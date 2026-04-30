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"O que eu entendi não aconteceu" - Mauricio Pochettino insiste que sua saída do Chelsea foi "uma decisão minha" após desentendimento com os proprietários
A realidade da saída de Stamford Bridge
Pochettino afirmou que sua saída do Chelsea em maio de 2024 foi uma escolha pessoal motivada por um desacordo fundamental quanto à direção do clube. Em entrevista a Gary Neville no programa The Overlap, o atual técnico da Seleção Americana explicou que a realidade do projeto não correspondia às discussões iniciais que teve com a diretoria do clube.
“O que eu entendi não aconteceu depois. Talvez eu estivesse errado”, admitiu Pochettino. “Quando chegamos, precisávamos entender que o time estava em 12º lugar na Premier League. Não jogávamos em competições europeias – nem na Conference League, nem na Liga Europa, nem na Liga dos Campeões. O clube estava passando por todas as mudanças de uma propriedade para outra. [Há] coisas que você precisa colocar em prática, coisas a serem priorizadas.”
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Um confronto de visões e filosofias futebolísticas
O argentino destacou que sentia que a equipe estava caminhando na direção certa após um final de temporada 2023-24 em alta. No entanto, quando ficou claro que os diretores esportivos e a diretoria tinham uma perspectiva diferente sobre o progresso alcançado, Pochettino decidiu que era hora de se separar do clube, em vez de comprometer seus princípios como técnico.
Pochettino disse: “O motivo pelo qual estou decepcionado com questões internas é que, segundo nossa avaliação e nossa visão, era um processo normal criar algo sólido para o futuro. Terminamos em sexto lugar, vencendo os últimos cinco ou seis jogos. Chegamos à final da Carabao Cup e disputamos a semifinal da FA Cup contra o Manchester City. Em ambos os jogos merecíamos avançar – vencer a final e avançar –, mas, devido a experiências diferentes, não vencemos. Mas estávamos no caminho certo. No entanto, quando as coisas não corresponderam à nossa visão, decidimos que era melhor nos separarmos; é melhor dar ao clube a possibilidade de fazer o que quiser. Não estou reclamando, pois a decisão de deixar o clube foi minha.”
Dados versus o fator humano
Um ponto de discórdia significativo parece ter sido a forte dependência do Chelsea em dados e ciência em sua estratégia de contratação e gestão. Pochettino, um técnico que se orgulha de sua habilidade em lidar com pessoas, alertou que o lado “analógico” do jogo está se perdendo na abordagem moderna e voltada para o digital, preferida pela diretoria do Chelsea.
“Às vezes subestimamos as coisas analógicas”, explicou Pochettino. “Na tecnologia, o digital jogou o analógico no lixo. Mas no futebol não é assim. Ainda há coisas que não se podem medir com dados ou ciência. Continua sendo um jogo que mantém algum mistério ou alguma mística que não se consegue identificar. Eu já disse às pessoas: ‘Quando vocês conseguirem identificar se um jogador que joga aqui vai ter um bom desempenho naquele [novo] ambiente, nessas circunstâncias, vocês serão as pessoas mais ricas do mundo.’ Mas isso não existe. Porque se trata de coisas que você precisa sentir. Não são apenas dados; ‘ele chuta muitas vezes, corre ou não corre, lança laterais’ ou coisas do tipo. Há coisas que não se podem medir com ciência ou números. O futebol é um contexto de emoção. Não se pode jogar isso no lixo.”
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Estruturas de poder e o caminho a seguir
Ao refletir sobre a estrutura do clube, Pochettino sugeriu que os modelos de maior sucesso, como o do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, envolvem o treinador principal em todas as decisões importantes. Ele deu a entender que as salas de reunião lotadas e os departamentos orientados por dados do Chelsea podem, às vezes, ignorar a necessidade básica da conexão humana entre um treinador e seu elenco.
“O técnico não pode ficar de lado e dizer: ‘Sim, você só treina o time’, porque há muitas coisas acontecendo”, acrescentou Pochettino. “Para que os jogadores tenham um bom desempenho, eles precisam se sentir ligados aos técnicos. Caso contrário, fica difícil. É preciso haver uma conexão emocional entre os jogadores e os técnicos. Depois de nós, ficou mais clara a ideia de gestão de pessoas no clube. Eles têm um plano que talvez seja completamente diferente do que costumava ser no Chelsea no passado, com [Roman] Abramovich. Em um novo projeto, o mais importante é como podemos traduzir [explicar] e mostrar qual é o plano, o que queremos alcançar com ele e como será o processo para chegarmos onde queremos chegar. No futebol, às vezes é difícil explicar porque as pessoas só prestam atenção aos resultados. Isso acontece porque há muitas pessoas tomando decisões. Eu disse ao meu ex-presidente Nicola Cortese, no Southampton, e coloquei isso no quadro do meu escritório: ‘O futebol não é um negócio comum.’ Não dá para comparar com outro tipo de negócio, e às vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Elas precisam explicar o plano.”