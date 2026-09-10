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O que Haji Wright precisa fazer após lesão cruel atrasar a realização do sonho de jogar na Premier League pelo Coventry
Wright se machuca após partidas na Copa do Mundo com a seleção dos EUA
Wright fez duas aparições saindo do banco pelos Estados Unidos enquanto o país co-sediava o principal evento da Fifa. Ele chegou a essa competição embalado por uma marca de 17 gols em nível de clube, que ajudou o Coventry a conquistar o título da Championship.
Os Sky Blues estão de volta à elite inglesa pela primeira vez em 25 anos, com Frank Lampard sendo o técnico que os levou novamente por essa linha de promoção. Muitos esperavam que fosse dado um passo positivo na escada da EFL.
O Coventry, no entanto, já despencou para a lanterna da tabela após um início sem pontos na temporada 2026-27, em três jogos. A equipe ainda não marcou nenhum gol, com nomes como Taiwo Awoniyi sendo contratados para ajudar a dividir a responsabilidade ofensiva.
Wright deveria ter feito parte desse processo, mas o jogador de 28 anos, natural de Los Angeles, sofreu uma lesão no músculo do quadríceps e pode passar três meses afastado dos gramados. Ele é considerado de nível de Premier League após balançar as redes 49 vezes ao longo de três temporadas em West Midlands.
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Wright é considerado ter nível de Premier League
Depois de rejeitar o interesse demonstrado ao longo de várias janelas de transferências, Wright chegou à elite com o Coventry. Ao comentar o fato de ele ter sido impedido de ter um início voador nessa aventura, o ex-atacante do Sky Blues Morrison, em fala em associação com o Freebets.com, fonte de avaliações de sites de apostas, disse à GOAL: “Isso sempre acontece.
“Você sofre uma lesão e está pronto, em forma, com fome. Teve uma boa temporada na Championship. Também foi à Copa do Mundo. Aí você pensa: ‘Agora estou pronto, deixa eu ir e tomar a Premier League de assalto’. E então vem uma lesão.
“Mas ele só precisa baixar a cabeça, tentar ficar em forma e tentar causar impacto no Coventry, porque eles vão precisar de todos. Vão precisar de todo o elenco se quiserem sobreviver nesta temporada.”
Haverá mais ajustes táticos de Lampard?
Lampard voltou de uma linha defensiva com quatro jogadores para um sistema com três zagueiros contra o Manchester City na última partida. Questionado se a lenda de Chelsea e Inglaterra precisa pensar em mais ajustes táticos após um início lento de temporada, Morrison disse: “Talvez, mas eu vi sinais positivos contra o Manchester City, quando eles criaram algumas chances. E, em outro dia, se aproveitam essas chances, podem acabar saindo com alguma coisa.
“Acho que o decepcionante é que você começa a temporada, está jogando contra o Arsenal, que todos colocam como favorito. O Manchester City, você sabe, é um time superior ao Coventry. Mas o jogo contra o Hull, acho que esse é o decepcionante para eles. O contra o Hull, em que eles não somaram nenhum ponto. E dos times que vão estar ali ao seu redor, você precisa tirar pontos.
“Então acho que este fim de semana é enorme. Eles têm um grande jogo neste fim de semana. Precisam começar a somar pontos. Quanto mais tempo você deixa passar sem pontuar, chega a pausa internacional, e você tem times que seguem pontuando e a diferença aumenta, fica muito difícil tirar essa diferença.
“Mas não acho que haja sinais de pânico no Coventry neste momento. Porque achei que houve bons sinais contra o Manchester City, mas eles ainda precisam começar a somar pontos mais cedo ou mais tarde.”
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Jogos do Coventry em 2026-27: partidas da liga e da copa se aproximando
Três jogos importantes devem levar o Coventry até a primeira pausa internacional. A equipe voltará a jogar em casa neste fim de semana, quando receberá o Brighton, sendo vital tirar algo desse confronto.
Depois, receberá o rival local Aston Villa pela terceira rodada da Copa da Liga, antes de visitar o Nottingham Forest em 19 de setembro. Wright estará entre aqueles que assistirão de longe, com o atacante americano desesperado para jogar, mas ciente de que sua recuperação de uma pancada em um momento inoportuno não pode ser apressada.
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