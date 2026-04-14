"O que certamente não temos são aqueles jogadores que talvez alguns aqui gostariam de ver – com aquelas habilidades especiais", admitiu Kovac durante um debate organizado e moderado pelo lendário ex-dirigente do Leverkusen, Reiner Calmund.
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"O que nos falta são jogadores com habilidades especiais": Niko Kovac cita quatro estrelas que faltam ao BVB neste momento
Kovac referiu-se assim às críticas generalizadas em torno do BVB, segundo as quais o elenco atual carece de jogadores de exceção. “Acho que o que falta para nós ou para os torcedores talvez seja o Sancho, o Haaland, o Dembélé, o Reus”, lembrou o técnico de 54 anos, citando exemplos recentes da história recente do clube.
Ao mesmo tempo, porém, Kovac enfatizou que a equipe do Dortmund também tem o que mostrar mesmo sem esses jogadores especiais: “Acho que já estamos fazendo um bom trabalho com os rapazes que temos. Eles são ótimos e estou feliz por poder trabalhar com eles, mas é claro que também queremos melhorar ainda mais.”
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Jadon Sancho voltará ao BVB pela segunda vez?
Dos jogadores citados por Kovac, Reus e Sancho foram os dois últimos a deixar o BVB. Reus, ícone do clube que já jogava pelo Borussia desde a base, não teve seu contrato renovado em 2024 e se transferiu para o Los Angeles Galaxy, nos EUA. Sancho, que de 2017 a 2021 havia se tornado uma estrela internacional em Dortmund, retornou à Westfália na segunda metade da temporada 2023/24 para um empréstimo de seis meses.
Recentemente, a esperança dos torcedores do BVB de ter Sancho de volta ao time em breve ganhou cada vez mais força. De acordo com o Ruhr Nachrichten, cresce entre os dirigentes do Dortmund a convicção de que o craque inglês também pode ser útil para o estilo de jogo sob o comando de Kovac. Sancho continua emprestado ao Aston Villa até o final da temporada, onde recentemente mostrou uma forma em ascensão. Como seu contrato com o Manchester United expira no final de junho e ele não tem mais futuro nos Red Devils, o jogador de 26 anos estaria disponível sem custo de transferência. O BVB estaria disposto a oferecer a ele um salário de até sete milhões de euros por ano para um novo retorno.
O BVB precisa de um substituto para Julian Brandt no verão
O Dortmund precisa de reforços na linha de meio-campo no verão, já que Julian Brandt, um jogador decisivo, deixará o clube sem custo de transferência ao término de seu contrato. Enquanto isso, Nico Schlotterbeck, um dos pilares da equipe, assinou um novo contrato válido até 2031. No entanto, o contrato conteria uma cláusula de rescisão que permitiria ao zagueiro central deixar o BVB logo após a Copa do Mundo para jogar em alguns clubes selecionados, mediante o pagamento de 60 milhões de euros de indenização.
A temporada atual está indo mal para Kovac, cujo contrato vai até o verão de 2027, e cuja equipe está em baixa. O título de campeão é apenas uma possibilidade teórica, já que o time está doze pontos atrás do líder Bayern de Munique; a classificação para a Liga dos Campeões, por outro lado, está praticamente garantida, com doze pontos de vantagem sobre o quinto colocado (Bayer Leverkusen). Nas cinco rodadas restantes, que começam com uma partida fora de casa contra o TSG Hoffenheim no sábado, o BVB tem agora apenas o objetivo de defender o segundo lugar. Também aqui a vantagem é confortável, com oito pontos a mais que o terceiro colocado, o VfB Stuttgart.
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Os próximos jogos do BVB
Data
Jogo
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17h30
BVB x SC Freiburg (Bundesliga)
3 de maio, 17h30
Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)