor tem um ano a partir do sorteio de 12 de agosto para reivindicar o prêmio, mas apenas 60 dias para escolher a opção de pagamento à vista, se quiser. Depois disso, a anuidade se torna a opção padrão. As chances de acertar os cinco números mais a Powerball eram de cerca de 1 em 292,2 milhões, então, seja qual for a forma como o dinheiro acabar sendo gasto, trata-se de algo que muda a vida de qualquer maneira.

    Se o vencedor tem algum interesse em futebol, quanto mais em possuir uma parte dele, ninguém sabe dizer. Illinois permite que vencedores de US$ 250.000 ou mais permaneçam anônimos, então o mistério pode continuar sem solução por tempo indeterminado. Mas clubes respaldados pelo Estado e controlados por bilionários elevaram o teto do mercado de transferências nos últimos anos e, no papel, este único bilhete colocaria seu portador nesse grupo financeiro da noite para o dia.