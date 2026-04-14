"O que nos falta são jogadores com habilidades especiais": Niko Kovac cita quatro estrelas que faltam ao BVB neste momento

Dos jogadores citados por Kovac, Reus e Sancho foram os dois últimos a deixar o BVB. Reus, ícone do clube que já jogava pelo Borussia desde a base, não teve seu contrato renovado em 2024 e se transferiu para o Los Angeles Galaxy, nos EUA. Sancho, que de 2017 a 2021 havia se tornado uma estrela internacional em Dortmund, retornou à Westfália na segunda metade da temporada 2023/24 para um empréstimo de seis meses.

Recentemente, a esperança dos torcedores do BVB de ter Sancho de volta ao time em breve ganhou cada vez mais força. De acordo com o Ruhr Nachrichten, cresce entre os dirigentes do Dortmund a convicção de que o craque inglês também pode ser útil para o estilo de jogo sob o comando de Kovac. Sancho continua emprestado ao Aston Villa até o final da temporada, onde recentemente mostrou uma forma em ascensão. Como seu contrato com o Manchester United expira no final de junho e ele não tem mais futuro nos Red Devils, o jogador de 26 anos estaria disponível sem custo de transferência. O BVB estaria disposto a oferecer a ele um salário de até sete milhões de euros por ano para um novo retorno.