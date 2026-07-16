O que Jude Bellingham disse a Lionel Messi? Estrela da Inglaterra explica o confronto acalorado com a lenda argentina durante a derrota na semifinal da Copa do Mundo

Em declarações após a partida, Bellingham explicou que a discussão surgiu a partir de um desentendimento sobre uma decisão da arbitragem. O meio-campista inglês disse que os dois jogadores estavam discutindo incidentes diferentes e ressaltou que não havia nada além disso.

“A conversa com o Messi? Na verdade, estávamos discutindo sobre uma falta. Não foi nada sério. Tenho certeza de que todo mundo vai dar muita importância a isso, mas não foi nada”, explicou Bellingham, segundo o AS.

“Achei que tinha havido uma falta antes, e ele disse: ‘E aquela em que sofri a falta?’ E eu respondi: ‘Você é forte o suficiente para aguentar’, sabe como é.”