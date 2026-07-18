“O que eu sei?” – Donald Trump se junta às críticas a Thomas Tuchel por escalar Harry Kane, seu “parceiro de golfe”, na “defesa” durante a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo

Tuchel não deu importância aos comentários de Trump ao defender a estrutura defensiva de sua equipe e o papel do capitão em campo. Em entrevista coletiva pré-jogo antes da disputa pelo terceiro lugar contra a França, o técnico da Inglaterra insistiu: “Você usa Donald Trump como testemunha no caso ou...? Só estava perguntando.

“Em que situação o Harry jogou muito recuado? O que você quer dizer? Tipo, nos últimos 30 minutos? Bem, defendemos em um bloco recuado. É isso que se faz quando se defende em bloco. Não fomos ativos o suficiente, não conseguimos sair do bloco recuado, mas se você defende em um bloco recuado, todo mundo defende em um bloco recuado. É isso que o espírito de equipe, a união e a mentalidade significam em termos de futebol.

“Nós defendemos como um time de 10 e como um time de 11, e se formos empurrados para um bloco defensivo recuado, o Harry defende nesse bloco. Foi isso que ele fez em alguns momentos do primeiro tempo. A diferença é que recuamos, avançamos e encontramos os gatilhos para sair do bloco defensivo recuado. Mas fazemos tudo juntos, como uma equipe.

“O espírito de equipe, a união e a mentalidade que este time construiu nas últimas seis semanas e meia não podem ser questionados e isso ficou evidente até mesmo na defesa. Ficamos passivos demais nos últimos 30 minutos. Não conseguimos manter a posse de bola, não conseguimos mais vencer os duelos. Esse é o próximo passo que queremos dar e, a partir daí, seguiremos em frente.”