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“O que mais se aproxima de um novo R9” – Claude Makelele compara Kylian Mbappé a Ronaldo e aposta que o astro do Real Madrid vai ganhar a Bola de Ouro de 2026
Mbappé é cotado para conquistar a glória do Ballon d'Or
A lenda do Real Madrid manifestou seu apoio a Mbappé para que ele conquiste a Bola de Ouro de 2026, apesar do número relativamente modesto de títulos conquistados pelo atacante em nível de clubes nesta temporada. Makelele acredita que as atuações do francês na seleção o colocaram à frente dos demais concorrentes.
“Adoraria que Mbappé ganhasse”, declarou Makelele ao Marca. “Ele não conquistou muitos troféus com o Real Madrid nesta temporada, mas o que ele está fazendo nesta Copa do Mundo é excepcional.”
O ex-meia-defensivo está convencido de que o brilhantismo demonstrado pelo francês o torna o candidato de destaque ao prêmio individual mais prestigiado do futebol.
- AFP
O novo Ronaldo Nazário
Em uma avaliação elogiosa da habilidade técnica e do domínio físico de Mbappé, Makelele fez comparações entre o atual craque do Real Madrid e o lendário atacante brasileiro Ronaldo.
Ele sugeriu que Mbappé se tornou o jogador mais marcante da era atual, refletindo o impacto que “O Fenômeno” teve no final da década de 1990 e início dos anos 2000.
“A consistência incansável de Kylian Mbappé, temporada após temporada, está aproximando-o cada vez mais de Ronaldo Nazário. Não chamávamos o brasileiro de ‘O Fenômeno’ à toa, e Mbappé é, sem dúvida, o fenômeno de sua própria geração. O mais assustador é que ele ainda tem níveis a alcançar. Estou absolutamente convencido: ele é o que mais se aproxima de um R9 dos dias de hoje”, comentou Makelele.
- Getty
A atenção se volta para o confronto decisivo na Espanha
A França agora voltará toda a sua atenção para a semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, e espera-se que Didier Deschamps tenha Mbappé e Olise à disposição para a escalação.
Kylian está ansioso para levar a França à sua terceira final consecutiva da Copa do Mundo e espera conquistar o troféu de ouro pela segunda vez em sua carreira.
Rejeitando as comparações com Bellingham
Apesar dos elogios a Olise e a Jude Bellingham, Makelele se recusou a colocar um acima do outro. Ele insistiu que as jovens estrelas deveriam ter a liberdade de trilhar seus próprios caminhos, sem o peso da comparação constante com os grandes nomes do passado ou entre si.
“Jude Bellingham ou Michael Olise? Deixem que eles se expressem. O que estão fazendo é excepcional”, insistiu Makelele. “Não faço comparações. Essa é a minha filosofia: nunca se compara os grandes nomes. Não dá para comparar Pelé com as gerações que vieram depois dele, e com Maradona, as comparações nunca acabam. Zidane deixou sua marca no futebol mundial e ela vai durar para sempre, independentemente das gerações que vierem depois dele. Que cada um desses garotos construa sua carreira à sua maneira e grave seu próprio nome na história desse esporte.”
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