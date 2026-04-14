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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"O que nos falta são jogadores com habilidades especiais": Niko Kovac cita quatro estrelas que faltam ao BVB neste momento

Bundesliga
N. Kovac
J. Sancho
Borussia Dortmund

Ao técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, faltam na equipe aqueles jogadores excepcionais que o BVB certamente teve no passado recente.

"O que certamente não temos são aqueles jogadores que talvez alguns aqui gostariam de ver – com aquelas habilidades especiais", admitiu Kovac durante um debate organizado e moderado pelo lendário ex-dirigente do Leverkusen, Reiner Calmund.

  • Kovac referiu-se assim às críticas generalizadas em torno do BVB, segundo as quais o elenco atual carece de jogadores de exceção. “Acho que o que falta para nós ou para os torcedores talvez seja o Sancho, o Haaland, o Dembélé, o Reus”, lembrou o técnico de 54 anos, citando exemplos recentes da história recente do clube.

    Ao mesmo tempo, porém, Kovac enfatizou que a equipe do Dortmund também tem o que mostrar mesmo sem esses jogadores especiais: “Acho que já estamos fazendo um bom trabalho com os rapazes que temos. Eles são ótimos e estou feliz por poder trabalhar com eles, mas é claro que também queremos melhorar ainda mais.”

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  • Jadon Sancho Aston VillaGetty Images

    Jadon Sancho voltará ao BVB pela segunda vez?

    Dos jogadores citados por Kovac, Reus e Sancho foram os dois últimos a deixar o BVB. Reus, ícone do clube que já jogava pelo Borussia desde a base, não teve seu contrato renovado em 2024 e se transferiu para o Los Angeles Galaxy, nos EUA. Sancho, que de 2017 a 2021 havia se tornado uma estrela internacional em Dortmund, retornou à Westfália na segunda metade da temporada 2023/24 para um empréstimo de seis meses.

    Recentemente, a esperança dos torcedores do BVB de ter Sancho de volta ao time em breve ganhou cada vez mais força. De acordo com o Ruhr Nachrichten, cresce entre os dirigentes do Dortmund a convicção de que o craque inglês também pode ser útil para o estilo de jogo sob o comando de Kovac. Sancho continua emprestado ao Aston Villa até o final da temporada, onde recentemente mostrou uma forma em ascensão. Como seu contrato com o Manchester United expira no final de junho e ele não tem mais futuro nos Red Devils, o jogador de 26 anos estaria disponível sem custo de transferência. O BVB estaria disposto a oferecer a ele um salário de até sete milhões de euros por ano para um novo retorno.

  • O BVB precisa de um substituto para Julian Brandt no verão

    O Dortmund precisa de reforços na linha de meio-campo no verão, já que Julian Brandt, um jogador decisivo, deixará o clube sem custo de transferência ao término de seu contrato. Enquanto isso, Nico Schlotterbeck, um dos pilares da equipe, assinou um novo contrato válido até 2031. No entanto, o contrato conteria uma cláusula de rescisão que permitiria ao zagueiro central deixar o BVB logo após a Copa do Mundo para jogar em alguns clubes selecionados, mediante o pagamento de 60 milhões de euros de indenização.

    A temporada atual está indo mal para Kovac, cujo contrato vai até o verão de 2027, e cuja equipe está em baixa. O título de campeão é apenas uma possibilidade teórica, já que o time está doze pontos atrás do líder Bayern de Munique; a classificação para a Liga dos Campeões, por outro lado, está praticamente garantida, com doze pontos de vantagem sobre o quinto colocado (Bayer Leverkusen). Nas cinco rodadas restantes, que começam com uma partida fora de casa contra o TSG Hoffenheim no sábado, o BVB tem agora apenas o objetivo de defender o segundo lugar. Também aqui a vantagem é confortável, com oito pontos a mais que o terceiro colocado, o VfB Stuttgart.

  • NIKO KOVAC BORUSSIA DORTMUNDGetty Images

    Os próximos jogos do BVB

    Data

    Jogo

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17h30

    BVB x SC Freiburg (Bundesliga)

    3 de maio, 17h30

    Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)

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