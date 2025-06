O que está acontecendo com Viktor Gyokeres? Acusação de chantagem, esquecido por gigantes e os problemas com o desejado artilheiro do Sporting

Após temporada histórica, atacante vira protagonista de uma novela repleta de incertezas, polêmicas e negociações travadas

Todo mercado de transferências tem sua novela, e a de Viktor Gyokeres é, sem dúvida, uma das mais movimentadas deste verão europeu. O atacante do Sporting chamou atenção ao terminar a temporada passada como artilheiro da Europa, com 39 gols no Campeonato Português — recorde da liga nos últimos 40 anos — e 54 no total.

Seus gols foram decisivos: garantiram o título nacional para o Sporting, com destaque para o gol da vitória na última rodada e o pênalti nos acréscimos da final da Taça de Portugal, contra o Benfica. E não foi só uma temporada de destaque — no ano anterior, ele também foi campeão e artilheiro, com 29 gols.

Ao todo, Gyokeres soma 97 gols em 102 jogos pelo clube. Mesmo assim, o futuro do atacante de 27 anos ainda é incerto. Arsenal, Manchester United e Juventus estão entre os interessados, mas a negociação tem sido cercada de rumores: salários altos, impasses com o clube, promessas descumpridas e até uma possível “greve” do jogador.

A disputa pelo sueco virou um drama à parte — e a GOAL conta cada capítulo...