“O que mais se aproxima de um novo R9” – Claude Makelele compara Kylian Mbappé a Ronaldo e aposta que o astro do Real Madrid vai ganhar a Bola de Ouro de 2026

A lenda do Real Madrid manifestou seu apoio a Mbappé para que ele conquiste a Bola de Ouro de 2026, apesar do número relativamente modesto de títulos conquistados pelo atacante em nível de clubes nesta temporada. Makelele acredita que as atuações do francês na seleção o colocaram à frente dos demais concorrentes.

“Adoraria que Mbappé ganhasse”, declarou Makelele ao Marca. “Ele não conquistou muitos troféus com o Real Madrid nesta temporada, mas o que ele está fazendo nesta Copa do Mundo é excepcional.”

O ex-meia-defensivo está convencido de que o brilhantismo demonstrado pelo francês o torna o candidato de destaque ao prêmio individual mais prestigiado do futebol.