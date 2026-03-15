O que Igor Tudor estava fazendo? Torcedores acreditam que o técnico do Tottenham cometeu um erro embaraçoso em relação a Arne Slot antes do confronto contra o Liverpool

A atenção volta-se agora para um calendário desafiador, começando com o confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, no meio da semana, contra o Atlético de Madrid, onde a equipe precisa reverter uma desvantagem de 5 a 2 sofrida na primeira partida. Após as conquistas europeias, o foco volta-se para a crucial luta pela permanência no campeonato nacional. O time recebe o Nottingham Forest, 17º colocado, em um confronto decisivo pelo rebaixamento no próximo domingo, antes de viajar para enfrentar o Sunderland. A reta final também traz desafios complicados contra Brighton, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa e Chelsea, antes de o Spurs encerrar a temporada em casa contra o Everton, no dia 24 de maio. Promete ser um final de temporada tenso.