Assim, no NRG Stadium, em Houston, no domingo, algumas centenas dos 72 mil lugares disponíveis permaneceram vazios.
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O que não foi mostrado na TV: um detalhe surpreendente na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao
Como os lugares vazios ficavam, em sua maioria, nas arquibancadas superiores do amplo estádio, eles não eram visíveis na tela da TV. As arquibancadas inferiores em Houston estavam visivelmente bem lotadas.
“Todos os jogos estão com ingressos esgotados”, havia dito o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em fevereiro, referindo-se à Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. Já na segunda partida do torneio, entre Coreia do Sul e República Tcheca (2 a 1), na quinta-feira em Guadalajara (México), o estádio não estava lotado. 45.664 lugares estariam disponíveis, o número oficial de espectadores da FIFA foi de 44.985, o que significa que, oficialmente, cerca de 680 assentos permaneceram vazios. E em Houston? Lá, foram registrados 68.021 espectadores na fase final, ou seja, uns bons 4.000 espectadores a menos do que o lotado. Até mesmo a FIFA corrige seu presidente.
- AFP
Os altos preços dos ingressos para a Copa do Mundo estão causando revolta
Os preços exorbitantes dos ingressos para a Copa do Mundo têm sido, até agora, um dos principais assuntos em torno do torneio. Enquanto isso, a FIFA se pronunciou em um comunicado sobre os muitos assentos vazios na partida entre Coreia do Sul e República Tcheca.
“Os números oficiais de público refletem a quantidade de ingressos escaneados e de espectadores presentes no estádio”, informou a entidade mundial. Segundo a entidade, alguns espectadores teriam ficado em alguns momentos nos corredores e não permaneceram em seus lugares durante os 90 minutos completos.
Após a estreia contra Curaçao em Houston, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim no segundo jogo da fase de grupos, no sábado, em Toronto (Canadá). Para encerrar a fase de grupos contra o Equador (25 de junho), a seleção alemã joga em Nova York/Nova Jersey (EUA).
A seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2026
Posição
Jogador
Clube
Número
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defesa
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defesa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11