O que está no topo da lista de tarefas de Mauricio Pochettino no Manchester United? Morgan Schneiderlin explica a primeira tarefa ligada a Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe para o técnico de saída da seleção masculina dos Estados Unidos
Pochettino acertou os termos com o Manchester United
Os relatos mais recentes indicam que foi alcançado um acordo de princípio com um treinador que também trabalhou na Inglaterra, no Tottenham, que levou à final da Champions League, e no Chelsea.
O Manchester United ainda não afastou oficialmente Carrick de suas funções em Manchester. Ele assumiu o comando da equipe inicialmente de forma interina na temporada passada. A saída é considerada apenas uma questão de tempo, já que o clube trabalha para definir um sucessor antes de demiti-lo.
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Pochettino passou por Tottenham, Chelsea e PSG
Mudanças estão a caminho no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ após um início lento da temporada 2026-27. O otimismo era grande antes da nova temporada, depois do terceiro lugar e da classificação para a Champions League conquistados na anterior. As contratações durante o verão, porém, ficaram aquém das expectativas.
O United está pagando o preço por não ter reforçado suficientemente o elenco nem resolvido os problemas mais urgentes. A equipe continua sofrendo gols em um ritmo alarmante: foram 15 nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.
Uma vitória suada por 3 a 2 sobre a Roma na Europa chegou a alimentar brevemente a esperança de uma recuperação, mas a equipe de Carrick ficou dois gols atrás do Aston Villa em duas ocasiões na partida mais recente, antes de arrancar um dramático empate por 4 a 4.
A partida parece ter sido a gota d’água para o treinador. O United está pronto para trazer Pochettino de volta ao futebol inglês após seus dois anos como técnico dos Estados Unidos, período que incluiu uma Copa do Mundo disputada em casa em 2026.
Aos 54 anos, ele conhece bem a Premier League e sabe o que é trabalhar sob os holofotes mais intensos, depois de ter tentado extrair o melhor de Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar no Paris Saint-Germain.
Essa experiência na França preparou o sul-americano para seu maior desafio em Manchester. Há muito para ele trabalhar e corrigir em um gigante adormecido que acabou mergulhando na luta contra o rebaixamento.
Qual é a primeira questão que Pochettino precisa resolver?
Questionado sobre qual seria a principal prioridade de Pochettino caso ele aceite assumir o comando do United, Schneiderlin, que falava em parceria com a ComeOn, disse ao GOAL: “Acho que a principal prioridade é devolver uma identidade ao clube. Claro, é fácil dizer isso e mais difícil fazer.
“Mauricio Pochettino, como se pode ver pelas equipes dele e pelo que conheço dele, não quer jogadores com egos inflados no time. Ele quer jogadores que lutem por ele, pelo clube, pelo escudo e pela torcida. Acho que é isso que ele vai tentar implementar.
“Quando ele vê um jogador cujo ego individual está acima do clube, acho que fará com que esse jogador saia. Ele teve a experiência de trabalhar no Paris Saint-Germain com jogadores de egos inflados, e não foi fácil.
“Foi muito difícil para ele, na época, comandar Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe e jogadores desse calibre. Ele é muito mais o tipo de treinador que cria uma cultura, um elenco e uma equipe que trabalha muito duro em conjunto.
“Acho que é isso que ele vai mudar, construindo uma base com jogadores que acreditam no sistema dele.”
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Proprietários e diretoria do Manchester United têm sido alvo de críticas
O United precisa que todos estejam alinhados, já que falhas de comunicação são parte da razão para as dificuldades enfrentadas atualmente pelo clube. Muitas críticas têm sido dirigidas à família Glazer, proprietária do clube, ao CEO Omar Berrada e ao diretor de futebol Jason Wilcox.
Agora, cabe a eles garantir que a próxima pessoa a assumir o cargo de treinador, sob enorme pressão, seja a melhor para a função. Pochettino foi apontado como esse candidato, e cabe a ele provar que consegue mudar a sorte de um clube que voltou a andar para trás.
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