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O que faz de Lionel Messi o melhor de todos os tempos? Ícone da Argentina e do Inter Miami é considerado “imparável” pela superestrela da Fórmula 1 Max Verstappen
Verstappen destaca o gênio único de Messi
Verstappen nunca escondeu sua admiração pelo desempenho de elite, e o holandês acredita que Messi atua em um nível que desafia a lógica defensiva tradicional. Ao refletir sobre a carreira lendária da estrela do Inter Miami, o piloto de Fórmula 1 de 28 anos observou que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro não depende das características físicas que a maioria dos jogadores modernos precisa para causar impacto.
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Momento de tirar o fôlego na Copa do Mundo
"Ele sabe ler o jogo", disse Verstappen. "Você vê muita gente que precisa correr, precisa avançar para marcar. Ele consegue marcar de qualquer lugar, a qualquer momento, e você acha que consegue defendê-lo, mas não consegue. Não dá para pará-lo. Ele vai marcar quando aproveitar a oportunidade. Simplesmente não dá para defender contra isso."
Para ilustrar seu argumento, Verstappen relembrou um momento mágico específico da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Durante o acirrado confronto das quartas de final entre Argentina e Holanda, Messi deu um passe sensacional de cabeça para Nahuel Molina marcar o primeiro gol, uma jogada que deixou toda a defesa holandesa desorientada. “Aquele passe que ele deu contra a Holanda na última Copa do Mundo, não dá para defender”, disse Verstappen sobre a derrota de seu país para uma Argentina inspirada por Messi.
Messi x Ronaldo: o veredicto de Verstappen
No debate de longa data entre Messi e Cristiano Ronaldo, Verstappen já se recusou anteriormente a escolher um favorito definitivo, preferindo destacar as qualidades distintas que tornam ambos os jogadores excelentes. Embora o tetracampeão de F1 reconheça a habilidade natural superior do ex-jogador do Barcelona, ele nutre igual respeito pela incrível dedicação e pelo físico da lenda portuguesa.
“Eles são muito diferentes, então não consigo escolher”, afirmou Verstappen anteriormente quando questionado sobre comparar os dois ícones. “Acho impossível escolher porque acho que Messi tem mais talento do que Cristiano, mas Cristiano trabalhou incrivelmente duro e se manteve em uma forma física inacreditável.”
- AFP
A busca pelos 1.000 gols na carreira e a questão da Copa do Mundo
À medida que Messi continua a brilhar pelo clube e pela seleção, aumentam as especulações sobre sua longevidade e a possibilidade de atingir a marca dos 1.000 gols. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, acredita que esse número mágico é perfeitamente possível se o capitão continuar motivado, tendo afirmado em uma entrevista recente: “Ele poderia chegar aos 1.000 gols, vamos ter que ver por quanto tempo mais ele vai jogar. A questão é que ele tem que querer continuar. Espero que ele queira, porque ele está feliz em campo e todos nós queremos vê-lo.”
Scaloni também está muito otimista quanto à possibilidade de Messi liderar a Argentina na Copa do Mundo de 2026, acrescentando: “Será um privilégio se Leo decidir jogar na Copa do Mundo. Todos nós queremos que ele aproveite e estamos ajudando-o a se sentir bem. Ele quer o mesmo que nós, agora está mais relaxado porque já ganhou uma Copa do Mundo. O desejo dele de estar lá e compartilhar isso está presente, vamos ver o que ele decide fazer e vamos apoiá-lo.”