“O que eu fiz?!” – Como um chute em Cristiano Ronaldo levou à expulsão do zagueiro do Real Madrid

Hernando admite que ultrapassou os limites em um treino; o jogador de 27 anos — que agora joga pelo Racing de Santander — contou à Cadena SER como correu o risco de ser banido do Real: “Acidentalmente, dei uma chuteira no Cristiano. Sério, eu nem tinha a intenção de dar o chute. Mas numa jogada em que vi que ele estava vindo com tudo, eu me joguei no chão, ele tocou levemente na bola e eu acertei o tendão de Aquiles dele, o que foi um chute cruel.

“Pensei: ‘Meu Deus, o que eu fiz?’ Não treinei mais naquele ano! Acho que foi por volta de março, não me lembro exatamente quando, não faltava muito para o fim da temporada, mas não fui convocado novamente naquele ano!”

Tem-se afirmado, nos anos seguintes, que Hernando foi completamente afastado pelo Real Madrid após o desentendimento com Ronaldo no campo de treino. Ele procurou esclarecer essa situação, acrescentando: “Naquele ano, Cristiano foi para a Juventus, e no ano seguinte voltei a treinar com o time principal. Então começaram a surgir notícias do tipo ‘o jogador da base que arruinou a carreira’. E eu pensava: ‘Meu Deus, como isso está virando uma bola de neve’.

“Também houve notícias dizendo que eu nunca mais tinha sido convocado para o time principal, que eu tinha sido excluído, e isso é mentira. É verdade que nos dois ou três meses restantes daquela temporada eu não fui convocado novamente, mas voltei no verão seguinte. Na verdade, eles estavam contando comigo para a pré-temporada seguinte e eu não pude ir por causa de uma lesão, mas eles estavam realmente contando comigo.”