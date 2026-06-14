O que não foi mostrado na TV: um detalhe surpreendente na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao

Como os lugares vazios ficavam, em sua maioria, nas arquibancadas superiores do amplo estádio, eles não eram visíveis na tela da TV. As arquibancadas inferiores em Houston estavam visivelmente bem lotadas.

“Todos os jogos estão com ingressos esgotados”, havia dito o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em fevereiro, referindo-se à Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. Já na segunda partida do torneio, entre Coreia do Sul e República Tcheca (2 a 1), na quinta-feira em Guadalajara (México), o estádio não estava lotado. 45.664 lugares estariam disponíveis, o número oficial de espectadores da FIFA foi de 44.985, o que significa que, oficialmente, cerca de 680 assentos permaneceram vazios. E em Houston? Lá, foram registrados 68.021 espectadores na fase final, ou seja, uns bons 4.000 espectadores a menos do que o lotado. Até mesmo a FIFA corrige seu presidente.



