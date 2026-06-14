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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

O que não foi mostrado na TV: um detalhe surpreendente na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao

Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao

Na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao, chamou a atenção um detalhe surpreendente que passou despercebido pelos telespectadores.

Assim, no NRG Stadium, em Houston, no domingo, algumas centenas dos 72 mil lugares disponíveis permaneceram vazios.

  • Como os lugares vazios ficavam, em sua maioria, nas arquibancadas superiores do amplo estádio, eles não eram visíveis na tela da TV. As arquibancadas inferiores em Houston estavam visivelmente bem lotadas.

    “Todos os jogos estão com ingressos esgotados”, havia dito o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em fevereiro, referindo-se à Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. Já na segunda partida do torneio, entre Coreia do Sul e República Tcheca (2 a 1), na quinta-feira em Guadalajara (México), o estádio não estava lotado. 45.664 lugares estariam disponíveis, o número oficial de espectadores da FIFA foi de 44.985, o que significa que, oficialmente, cerca de 680 assentos permaneceram vazios. E em Houston? Lá, foram registrados 68.021 espectadores na fase final, ou seja, uns bons 4.000 espectadores a menos do que o lotado. Até mesmo a FIFA corrige seu presidente.


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    Os altos preços dos ingressos para a Copa do Mundo estão causando revolta

    Os preços exorbitantes dos ingressos para a Copa do Mundo têm sido, até agora, um dos principais assuntos em torno do torneio. Enquanto isso, a FIFA se pronunciou em um comunicado sobre os muitos assentos vazios na partida entre Coreia do Sul e República Tcheca.

    “Os números oficiais de público refletem a quantidade de ingressos escaneados e de espectadores presentes no estádio”, informou a entidade mundial. Segundo a entidade, alguns espectadores teriam ficado em alguns momentos nos corredores e não permaneceram em seus lugares durante os 90 minutos completos.

    Após a estreia contra Curaçao em Houston, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim no segundo jogo da fase de grupos, no sábado, em Toronto (Canadá). Para encerrar a fase de grupos contra o Equador (25 de junho), a seleção alemã joga em Nova York/Nova Jersey (EUA).

  • A seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2026

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defesa

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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