"O que eu entendi não aconteceu" - Mauricio Pochettino insiste que sua saída do Chelsea foi "uma decisão minha" após desentendimento com os proprietários

Ao refletir sobre a estrutura do clube, Pochettino sugeriu que os modelos de maior sucesso, como o do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, envolvem o treinador principal em todas as decisões importantes. Ele deu a entender que as salas de reunião lotadas e os departamentos orientados por dados do Chelsea podem, às vezes, ignorar a necessidade básica da conexão humana entre um treinador e seu elenco.

“O técnico não pode ficar de lado e dizer: ‘Sim, você só treina o time’, porque há muitas coisas acontecendo”, acrescentou Pochettino. “Para que os jogadores tenham um bom desempenho, eles precisam se sentir ligados aos técnicos. Caso contrário, fica difícil. É preciso haver uma conexão emocional entre os jogadores e os técnicos. Depois de nós, ficou mais clara a ideia de gestão de pessoas no clube. Eles têm um plano que talvez seja completamente diferente do que costumava ser no Chelsea no passado, com [Roman] Abramovich. Em um novo projeto, o mais importante é como podemos traduzir [explicar] e mostrar qual é o plano, o que queremos alcançar com ele e como será o processo para chegarmos onde queremos chegar. No futebol, às vezes é difícil explicar porque as pessoas só prestam atenção aos resultados. Isso acontece porque há muitas pessoas tomando decisões. Eu disse ao meu ex-presidente Nicola Cortese, no Southampton, e coloquei isso no quadro do meu escritório: ‘O futebol não é um negócio comum.’ Não dá para comparar com outro tipo de negócio, e às vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Elas precisam explicar o plano.”