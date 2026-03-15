AFP
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O que Igor Tudor estava fazendo? Torcedores acreditam que o técnico do Tottenham cometeu um erro embaraçoso em relação a Arne Slot antes do confronto contra o Liverpool
Confusão na linha lateral em Anfield
Tudor parece ter confundido Allan Dixon, oficial de relações com os jogadores do Tottenham Hotspur, com o técnico do Liverpool, Slot, antes do início da partida na tarde de domingo. O técnico de 47 anos, que vem enfrentando um início difícil em sua gestão interina, foi visto se aproximando de Dixon por trás quando este saía do túnel. Aparentemente pensando que estava cumprimentando seu colega de profissão, Tudor tocou o braço de Dixon e trocou algumas palavras com ele, colocando o braço em volta dele. Tudor então se afastou rapidamente, e o vídeo se tornou viral nas redes sociais, deixando os torcedores convencidos de que ele havia cometido um grande erro.
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Um ponto crucial conquistado
Apesar do constrangimento antes da partida, Tudor finalmente conseguiu evitar a derrota pela primeira vez em seu breve mandato, já que sua equipe se recuperou e conquistou um empate suado por 1 a 1 contra os Reds. Os anfitriões abriram o placar logo no início, com Dominik Szoboszlai, que balançou as redes aos 18 minutos. O Liverpool dominou grande parte do confronto, mas os visitantes mostraram resiliência. Sua persistência valeu a pena nos momentos finais da partida, quando Richarlison marcou aos 90 minutos para garantir um ponto vital. O dramático empate no final da partida ofereceu um raro lampejo de esperança.
Aumentam os temores de rebaixamento
O ponto conquistado com muito esforço em Anfield chega em meio a uma enorme pressão sobre o croata, que não havia conseguido nenhuma vitória em suas quatro primeiras partidas. Após as partidas do fim de semana, o time do norte de Londres ocupa atualmente a 16ª posição na tabela da Premier League. Com 30 pontos, está logo à frente do Nottingham Forest e do West Ham United, ambos com 29 pontos, mantendo-se fora da zona de rebaixamento por uma margem estreita. Com apenas oito partidas restantes na temporada 2025/26, a perspectiva de um rebaixamento impensável para a Championship continua pairando sobre o clube.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
A atenção volta-se agora para um calendário desafiador, começando com o confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA, no meio da semana, contra o Atlético de Madrid, onde a equipe precisa reverter uma desvantagem de 5 a 2 sofrida na primeira partida. Após as conquistas europeias, o foco volta-se para a crucial luta pela permanência no campeonato nacional. O time recebe o Nottingham Forest, 17º colocado, em um confronto decisivo pelo rebaixamento no próximo domingo, antes de viajar para enfrentar o Sunderland. A reta final também traz desafios complicados contra Brighton, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa e Chelsea, antes de o Spurs encerrar a temporada em casa contra o Everton, no dia 24 de maio. Promete ser um final de temporada tenso.
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