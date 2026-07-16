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O que Jude Bellingham disse a Lionel Messi? Estrela da Inglaterra explica o confronto acalorado com a lenda argentina durante a derrota na semifinal da Copa do Mundo
Bellingham minimiza a discussão acalorada com Messi
Houve um incidente durante a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo. No primeiro tempo, Bellingham e Messi se envolveram em uma discussão acalorada após uma decisão da arbitragem que favoreceu a seleção sul-americana. O confronto rapidamente chamou a atenção, mas Bellingham descartou qualquer sugestão de animosidade remanescente após a partida. Ele insistiu que a discussão girou em torno de uma falta e foi simplesmente parte das emoções que acompanham um momento tão significativo.
- AFP
Bellingham revela detalhes da conversa
Em declarações após a partida, Bellingham explicou que a discussão surgiu a partir de um desentendimento sobre uma decisão da arbitragem. O meio-campista inglês disse que os dois jogadores estavam discutindo incidentes diferentes e ressaltou que não havia nada além disso.
“A conversa com o Messi? Na verdade, estávamos discutindo sobre uma falta. Não foi nada sério. Tenho certeza de que todo mundo vai dar muita importância a isso, mas não foi nada”, explicou Bellingham, segundo o AS.
“Achei que tinha havido uma falta antes, e ele disse: ‘E aquela em que sofri a falta?’ E eu respondi: ‘Você é forte o suficiente para aguentar’, sabe como é.”
O respeito permanece, apesar da decepção da Inglaterra
Embora as emoções tenham estado à flor da pele durante a partida, Bellingham demonstrou grande admiração por Messi após o apito final. O jogador da seleção inglesa descreveu o confronto com o capitão da Argentina como um privilégio, apesar da dor da derrota. Bellingham também refletiu sobre o mais recente fracasso da Inglaterra em encerrar sua longa espera por um grande título internacional e pediu desculpas aos torcedores.
“Obviamente, estou no time perdedor, o que dói muito, mas é um privilégio jogar contra um dos melhores”, disse ele. “É muito doloroso. Eu queria fazer parte da seleção da Inglaterra que finalmente tivesse conseguido. Estar aqui dizendo aos torcedores as mesmas coisas que eles provavelmente vêm ouvindo há anos e anos é realmente doloroso. Sinto muito.”
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A Inglaterra busca se recuperar de mais uma eliminação nas semifinais
A Inglaterra precisa agora se recompor após a dolorosa derrota nas semifinais da Copa do Mundo. Bellingham e seus companheiros de equipe estão se preparando para a disputa pelo terceiro lugar contra a França, no sábado.
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