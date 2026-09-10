Wright fez duas aparições saindo do banco pelos Estados Unidos enquanto o país co-sediava o principal evento da Fifa. Ele chegou a essa competição embalado por uma marca de 17 gols em nível de clube, que ajudou o Coventry a conquistar o título da Championship.

Os Sky Blues estão de volta à elite inglesa pela primeira vez em 25 anos, com Frank Lampard sendo o técnico que os levou novamente por essa linha de promoção. Muitos esperavam que fosse dado um passo positivo na escada da EFL.

O Coventry, no entanto, já despencou para a lanterna da tabela após um início sem pontos na temporada 2026-27, em três jogos. A equipe ainda não marcou nenhum gol, com nomes como Taiwo Awoniyi sendo contratados para ajudar a dividir a responsabilidade ofensiva.

Wright deveria ter feito parte desse processo, mas o jogador de 28 anos, natural de Los Angeles, sofreu uma lesão no músculo do quadríceps e pode passar três meses afastado dos gramados. Ele é considerado de nível de Premier League após balançar as redes 49 vezes ao longo de três temporadas em West Midlands.