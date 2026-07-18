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“O que eu sei?” – Donald Trump se junta às críticas a Thomas Tuchel por escalar Harry Kane, seu “parceiro de golfe”, na “defesa” durante a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo
Tuchel enfrenta um crítico inesperado
As críticas às táticas de Tuchel após a derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo vieram de uma fonte inesperada: o presidente dos EUA, Trump, questionou as decisões do técnico. Os Três Leões pareciam prestes a chegar à final depois que Anthony Gordon abriu o placar, mas a mudança de Tuchel para uma defesa com cinco jogadores — terminando, no fim das contas, com seis defensores — permitiu que a Argentina dominasse os minutos finais. Lionel Messi deu assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, selando uma vitória dramática por 2 a 1 para os sul-americanos.
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Trump questiona erro tático
Ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante um evento na Trump Tower, Trump mencionou sua amizade com Kane, que remonta a uma partida de golfe que jogaram juntos, antes de questionar os ajustes táticos do técnico.
Trump disse: “Vocês têm um grande jogador na Inglaterra, com quem eu joguei golfe. Vocês sabem disso, certo? O Harry, que tem sido fantástico. Acho que talvez tenham cometido um erro ao colocá-lo na defesa.
“O que eu sei de futebol? Eles abriram o placar e pegaram o melhor jogador deles para colocá-lo na defesa. A gente tem que ser um pouco mais ofensivo, certo? Mas não vou me pronunciar sobre isso. O que eu sei de treinamento? Foi incomum, mas o Harry é um cara ótimo, na verdade.”
Técnico rejeita alegações da defesa
Tuchel não deu importância aos comentários de Trump ao defender a estrutura defensiva de sua equipe e o papel do capitão em campo. Em entrevista coletiva pré-jogo antes da disputa pelo terceiro lugar contra a França, o técnico da Inglaterra insistiu: “Você usa Donald Trump como testemunha no caso ou...? Só estava perguntando.
“Em que situação o Harry jogou muito recuado? O que você quer dizer? Tipo, nos últimos 30 minutos? Bem, defendemos em um bloco recuado. É isso que se faz quando se defende em bloco. Não fomos ativos o suficiente, não conseguimos sair do bloco recuado, mas se você defende em um bloco recuado, todo mundo defende em um bloco recuado. É isso que o espírito de equipe, a união e a mentalidade significam em termos de futebol.
“Nós defendemos como um time de 10 e como um time de 11, e se formos empurrados para um bloco defensivo recuado, o Harry defende nesse bloco. Foi isso que ele fez em alguns momentos do primeiro tempo. A diferença é que recuamos, avançamos e encontramos os gatilhos para sair do bloco defensivo recuado. Mas fazemos tudo juntos, como uma equipe.
“O espírito de equipe, a união e a mentalidade que este time construiu nas últimas seis semanas e meia não podem ser questionados e isso ficou evidente até mesmo na defesa. Ficamos passivos demais nos últimos 30 minutos. Não conseguimos manter a posse de bola, não conseguimos mais vencer os duelos. Esse é o próximo passo que queremos dar e, a partir daí, seguiremos em frente.”
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O apoio da FA continua firme
A Inglaterra precisa mudar rapidamente o foco para enfrentar um desafio difícil contra a França na partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, no sábado. Apesar da onda de críticas após o fracasso na semifinal, a ESPNinforma que a posição de Tuchel continua totalmente garantida, com o técnico mantendo total apoio da Federação Inglesa de Futebol (FA) para comandar a equipe até a Euro 2028.
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