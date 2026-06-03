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Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

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"O que importa é a conexão" - Por que Adam El Manawy, superfã da Bélgica, está atravessando os Estados Unidos de carro para a Copa do Mundo

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El Manawy disputará sua quarta Copa do Mundo neste verão e, após ter empreendido uma jornada ambiciosa em 2022, suas metas para o próximo mês são ainda mais ambiciosas.

O carro de Adam El Manawy se chama “The Beast”. É um BMW Série 3 cupê de 1982. Não faz muito tempo, ele estava caindo aos pedaços. Precisava de trocas de óleo regulares, e o motor quebrava de vez em quando. Parte da pintura estava descascada devido ao desgaste de quase meio século nas estradas.

Mas, em 2022, El Manawy decidiu dar uma repaginada nele. O motor passou a funcionar um pouco mais suave. O som ao ligar o motor era menos um guincho e mais um rugido. Tornou-se um carro perfeito para uma jornada imperfeita — mas, mesmo assim, uma viagem linda.

El Manawy é o torcedor de futebol belga mais franco que você encontrará. Ele é ator, diretor e cineasta, e pode contar entre seus destaques o trabalho com o famoso astro de ação dos anos 80 e 90, Jean-Claude Van Damme. Mas antes de tudo isso — sim, essas profissões que lhe rendem dinheiro — ele é um servo do futebol. Em 2022, ele dirigiu de Bruxelas até o Catar com o objetivo de assistir aos seus amados Red Devils na Copa do Mundo.

E agora, ele está fazendo isso de novo. Só que desta vez, é algo maior, mais ambicioso e talvez um pouco perigoso também — uma viagem pelos Estados Unidos. “The Beast” está em uma viagem transatlântica. O carro foi embarcado e aguarda o desembaraço aduaneiro em Baltimore. Em breve, ele voltará a rugir — desta vez com uma nova camada de tinta e um pouco mais de trabalho mecânico — enquanto El Manawy embarca em outro tipo de viagem.

“Eu só quero viajar de um jeito diferente, e é por isso também que faço isso durante a Copa do Mundo, porque de alguma forma a Copa do Mundo traz uma espécie de magia para isso, e você se permite simplesmente viajar de um jeito diferente”, disse ele ao GOAL.

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    Um voo só de ida para os Estados Unidos

    O plano, desta vez, é praticamente o mesmo. El Manawy está viajando de um lugar para outro por causa da Copa do Mundo. Ele não está sozinho nessa aventura. Alguns torcedores argentinos ganharam destaque no início desta semana por terem ido de bicicleta de Buenos Aires até Kansas City.

    A viagem de El Manawy, porém, é um pouco diferente. Ele reservou um voo só de ida para os Estados Unidos. Ele tem dinheiro para combustível e o básico. Mas ele não reservou hotel, acampamento nem Airbnb. Ele tem ingressos para dois jogos da Bélgica na fase de grupos e para todas as fases seguintes (sim, ele está fazendo algumas suposições otimistas sobre a trajetória da Bélgica nas eliminatórias). Ele chegará com duas camisetas da Bélgica para si mesmo e quatro para dar a novos amigos — e é basicamente isso.

    Tudo o que ele sabe com certeza é que vai sair de Baltimore esta semana e precisa estar em Seattle até 15 de junho para a estreia da Bélgica na fase de grupos contra o Egito. Seis dias depois, ele terá que estar em Los Angeles para o jogo contra o Irã. Depois disso, ele fica à mercê do calendário de jogos.

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    "Eu simplesmente adoro esse esporte"

    El Manawy joga futebol desde que se lembra. Ele, como tantos outros, percebeu, ainda na adolescência, que nunca iria conseguir se dar bem no futebol profissional.

    “Sou um grande fã de futebol e comecei a jogar aos quatro anos. Não sou muito bom nisso, vou ser sincero. Simplesmente adoro o esporte”, disse ele. Então, a vida tomou conta. El Manawy arrumou um emprego, entrou na indústria do entretenimento e seguiu com o dia a dia da, bem, vida. Ele mudou de um lugar para outro, passando um tempo nos Estados Unidos e também em sua cidade natal, Bruxelas. Treinou crianças aqui e ali. Mas, em 2014, um amigo sugeriu que ele fosse à Copa do Mundo no Brasil.

    Foi aí que a obsessão começou de verdade. El Manawy sempre foi um torcedor fervoroso da Bélgica. E quando o mundo invadiu o Brasil em 2014, ele se envolveu ainda mais. A Rússia, em 2018, foi uma escolha óbvia.

    Ele se lembra de longas viagens de trem, às vezes de 24 horas ou mais, indo de um jogo para outro. El Manawy pintou o rosto, sentou-se nos assentos mais baratos, começou o primeiro canto e terminou o último. Lá estava ele, com o rosto sujo e um sorriso radiante, sem parar de falar.

    “Foi uma experiência incrível, incrível”, disse ele.

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    "Onde quer que vamos, as pessoas são simpáticas"

    O Catar, porém, foi uma história diferente. Desta vez, El Manawy queria ser um pouco mais ambicioso. Então, ele traçou um plano: pegar um carro velho, não levar dinheiro para combustível, não reservar hotéis e tentar dirigir os mais de 6.400 km até Doha a tempo de assistir ao jogo de estreia da Bélgica. Ele se recusou a pegar rodovias. Essa foi uma viagem marcada por interações cotidianas com pessoas comuns.

    “O importante é a conexão, conhecer pessoas. No caminho para o Catar, eu não queria apenas promover a Copa do Mundo. Esse não era meu objetivo”, disse ele.

    É claro que isso também envolvia alguns riscos. A viagem da Europa até o Oriente Médio significa dirigir, às vezes, por países em meio a conflitos ativos. Alguns lugares simplesmente não são seguros. El Manawy via tudo isso como um risco calculado.

    “Mesmo quando fui a países como o Iraque, por exemplo, sei que corri um risco, mas foi calculado. Não corro riscos bobos. Em todos os lugares que vamos, as pessoas são legais; no fim das contas, pessoas são pessoas”, disse ele.

    Isso significava se hospedar com famílias aleatórias na Turquia, ou até mesmo ficar em um hotel que afastaria a maioria dos turistas. A viagem, na verdade, terminou em decepção. El Manawy estava tão absorvido em sua jornada — dirigindo e documentando tudo — que perdeu dois jogos da fase de grupos. Quando chegou a Doha, a Bélgica já estava matematicamente eliminada do torneio. A viagem, do ponto de vista futebolístico, foi inútil.

    “Isso foi ruim”, brincou ele. “Foi simplesmente uma Copa do Mundo terrível para nós.”

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    "Eu posso promover o futebol"

    Desta vez, então, El Manawy está determinado a fazer tudo certo. O projeto parece tão ambicioso quanto antes. No momento da publicação, “The Beast” ainda está passando pela alfândega em Baltimore. Assim que estiver pronto, El Manawy dirigirá até Seattle — pouco menos de 4.800 km.

    Há algumas semelhanças. Mais uma vez, El Manawy não tem planos de onde se hospedar. Ele também não tem passagem de volta. E mesmo que esteja levando dinheiro para a gasolina, não há nenhum carro novo e reluzente para levá-lo até o fim da viagem.

    Mas talvez mais do que da última vez, o futebol pareça um verdadeiro gancho. Antes, ele sabia que estava dirigindo por países que realmente amavam o esporte. Ligas profissionais existiam ali há séculos, assim como uma rica história do jogo. Por toda a Europa e o Oriente Médio, ele podia encontrar pessoas que falavam a mesma língua.

    Os Estados Unidos, sem dúvida, têm uma história com o futebol. Mas não é o esporte mais popular aqui. El Manawy sabe disso.

    “Quero ver como vai ser agora nos EUA, na verdade. E entendo que o futebol não é o esporte principal, e isso vai ser outro elemento da minha história, onde posso, de certa forma, promover o futebol e tentar criar jogos e tudo mais com pessoas que não conhecem o jogo em si e o esporte”, disse ele.

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    "Vou entrar na lanchonete vestindo minha camisa da Bélgica"

    Ele tem, é verdade, uma visão bastante idealista de como sua jornada poderá ser. El Manawy imagina-se entrando em uma lanchonete, vestindo a camisa da Bélgica, carregando uma bola de futebol, basicamente em busca de interação. Ele espera que alguém reconheça o vermelho do uniforme, ou pelo menos queira dar uns chutes na bola. Isso, afirma ele, servirá para puxar conversa — e então ele estará pronto para partir.

    “Vou entrar na lanchonete com minha camisa da Bélgica e uma bola de futebol, e vou tentar organizar partidas, sabe, de um jeito bem espontâneo com pessoas aleatórias, então vou parar em qualquer lugar. Esse seria meu objetivo principal”, disse ele.

    É claro que há algumas ressalvas aqui. Os Estados Unidos são um país grande, e há lugares com pouquíssimas pessoas — e talvez não haja muitos fãs de futebol. Mas essas partes da viagem tendem a ser as favoritas de El Manawy. É aí que as histórias de verdade são contadas.

    “Vou dirigir para o norte, e na parte norte do país não há muitas cidades-sede, especialmente no meio, como Montana e tudo mais, mas isso vai ser interessante”, disse El Manawy.

    Ele também está depositando uma certa confiança na gentileza das pessoas comuns em um país que está um pouco dividido no momento. Mas El Manawy nunca teve problemas antes — e não prevê muitos agora.

    El Manawy também documentará sua jornada, cobrindo suas viagens de costa a costa tanto no Instagram quanto no YouTube. Ele fez o mesmo no Catar e espera que essas viagens também rendam algum conteúdo interessante.

    Há também a questão do dinheiro. Se a Bélgica continuar na competição, isso pode sair caro. El Manawy não deu muita importância a essa questão e destacou que, como último recurso, ele tem alguns amigos e familiares generosos nos Estados Unidos, caso seja necessário.

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    "O segredo está na simplicidade"

    Ele espera que, desta vez, a Bélgica dê mais trabalho. Esta é uma seleção dos Diabos Vermelhos renovada, com alguns jovens talentos e também velhas lendas que ainda permanecem no time. Eles não são mais os favoritos da Copa do Mundo, mas podem jogar com um pouco mais de liberdade. Certamente passarão da fase de grupos, que inclui Egito, Tunísia e Nova Zelândia.

    Depois disso, tudo pode acontecer. Aliás, um confronto com a seleção dos EUA nas oitavas de final parece possível. Aparecer em um restaurante, vestido de vermelho da Bélgica e com o rosto pintado, na véspera desse jogo pode ser um tanto arriscado.

    Mas El Manawy conta com pessoas decentes e, talvez, com um amor pelo futebol que ainda não foi totalmente descoberto. No fim das contas, ele é um homem com um carro, alguns ingressos e um sonho. Talvez essa seja a maneira certa de curtir a Copa do Mundo.

    “No fim das contas, tudo se resume à simplicidade”, disse ele.

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