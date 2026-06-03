"O que importa é a conexão" - Por que Adam El Manawy, superfã da Bélgica, está atravessando os Estados Unidos de carro para a Copa do Mundo

O carro de Adam El Manawy se chama “The Beast”. É um BMW Série 3 cupê de 1982. Não faz muito tempo, ele estava caindo aos pedaços. Precisava de trocas de óleo regulares, e o motor quebrava de vez em quando. Parte da pintura estava descascada devido ao desgaste de quase meio século nas estradas.

Mas, em 2022, El Manawy decidiu dar uma repaginada nele. O motor passou a funcionar um pouco mais suave. O som ao ligar o motor era menos um guincho e mais um rugido. Tornou-se um carro perfeito para uma jornada imperfeita — mas, mesmo assim, uma viagem linda.

El Manawy é o torcedor de futebol belga mais franco que você encontrará. Ele é ator, diretor e cineasta, e pode contar entre seus destaques o trabalho com o famoso astro de ação dos anos 80 e 90, Jean-Claude Van Damme. Mas antes de tudo isso — sim, essas profissões que lhe rendem dinheiro — ele é um servo do futebol. Em 2022, ele dirigiu de Bruxelas até o Catar com o objetivo de assistir aos seus amados Red Devils na Copa do Mundo.

E agora, ele está fazendo isso de novo. Só que desta vez, é algo maior, mais ambicioso e talvez um pouco perigoso também — uma viagem pelos Estados Unidos. “The Beast” está em uma viagem transatlântica. O carro foi embarcado e aguarda o desembaraço aduaneiro em Baltimore. Em breve, ele voltará a rugir — desta vez com uma nova camada de tinta e um pouco mais de trabalho mecânico — enquanto El Manawy embarca em outro tipo de viagem.

“Eu só quero viajar de um jeito diferente, e é por isso também que faço isso durante a Copa do Mundo, porque de alguma forma a Copa do Mundo traz uma espécie de magia para isso, e você se permite simplesmente viajar de um jeito diferente”, disse ele ao GOAL.