"Ele sabe ler o jogo", disse Verstappen. "Você vê muita gente que precisa correr, precisa avançar para marcar. Ele consegue marcar de qualquer lugar, a qualquer momento, e você acha que consegue defendê-lo, mas não consegue. Não dá para pará-lo. Ele vai marcar quando aproveitar a oportunidade. Simplesmente não dá para defender contra isso."

Para ilustrar seu argumento, Verstappen relembrou um momento mágico específico da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Durante o acirrado confronto das quartas de final entre Argentina e Holanda, Messi deu um passe sensacional de cabeça para Nahuel Molina marcar o primeiro gol, uma jogada que deixou toda a defesa holandesa desorientada. “Aquele passe que ele deu contra a Holanda na última Copa do Mundo, não dá para defender”, disse Verstappen sobre a derrota de seu país para uma Argentina inspirada por Messi.