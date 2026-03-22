Getty
Traduzido por
“O que eu fiz?!” – Como um chute em Cristiano Ronaldo levou à expulsão do zagueiro do Real Madrid
Ronaldo deveria ser intocável no Real Madrid
Não houve malícia naquela entrada, mas ela o colocou em apuros. Ao longo de sua passagem recordista pelo Santiago Bernabéu, Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, era considerado intocável — com seu eterno rival, Lionel Messi, desfrutando de uma posição semelhante no Barcelona.
Os companheiros de equipe eram incentivados a não tratar com dureza desnecessária os jogadores-estrela, cuja boa forma física era considerada crucial para o bem da equipe. A última coisa que o Real precisava era ver Ronaldo fora de ação após levar uma pancada de um colega.
- Getty
Como um companheiro de equipe do Real Madrid derrubou Ronaldo com uma entrada “brutal”
Hernando admite que ultrapassou os limites em um treino; o jogador de 27 anos — que agora joga pelo Racing de Santander — contou à Cadena SER como correu o risco de ser banido do Real: “Acidentalmente, dei uma chuteira no Cristiano. Sério, eu nem tinha a intenção de dar o chute. Mas numa jogada em que vi que ele estava vindo com tudo, eu me joguei no chão, ele tocou levemente na bola e eu acertei o tendão de Aquiles dele, o que foi um chute cruel.
“Pensei: ‘Meu Deus, o que eu fiz?’ Não treinei mais naquele ano! Acho que foi por volta de março, não me lembro exatamente quando, não faltava muito para o fim da temporada, mas não fui convocado novamente naquele ano!”
Tem-se afirmado, nos anos seguintes, que Hernando foi completamente afastado pelo Real Madrid após o desentendimento com Ronaldo no campo de treino. Ele procurou esclarecer essa situação, acrescentando: “Naquele ano, Cristiano foi para a Juventus, e no ano seguinte voltei a treinar com o time principal. Então começaram a surgir notícias do tipo ‘o jogador da base que arruinou a carreira’. E eu pensava: ‘Meu Deus, como isso está virando uma bola de neve’.
“Também houve notícias dizendo que eu nunca mais tinha sido convocado para o time principal, que eu tinha sido excluído, e isso é mentira. É verdade que nos dois ou três meses restantes daquela temporada eu não fui convocado novamente, mas voltei no verão seguinte. Na verdade, eles estavam contando comigo para a pré-temporada seguinte e eu não pude ir por causa de uma lesão, mas eles estavam realmente contando comigo.”
Hernando aproveitou ao máximo o tempo que passou com as estrelas do Real Madrid
Apesar de ter passado por um momento esquecível com Ronaldo, Hernando guarda muitas lembranças felizes de sua passagem pelos “Galácticos” em Madri. Ele teve a oportunidade de treinar sob o comando de Zinedine Zidane, lenda do Real Madrid e campeão da Copa do Mundo.
Hernando disse sobre essa experiência: “No começo, você não consegue acreditar, e além disso, fui para a pré-temporada pela primeira vez sem ter treinado com eles nem um único dia em Valdebebas. De repente, me vi treinando, comendo com eles, vivendo o dia a dia no hotel, e fiquei um pouco chocado, sem perceber o que estava acontecendo comigo.
“Naquele ano, comecei a treinar bastante com eles e percebi o impacto que isso tem, e acho que, como você não tem consciência disso, talvez não aproveite tanto quanto deveria, porque acaba vendo isso como algo meio normal. Quando saí de lá e os anos se passaram, comecei a dar a isso a importância que deveria ter.”
- Getty
O maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid continua em ação aos 41 anos
O ex-jogador da seleção sub-21 da Espanha, Hernando, deixou o Real Madrid em 2021 e agora joga na segunda divisão do futebol espanhol. Ronaldo encerrou sua trajetória no Real Madrid em 2018 — como maior artilheiro de todos os tempos do clube — e continua em grande forma aos 41 anos, defendendo o Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Publicidade